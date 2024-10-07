РУС
В Сумах задержан мужчина, который на заказ поджег автомобиль военнослужащего ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители задержали 44-летнего сумчанина, которого подозревают в поджоге автомобиля военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 44-летний мужчина во время поиска работы в Telegram согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение поджигать авто военнослужащих

Во исполнение этой задачи подозреваемый ночью 2 октября 2024 года, используя легковоспламеняющуюся смесь, поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, который был припаркован во дворе многоэтажки в Сумах.

У Сумах затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі автівки військовослужбовця ЗСУ

В прокуратуре отметили, что авто выгорело дотла, также огонь перекинулся на соседние транспортные средства, поэтому повреждены еще две машины гражданских.

Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, добавили в прокуратуре.

Підпал автівок у Сумах
Підпал автівок у Сумах

поджог (1116) прокуратура (5060) Сумы (1235)
+12
На гіляку недорозвинутого. 44 роки а в голові тирса.
07.10.2024 15:45 Ответить
+5
На кар'єр заробляти на нове авто
07.10.2024 15:55 Ответить
+5
чегова савкова смердюча відрижка...
07.10.2024 16:05 Ответить
Во мудак то
07.10.2024 15:42 Ответить
Він зрадник
07.10.2024 16:19 Ответить
На гіляку недорозвинутого. 44 роки а в голові тирса.
07.10.2024 15:45 Ответить
Ше як варіант дупу підсмажити прихильнику руцкава міра, щоби довгенько нормально сісти не зміг. Та відшкодувати пошкоджене майно у 10-ти кратному розмірі. Плюс 111-ту статтю.
07.10.2024 16:32 Ответить
А соседние две машины бонусом?
07.10.2024 15:45 Ответить
"патріотів" стає все більше і більше.
07.10.2024 15:51 Ответить
Переселені з тот не всі нормальні дуже багато вати що їм потрібне громадянство а не Україна їх багато виїхало в європу а смердять рюзге мир
07.10.2024 16:22 Ответить
я хєр його знає з яких Сум його переселили в Суми. З новини це якось не видно, то може він у Сумах вже від народження був ********.
07.10.2024 17:07 Ответить
З чого взяли що переселенець, в Сумах і свої сєпари є, за всіляке проросійське сміття 6% голосувало.
07.10.2024 17:31 Ответить
це питання адресуйте не до мене, а до
07.10.2024 18:04 Ответить
На кар'єр заробляти на нове авто
07.10.2024 15:55 Ответить
Допоки не буде обиратися запобіжний захід у вигляді ампутації верхніх кінцівок, цей ватний флеш-моб не скінчиться ніколи.
07.10.2024 15:57 Ответить
чегова савкова смердюча відрижка...
07.10.2024 16:05 Ответить
З буратінки приклад беруть.
07.10.2024 16:34 Ответить
хенде хох !
07.10.2024 16:16 Ответить
русиш швайн !
07.10.2024 16:27 Ответить
это что , вон в Немытой школьники Ми8 спалили
07.10.2024 16:28 Ответить
Та на кацапії хай хоч кремль спалять; нам якось все одно.
07.10.2024 16:37 Ответить
Залишилося лише розставити "точки над і" - сказати хто замовники. І тоді все стає на свої місця. Це ціла імперія махінацій і корупції. Більшість волонтерських і авто, закуплених добрими людьми і колективами - до ЗСУ не доходять. Не знали? Вони продаються-перепродуються-міняються-даруються і, врешті, осідають в гаражах або в кишенях воєнначальників, командирів, їх блюдолизів і дітей. Поцікавтеся на яких джипах і пікапах приїжджають з "кровопролитних боїв" полковники, їх заступники і блюдолизи, (а також менти, гвардійці, мнс-ники, ппо-шники...) і як придбаваються такі подарки їхніми діточками, племінниками, рідними і близькими (теж, звісно ж, "фронтовиками"). А що ці машини "палять" - то вони самі своїм же "палять", бо, або від зависті, або не поділили, або щоб "кінці у воду".
Цікава деталь - авто військовим палять уже давно, але зараз різко перестали у тому звинувачувати ворожі спецслужби. Обмежуються лише сказаним про якихось "замовників". Котрих, доречі, ніхто і ніколи не знайде, та і шукати не буде...
07.10.2024 19:37 Ответить
 
 