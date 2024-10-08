Сотрудник ТЦК в Одессе за деньги вносил через "Оберіг" недостоверные данные о военнообязанных: их признавали непригодными. ФОТО

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона оператору отделения офицеров запаса и кадров одного из РТЦК и СП г. Одессы сообщено подозрение по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем. Одессы сообщено о подозрении по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, с марта 2023 года по март 2024 года старший солдат, имея право доступа и контроля автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберіг", а также информации, которая в ней обрабатывается, умышленноосуществлял несанкционированное изменение информации в учетных карточках военнообязанных граждан.

"Достоверно зная о том, что они не проходили внештатную военно-врачебную комиссию, в соответствующем разделе подозреваемый вносил информацию о постановке их на учет и к уже существующим учетным записям добавлял ложную информацию о якобы прохождении ими комиссии с заключением о "непригодности с исключением с воинского учета". В дальнейшем эту информацию он вносил в военно-учетные документы", - говорится в сообщении.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.