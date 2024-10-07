В Сумах задержан мужчина, который на заказ поджег автомобиль военнослужащего ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители задержали 44-летнего сумчанина, которого подозревают в поджоге автомобиля военнослужащего ВСУ.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 44-летний мужчина во время поиска работы в Telegram согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение поджигать авто военнослужащих
Во исполнение этой задачи подозреваемый ночью 2 октября 2024 года, используя легковоспламеняющуюся смесь, поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, который был припаркован во дворе многоэтажки в Сумах.
В прокуратуре отметили, что авто выгорело дотла, также огонь перекинулся на соседние транспортные средства, поэтому повреждены еще две машины гражданских.
Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, добавили в прокуратуре.
Цікава деталь - авто військовим палять уже давно, але зараз різко перестали у тому звинувачувати ворожі спецслужби. Обмежуються лише сказаним про якихось "замовників". Котрих, доречі, ніхто і ніколи не знайде, та і шукати не буде...