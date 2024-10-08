УКР
Співробітник ТЦК в Одесі за гроші вносив через "Оберіг" недостовірні дані про військовозобов’язаних: їх визнавали непридатними. ФОТО

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону оператору відділення офіцерів запасу і кадрів одного з РТЦК та СП м. Одеси повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, з березня 2023 року по березень 2024 року старший солдат, маючи право доступу та контролю автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг", а також інформації, що в ній обробляється, умисно здійснював несанкціоноване змінення інформації в облікових картках військовозобов’язаних громадян.

військовий несанкціоновано вносив дані в Оберіг

"Достовірно знаючи про те, що вони не проходили позаштатну військово-лікарську комісію, у відповідному розділі підозрюваний вносив інформацію про взяття їх на облік та до вже існуючих облікових записів додавав хибну інформацію про нібито проходження ними комісії з висновком про "непридатність з виключенням з військового обліку". У подальшому цю інформацію він вносив до військово-облікових документів", - йдеться у повідомленні.

Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Одеса (5601) Офіс Генпрокурора (3401) ухилянти (1127)
+8
Начальника нельзя, он человек схемы, исправно поставляющей бабло "на гора". Схема должна работать, а солдата не жалко, найдется еще.
08.10.2024 11:21
08.10.2024 11:21
+6
А база "Оберіг" в кацапів вже є?
08.10.2024 11:16
08.10.2024 11:16
+6
але ще ж треба засвідчити все це підписом начальника ТЦК та печаткою(двічі!)....чого ж солдата робити крайнім...
08.10.2024 11:16
08.10.2024 11:16
А база "Оберіг" в кацапів вже є?
08.10.2024 11:16
08.10.2024 11:16
цікаво, а коли офіс гєнпрокурвора почне резонансне розслідування всіх справ, коли тцк і влк призначали повну придатність військовозобовʼязанним, які згодом помирали від епіліптичних припадіків, побоїв тощо?
08.10.2024 11:29
08.10.2024 11:29
Точно,що ніколи. Це ніяких сумнівів не викликає
08.10.2024 11:31
08.10.2024 11:31
Теоретично є.
08.10.2024 11:30
08.10.2024 11:30
але ще ж треба засвідчити все це підписом начальника ТЦК та печаткою(двічі!)....чого ж солдата робити крайнім...
08.10.2024 11:16
08.10.2024 11:16
Начальника нельзя, он человек схемы, исправно поставляющей бабло "на гора". Схема должна работать, а солдата не жалко, найдется еще.
08.10.2024 11:21
08.10.2024 11:21
Старшего солдата.Я бы попросил соблюдать субординацию.
08.10.2024 11:22
08.10.2024 11:22
А в Резерв вже вносив чи ще?
08.10.2024 11:23
08.10.2024 11:23
як це "несанкціоноване втручання"! тцкуни не мають права втручатися в данні, які містятця в базах оберіга?
08.10.2024 11:25
08.10.2024 11:25
А скільки по всій країні такі "старші солдати з доступом" могли зробити придатними ?
Зараз може бути сюрприз для людини,коли виявляться що він вже пройшов влк,та його вже шукають,дивний якийсь механізм
08.10.2024 11:28
08.10.2024 11:28
судячи по фото, даний "солдат" у чудовій фізичній формі, хоча й на 9-му місяці вагітності...
08.10.2024 11:32
08.10.2024 11:32
Але чія дитина неясно,адже його "покрило" все РТЦК.
08.10.2024 11:37
08.10.2024 11:37
Интересно как его спалили.
08.10.2024 11:36
08.10.2024 11:36
Не поделился-тут и к ворожке не ходи.
08.10.2024 11:39
08.10.2024 11:39
В єтом деле главное не хвастаться и языком не телепать , а делать все тихо и холоднокровно. Видно по статуре молодого человека, что там походу куча комплексов из-за лишнего веса и его, возможно, гнобили за это в юношестве. А сейчас, когда он стал чуть ли не олигархом, в перспективе, дал слабину и дето ляпнул: "да я, да вот, да вы нихто, а я решала". На том и погорел
08.10.2024 11:49
08.10.2024 11:49
і скільки вдома налом?
08.10.2024 12:32
08.10.2024 12:32
І звісно, про це ніхто з його колег та начальства не знав
08.10.2024 14:06
08.10.2024 14:06
Треба дивитись правді в очі.
Ніколи щене було в Україні такого ринку «послуг» «населению», на якому наживаютьсь ВИКЛЮЧНО мародери всіх категорій при владі!
І все абсолютно безкарно!

Може антикорупційних органів забагато?

Коли їх зовсім не було, взяткою була шоколадкп або пляшка кон'яку, найбільше гривень 100.
08.10.2024 15:18
08.10.2024 15:18
 
 