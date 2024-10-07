Задержаны двое мужчин, которые подожгли военный автомобиль в Белой Церкви, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении двум злоумышленникам, которые подожгли авто военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в сентябре этого года житель Белой Церкви выполнял "спецзадание" по заказу государства-агрессора и за обещанное вознаграждение поджег автомобиль, принадлежащий Вооруженным силам Украины. К "работе" привлек знакомого. Следующие 10 лет они могут провести за решеткой.

Что установило следствие?

Правоохранители установили, что в поисках быстрого заработка 42-летний мужчина через телеграмм-канал согласился на предложение представителя РФ. За преступные действия враг обещал щедро заплатить. Подыскав автомобиль злоумышленник привлек к делу жителя Донецкой области, как исполнителя.

"Последний легковоспламеняющейся жидкостью поджег переднюю часть автомобиля Volkswagen и снял содеянное на телефон, как доказательство выполненной работы. Событие произошло ночью во время комендантского часа, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность", - говорится в сообщении.

Злоумышленники денег не получили

По данным правоохранителей, обещанные деньги от заказчика нарушители так и не получили. Полицейские задержали их в процессуальном порядке. Разоблачили преступную деятельность мужчин оперативники уголовного розыска полиции Киевщины, патрульные полицейские совместно с сотрудниками СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Что грозит?

Следователи полиции под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили 42-летнему фигуранту о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Обоим злоумышленникам также сообщено о подозрении в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 17-летние подростки подожгли два военных авто в Каменском на Днепропетровщине. Также отмечалось, что четырех поджигателей военных автомобилей задержали в Киеве.

По данным Офиса генпрокурора, более 260 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров зафиксировано с начала года.

Напомним, ранее в нацполиции сообщали, что вражеские спецслужбы предлагают украинцам от 600 до нескольких тысяч долларов за поджог автомобилей военных, однако ни один из поджигателей обещанных средств так и не получил. Также сообщалось, что из более 200 фактов поджогов автомобилей военных четверть совершили несовершеннолетние.