СБУ объявила официальное предупреждение руководителям МСЭКов Ривненщины, - ОВА

В пятницу, 11 октября, сотрудники Управления СБУ Ривненской области с участием представителей областной военной администрации объявили официальное предостережение руководителям медико-социальной экспертизы (МСЭК) Ривненщины. Это произошло на фоне недавнего разоблачения в Ривном преступной группы лиц, которые "зарабатывали" на уклонистах.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководителям МСЭКов Ривненской области сегодня объявили официальное предостережение... Касается оно недопустимости совершения противоправных действий руководителями медико-социальных экспертных комиссий. А также последствий и ответственности за эти действия", - написал чиновник.

Он добавил, что это стало реакцией на разоблачение в Ривном масштабной схемы уклонения от мобилизации с участием должностных лиц МСЭКов.

Ранее мы писали, что в Ривном разоблачена группа лиц, которые организовали масштабную коррупционную схему уклонения от мобилизации. По данным СБУ, сделку организовала руководительница местного агентства недвижимости и две ее подчиненные, которые также привлекли к ней 26 медработников. Среди них - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

По данным Нацполиции, было проведено 48 обысков.

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