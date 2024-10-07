В Сумах задержан мужчина, который на заказ поджег автомобиль военнослужащего ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители задержали 44-летнего сумчанина, которого подозревают в поджоге автомобиля военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Как отмечается, 44-летний мужчина во время поиска работы в Telegram согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение поджигать авто военнослужащих

Во исполнение этой задачи подозреваемый ночью 2 октября 2024 года, используя легковоспламеняющуюся смесь, поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, который был припаркован во дворе многоэтажки в Сумах.

В прокуратуре отметили, что авто выгорело дотла, также огонь перекинулся на соседние транспортные средства, поэтому повреждены еще две машины гражданских.

Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, добавили в прокуратуре.





