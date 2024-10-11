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СБУ объявила официальное предупреждение руководителям МСЭКов Ривненщины, - ОВА

СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини

В пятницу, 11 октября, сотрудники Управления СБУ Ривненской области с участием представителей областной военной администрации объявили официальное предостережение руководителям медико-социальной экспертизы (МСЭК) Ривненщины. Это произошло на фоне недавнего разоблачения в Ривном преступной группы лиц, которые "зарабатывали" на уклонистах.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководителям МСЭКов Ривненской области сегодня объявили официальное предостережение... Касается оно недопустимости совершения противоправных действий руководителями медико-социальных экспертных комиссий. А также последствий и ответственности за эти действия", - написал чиновник.

Он добавил, что это стало реакцией на разоблачение в Ривном масштабной схемы уклонения от мобилизации с участием должностных лиц МСЭКов.

Ранее мы писали, что в Ривном разоблачена группа лиц, которые организовали масштабную коррупционную схему уклонения от мобилизации. По данным СБУ, сделку организовала руководительница местного агентства недвижимости и две ее подчиненные, которые также привлекли к ней 26 медработников. Среди них - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

По данным Нацполиции, было проведено 48 обысков.

Смотрите также: СБУ разоблачила в Ривном масштабную схему уклонения от мобилизации: среди задержанных чиновники МСЭК. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ровно (530) СБУ (19980)


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Топ комментарии
+18
Потужно, як і наш Лідер!
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11.10.2024 20:15
+16
китайське. останнє. *строго так!!
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11.10.2024 20:12
+14
Відкриваєш сторінку, головні новини - росіяни знову окупували, силовики далі крадуть.
Нікому не здається, що обидві проблеми можна частково або повністю вирішити, якщо перших познайомити з другими?
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11.10.2024 20:24
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Правила форума Совет форумчан
китайське. останнє. *строго так!!
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11.10.2024 20:12 Ответить
З прищуром, мол - ну пацани, нам ще ж стригти вас, а ви палитесь так
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11.10.2024 20:42 Ответить
валодькіним, добрим прищуром ))
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11.10.2024 20:45 Ответить
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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11.10.2024 20:13 Ответить
Потужно, як і наш Лідер!
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11.10.2024 20:15 Ответить
Нє - ну - попередження це сериозно - ім вже можна робити ноги?
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11.10.2024 20:15 Ответить
тобто, всі зрозуміли?
наявність законів, карного кодексу, до сраки!
тільки застереження від сбу, рішає...
до речі! а до чого тут сбу? діяльність мсек підпадає під державну безпеку?
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11.10.2024 20:16 Ответить
"...діяльність мсек підпадає під державну безпеку?"
Ні, діяльність МСЕК підпадає під державну небезпеку.
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11.10.2024 20:18 Ответить
В нас краіна клоунів та гучних заяв
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11.10.2024 20:40 Ответить
СБУ образились, що їм не занесли.
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11.10.2024 21:40 Ответить
По назві, то ніби як підходить НАБУ (Національне Антикорупційне Бюро України).

Але чи по https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C підслідності НАБУ підходить, то питання.
По https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C умовам підслідності має виконатись

 "Хоча б за однієї з таких умов:
1. Злочин вчинено високопосадовцем,
2. Розмір предмета злочину або завданої ним шкоди ≥ 500 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 мінімальних заробітних плат "

Відповідно:

1. Чи високопосадовці фігурують в даній справі, це невідомо на даний момент.

2. мінімальна заробітна плата (з 1 квітня 2024 року = 8 000 гривень.), то 8 000 * 500 = 4 000 000, і якщо взяти до уваги наведену в новині
("У Рівному викрили масштабну схему допомоги ухилянтам через МСЕК"
9 жовтня 2024
https://zaxid.net/u_rivnomu_pravoohorontsi_vikrili_zlochinnu_grupu_yaka_dopomagala_uhilyantam_cherez_msek_n1595362 )
суму, "14 млн грн ", то ніби як підходить умова.

А відповідно до підслідності , саме по статтям КК (Карного Кодексу), то
"https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування злочинів :
Стаття https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КК
368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди"

ніби як підходить.
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11.10.2024 22:21 Ответить
Про те що операція дана проводилась СБУ разом з Національною Поліцією, та процесуальним супроводом обласної Прокуратури (напевно ж Рівненської області), то зрозуміло з новини від прес-служби СБУ наприклад:

"СБУ та Нацполіція викрили у Рівному злочинну групу із 29 осіб, які «заробляли» на ухилянтах"
9 жовтня 2024
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-u-rivnomu-zlochynnu-hrupu-iz-29-osib-yaki-**********-na-ukhyliantakh

А от що стосується підслідності, в зв'язку з фігуруючою сумою https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-u-rivnomu-zlochynnu-hrupu-iz-29-osib-yaki-**********-na-ukhyliantakh 14 млн гривень , то напевно офіс Генерального Прокурора України більше знає, і має право приймати рішення, про передачу
(у разі відповідних умов.)
відповідному органу справи, для подальшого досудового розслідування.

І так, цікаво що ж це за застереження, що це означає, що провели всі дії, і всім просто сказали "а-я-яй", чи досудове розслідування продовжується, і всіх порушивших закон у відповідності до цієї справи, притягнуть до відповідальності, відповідно до законодавства ?
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11.10.2024 22:56 Ответить
Оскор!
Крадуть мільйони!
Попередження!
Прийде весна будемо саджати, яка там вже по рахунку буде?
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11.10.2024 20:16 Ответить
А куди здавати все що наколядували і до якої дати здати, сказали?
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11.10.2024 20:19 Ответить
Відкриваєш сторінку, головні новини - росіяни знову окупували, силовики далі крадуть.
Нікому не здається, що обидві проблеми можна частково або повністю вирішити, якщо перших познайомити з другими?
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11.10.2024 20:24 Ответить
3 спроби дадуть.....
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11.10.2024 20:28 Ответить
Що за дебілізм? Стріляти на місці потрібно під@рів які наживаються на війні
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11.10.2024 20:28 Ответить
А може стрідяти треба тих, хто зробив так, шоби 6 мільйонів доларів пішло корупціонерам, замість офіційно піти на дрони, реб, на забезпечення.. нє?
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11.10.2024 20:39 Ответить
підуть у тінь або налякали їжака
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11.10.2024 20:28 Ответить
Вони попередили що треба знати ''табличку ділення'' -тоді не буде для них проблем
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11.10.2024 20:37 Ответить
Долю маленьку приносять... От і вся показуха...
В цій державі нічого не змінилось
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11.10.2024 20:37 Ответить
Потужне, я би сказав . Клоуни: ніхто ж до того нічого не знав. А тепер: ховайтесь на раз-два-три, я йду шукати )))))
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11.10.2024 20:38 Ответить
Колишній рівненський воєнком , ну той що з ТЦКшними бл@дями розважався в своєму кабінеті , тут конєшно не прічьом .
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11.10.2024 20:39 Ответить
Це в них просто ЗАЗДРІСТЬ!
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11.10.2024 20:40 Ответить
КРУГОМ СПЛОШНОЙ ГЕНОЦИД !!! ГЕНА ЦИТЬ !)
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11.10.2024 20:42 Ответить
Тепер на кривих та глухих план зроблять.
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11.10.2024 21:06 Ответить
Ніколи не було і от знову.
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11.10.2024 21:24 Ответить
Це наша корова і ми будемо її доїть.
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11.10.2024 21:25 Ответить
Що це за цирк? Суворо погрозили пальчиком?
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11.10.2024 22:20 Ответить
Потрібно було дати добу на роздуми щоб прийшли з каяттям провини, і незаконно отриманими коштами, якщо ні то по всій строгості закону.
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11.10.2024 22:21 Ответить
шо за цирк?
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11.10.2024 22:21 Ответить
ховайте грош1, та не забувайте добро
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11.10.2024 23:27 Ответить
Тобто сбу так і сказала прямо усім: не заносите нам добровільно, відберемо примусово.
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12.10.2024 00:24 Ответить
Пальчиком посварили і забули!😄😄 *****,не смішіть народ!
Але народ,якби був розумний,не терпів би гнид при владі,а взявся б за зброю і зробив би переворот! А так..Ви,стадо,в соцмережах ******* собі,а ми й далі будемо робити свою справу.
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12.10.2024 06:38 Ответить
 
 