Співробітник ТЦК в Одесі за гроші вносив через "Оберіг" недостовірні дані про військовозобов’язаних: їх визнавали непридатними. ФОТО
За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону оператору відділення офіцерів запасу і кадрів одного з РТЦК та СП м. Одеси повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що встановило слідство?
За даними слідства, з березня 2023 року по березень 2024 року старший солдат, маючи право доступу та контролю автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг", а також інформації, що в ній обробляється, умисно здійснював несанкціоноване змінення інформації в облікових картках військовозобов’язаних громадян.
"Достовірно знаючи про те, що вони не проходили позаштатну військово-лікарську комісію, у відповідному розділі підозрюваний вносив інформацію про взяття їх на облік та до вже існуючих облікових записів додавав хибну інформацію про нібито проходження ними комісії з висновком про "непридатність з виключенням з військового обліку". У подальшому цю інформацію він вносив до військово-облікових документів", - йдеться у повідомленні.
Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Зараз може бути сюрприз для людини,коли виявляться що він вже пройшов влк,та його вже шукають,дивний якийсь механізм
Ніколи щене було в Україні такого ринку «послуг» «населению», на якому наживаютьсь ВИКЛЮЧНО мародери всіх категорій при владі!
І все абсолютно безкарно!
Може антикорупційних органів забагато?
Коли їх зовсім не було, взяткою була шоколадкп або пляшка кон'яку, найбільше гривень 100.