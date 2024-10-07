У Сумах затримали чоловіка, який на замовлення підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 44-річного сумчанина, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 44-річний чоловік під час пошуку роботи в Telegram погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду підпалювати авто військовослужбовців

На виконання цього завдання підозрюваний вночі 2 жовтня 2024 року, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, який був припаркований у дворі багатоповерхівки в Сумах.

У прокуратурі зазначили, що авто вигоріло вщент, також вогонь перекинувся на сусідні транспортні засоби, відтак пошкоджено іще дві автівки цивільних.

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу, додали у прокуратурі.





