Сотрудник ТЦК в Одессе за деньги вносил через "Оберіг" недостоверные данные о военнообязанных: их признавали непригодными. ФОТО
Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона оператору отделения офицеров запаса и кадров одного из РТЦК и СП г. Одессы сообщено подозрение по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем. Одессы сообщено о подозрении по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
По данным следствия, с марта 2023 года по март 2024 года старший солдат, имея право доступа и контроля автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберіг", а также информации, которая в ней обрабатывается, умышленноосуществлял несанкционированное изменение информации в учетных карточках военнообязанных граждан.
"Достоверно зная о том, что они не проходили внештатную военно-врачебную комиссию, в соответствующем разделе подозреваемый вносил информацию о постановке их на учет и к уже существующим учетным записям добавлял ложную информацию о якобы прохождении ими комиссии с заключением о "непригодности с исключением с воинского учета". В дальнейшем эту информацию он вносил в военно-учетные документы", - говорится в сообщении.
Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
Зараз може бути сюрприз для людини,коли виявляться що він вже пройшов влк,та його вже шукають,дивний якийсь механізм
Ніколи щене було в Україні такого ринку «послуг» «населению», на якому наживаютьсь ВИКЛЮЧНО мародери всіх категорій при владі!
І все абсолютно безкарно!
Може антикорупційних органів забагато?
Коли їх зовсім не було, взяткою була шоколадкп або пляшка кон'яку, найбільше гривень 100.