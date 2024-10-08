Співробітник ТЦК в Одесі за гроші вносив через "Оберіг" недостовірні дані про військовозобов’язаних: їх визнавали непридатними. ФОТО

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону оператору відділення офіцерів запасу і кадрів одного з РТЦК та СП м. Одеси повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, з березня 2023 року по березень 2024 року старший солдат, маючи право доступу та контролю автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг", а також інформації, що в ній обробляється, умисно здійснював несанкціоноване змінення інформації в облікових картках військовозобов’язаних громадян.

"Достовірно знаючи про те, що вони не проходили позаштатну військово-лікарську комісію, у відповідному розділі підозрюваний вносив інформацію про взяття їх на облік та до вже існуючих облікових записів додавав хибну інформацію про нібито проходження ними комісії з висновком про "непридатність з виключенням з військового обліку". У подальшому цю інформацію він вносив до військово-облікових документів", - йдеться у повідомленні.

Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.