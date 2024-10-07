УКР
У Сумах затримали чоловіка, який на замовлення підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 44-річного сумчанина, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 44-річний чоловік під час пошуку роботи в Telegram погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду підпалювати авто військовослужбовців

На виконання цього завдання підозрюваний вночі 2 жовтня 2024 року, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, який був припаркований у дворі багатоповерхівки в Сумах. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох чоловіків, які підпалили військову автівку в Білій Церкві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж 

У прокуратурі зазначили, що авто вигоріло вщент, також вогонь перекинувся на сусідні транспортні засоби, відтак пошкоджено іще дві автівки цивільних.

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу, додали у прокуратурі.

Підпал автівок у Сумах

Читайте також: 17-річні підлітки підпалили два військові авто у Кам’янському на Дніпропетровщині, - прокуратура

+12
На гіляку недорозвинутого. 44 роки а в голові тирса.
07.10.2024 15:45 Відповісти
+5
На кар'єр заробляти на нове авто
07.10.2024 15:55 Відповісти
+5
чегова савкова смердюча відрижка...
07.10.2024 16:05 Відповісти
Во мудак то
07.10.2024 15:42 Відповісти
Він зрадник
07.10.2024 16:19 Відповісти
На гіляку недорозвинутого. 44 роки а в голові тирса.
07.10.2024 15:45 Відповісти
Ше як варіант дупу підсмажити прихильнику руцкава міра, щоби довгенько нормально сісти не зміг. Та відшкодувати пошкоджене майно у 10-ти кратному розмірі. Плюс 111-ту статтю.
07.10.2024 16:32 Відповісти
А соседние две машины бонусом?
07.10.2024 15:45 Відповісти
"патріотів" стає все більше і більше.
07.10.2024 15:51 Відповісти
Переселені з тот не всі нормальні дуже багато вати що їм потрібне громадянство а не Україна їх багато виїхало в європу а смердять рюзге мир
07.10.2024 16:22 Відповісти
я хєр його знає з яких Сум його переселили в Суми. З новини це якось не видно, то може він у Сумах вже від народження був ********.
07.10.2024 17:07 Відповісти
З чого взяли що переселенець, в Сумах і свої сєпари є, за всіляке проросійське сміття 6% голосувало.
07.10.2024 17:31 Відповісти
це питання адресуйте не до мене, а до
07.10.2024 18:04 Відповісти
На кар'єр заробляти на нове авто
07.10.2024 15:55 Відповісти
Допоки не буде обиратися запобіжний захід у вигляді ампутації верхніх кінцівок, цей ватний флеш-моб не скінчиться ніколи.
07.10.2024 15:57 Відповісти
чегова савкова смердюча відрижка...
07.10.2024 16:05 Відповісти
З буратінки приклад беруть.
07.10.2024 16:34 Відповісти
хенде хох !
07.10.2024 16:16 Відповісти
русиш швайн !
07.10.2024 16:27 Відповісти
это что , вон в Немытой школьники Ми8 спалили
07.10.2024 16:28 Відповісти
Та на кацапії хай хоч кремль спалять; нам якось все одно.
07.10.2024 16:37 Відповісти
Залишилося лише розставити "точки над і" - сказати хто замовники. І тоді все стає на свої місця. Це ціла імперія махінацій і корупції. Більшість волонтерських і авто, закуплених добрими людьми і колективами - до ЗСУ не доходять. Не знали? Вони продаються-перепродуються-міняються-даруються і, врешті, осідають в гаражах або в кишенях воєнначальників, командирів, їх блюдолизів і дітей. Поцікавтеся на яких джипах і пікапах приїжджають з "кровопролитних боїв" полковники, їх заступники і блюдолизи, (а також менти, гвардійці, мнс-ники, ппо-шники...) і як придбаваються такі подарки їхніми діточками, племінниками, рідними і близькими (теж, звісно ж, "фронтовиками"). А що ці машини "палять" - то вони самі своїм же "палять", бо, або від зависті, або не поділили, або щоб "кінці у воду".
Цікава деталь - авто військовим палять уже давно, але зараз різко перестали у тому звинувачувати ворожі спецслужби. Обмежуються лише сказаним про якихось "замовників". Котрих, доречі, ніхто і ніколи не знайде, та і шукати не буде...
07.10.2024 19:37 Відповісти
 
 