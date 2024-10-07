Затримано двох чоловіків, які підпалили військову автівку в Білій Церкві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Київщини повідомили про підозру двом зловмисникам, які підпалили авто військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у вересні цього року житель Білої Церкви виконував "спецзавдання" на замовлення держави-агресора та за обіцяну винагороду підпалив автомобіль, що належить Збройним силам України. До "роботи" залучив знайомого. Наступні 10 років вони можуть провести за ґратами.

Що встановило слідство?

Правоохоронці встановили, що у пошуках швидкого заробітку 42-річний чоловік через телеграм-канал погодився на пропозицію представника РФ. За злочинні дії ворог обіцяв щедро заплатити. Підшукавши автомобіль зловмисник залучив до справи жителя Донеччини, як виконавця.

"Останній легкозаймистою рідиною підпалив передню частину автомобіля Volkswagen та зафільмував скоєне на телефон, як доказ виконаної роботи. Подія сталась вночі під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачено відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники грошей не отримали

За даними правоохоронців, обіцяні гроші від замовника порушники так і не отримали. Поліцейські затримали їх у процесуальному порядку. Викрили злочинну діяльність чоловіків оперативники карного розшуку поліції Київщини, патрульні поліцейські спільно з співробітниками СБУ у місті Києві та Київської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру двом мешканцям Івано-Франківська, які на замовлення спалили військовий бус, - Офіс генпрокурора. ФОТО







Що загрожує?

Слідчі поліції за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили 42-річному фігуранту про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Обом зловмисникам також повідомлено про підозру в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17-річні підлітки підпалили два військові авто у Кам’янському на Дніпропетровщині. Також зазначалося, що чотирьох паліїв військових автомобілів затримали у Києві.

За даними Офісу генпрокурора, понад 260 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів зафіксовано від початку року.

Нагадаємо, раніше в нацполіції повідомляли, що ворожі спецслужби пропонують українцям від 600 до кількох тисяч доларів за підпал автівок військових, однак жоден із паліїв обіцяних коштів так і не отримав. Також повідомлялося, що із понад 200 фактів підпалів автомобілів військових чверть скоїли неповнолітні.