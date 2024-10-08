РУС
Сотрудник ТЦК в Одессе за деньги вносил через "Оберіг" недостоверные данные о военнообязанных: их признавали непригодными. ФОТО

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона оператору отделения офицеров запаса и кадров одного из РТЦК и СП г. Одессы сообщено подозрение по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем. Одессы сообщено о подозрении по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, с марта 2023 года по март 2024 года старший солдат, имея право доступа и контроля автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберіг", а также информации, которая в ней обрабатывается, умышленноосуществлял несанкционированное изменение информации в учетных карточках военнообязанных граждан.

військовий несанкціоновано вносив дані в Оберіг

"Достоверно зная о том, что они не проходили внештатную военно-врачебную комиссию, в соответствующем разделе подозреваемый вносил информацию о постановке их на учет и к уже существующим учетным записям добавлял ложную информацию о якобы прохождении ими комиссии с заключением о "непригодности с исключением с воинского учета". В дальнейшем эту информацию он вносил в военно-учетные документы", - говорится в сообщении.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Одесса (8011) Офис Генпрокурора (2606) уклонисты (1055)
+8
Начальника нельзя, он человек схемы, исправно поставляющей бабло "на гора". Схема должна работать, а солдата не жалко, найдется еще.
08.10.2024 11:21 Ответить
+6
А база "Оберіг" в кацапів вже є?
08.10.2024 11:16 Ответить
+6
але ще ж треба засвідчити все це підписом начальника ТЦК та печаткою(двічі!)....чого ж солдата робити крайнім...
08.10.2024 11:16 Ответить
А база "Оберіг" в кацапів вже є?
08.10.2024 11:16 Ответить
цікаво, а коли офіс гєнпрокурвора почне резонансне розслідування всіх справ, коли тцк і влк призначали повну придатність військовозобовʼязанним, які згодом помирали від епіліптичних припадіків, побоїв тощо?
08.10.2024 11:29 Ответить
Точно,що ніколи. Це ніяких сумнівів не викликає
08.10.2024 11:31 Ответить
Теоретично є.
08.10.2024 11:30 Ответить
але ще ж треба засвідчити все це підписом начальника ТЦК та печаткою(двічі!)....чого ж солдата робити крайнім...
08.10.2024 11:16 Ответить
Начальника нельзя, он человек схемы, исправно поставляющей бабло "на гора". Схема должна работать, а солдата не жалко, найдется еще.
08.10.2024 11:21 Ответить
Старшего солдата.Я бы попросил соблюдать субординацию.
08.10.2024 11:22 Ответить
А в Резерв вже вносив чи ще?
08.10.2024 11:23 Ответить
як це "несанкціоноване втручання"! тцкуни не мають права втручатися в данні, які містятця в базах оберіга?
08.10.2024 11:25 Ответить
А скільки по всій країні такі "старші солдати з доступом" могли зробити придатними ?
Зараз може бути сюрприз для людини,коли виявляться що він вже пройшов влк,та його вже шукають,дивний якийсь механізм
08.10.2024 11:28 Ответить
судячи по фото, даний "солдат" у чудовій фізичній формі, хоча й на 9-му місяці вагітності...
08.10.2024 11:32 Ответить
Але чія дитина неясно,адже його "покрило" все РТЦК.
08.10.2024 11:37 Ответить
Интересно как его спалили.
08.10.2024 11:36 Ответить
Не поделился-тут и к ворожке не ходи.
08.10.2024 11:39 Ответить
В єтом деле главное не хвастаться и языком не телепать , а делать все тихо и холоднокровно. Видно по статуре молодого человека, что там походу куча комплексов из-за лишнего веса и его, возможно, гнобили за это в юношестве. А сейчас, когда он стал чуть ли не олигархом, в перспективе, дал слабину и дето ляпнул: "да я, да вот, да вы нихто, а я решала". На том и погорел
08.10.2024 11:49 Ответить
і скільки вдома налом?
08.10.2024 12:32 Ответить
І звісно, про це ніхто з його колег та начальства не знав
08.10.2024 14:06 Ответить
Треба дивитись правді в очі.
Ніколи щене було в Україні такого ринку «послуг» «населению», на якому наживаютьсь ВИКЛЮЧНО мародери всіх категорій при владі!
І все абсолютно безкарно!

Може антикорупційних органів забагато?

Коли їх зовсім не було, взяткою була шоколадкп або пляшка кон'яку, найбільше гривень 100.
08.10.2024 15:18 Ответить
 
 