СБУ объявила официальное предупреждение руководителям МСЭКов Ривненщины, - ОВА
В пятницу, 11 октября, сотрудники Управления СБУ Ривненской области с участием представителей областной военной администрации объявили официальное предостережение руководителям медико-социальной экспертизы (МСЭК) Ривненщины. Это произошло на фоне недавнего разоблачения в Ривном преступной группы лиц, которые "зарабатывали" на уклонистах.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"Руководителям МСЭКов Ривненской области сегодня объявили официальное предостережение... Касается оно недопустимости совершения противоправных действий руководителями медико-социальных экспертных комиссий. А также последствий и ответственности за эти действия", - написал чиновник.
Он добавил, что это стало реакцией на разоблачение в Ривном масштабной схемы уклонения от мобилизации с участием должностных лиц МСЭКов.
Ранее мы писали, что в Ривном разоблачена группа лиц, которые организовали масштабную коррупционную схему уклонения от мобилизации. По данным СБУ, сделку организовала руководительница местного агентства недвижимости и две ее подчиненные, которые также привлекли к ней 26 медработников. Среди них - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий областного центра.
По данным Нацполиции, было проведено 48 обысков.
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наявність законів, карного кодексу, до сраки!
тільки застереження від сбу, рішає...
до речі! а до чого тут сбу? діяльність мсек підпадає під державну безпеку?
Ні, діяльність МСЕК підпадає під державну небезпеку.
Але чи по https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C підслідності НАБУ підходить, то питання.
По https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C умовам підслідності має виконатись
"Хоча б за однієї з таких умов:
1. Злочин вчинено високопосадовцем,
2. Розмір предмета злочину або завданої ним шкоди ≥ 500 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 мінімальних заробітних плат "
Відповідно:
1. Чи високопосадовці фігурують в даній справі, це невідомо на даний момент.
2. мінімальна заробітна плата (з 1 квітня 2024 року = 8 000 гривень.), то 8 000 * 500 = 4 000 000, і якщо взяти до уваги наведену в новині
("У Рівному викрили масштабну схему допомоги ухилянтам через МСЕК"
9 жовтня 2024
https://zaxid.net/u_rivnomu_pravoohorontsi_vikrili_zlochinnu_grupu_yaka_dopomagala_uhilyantam_cherez_msek_n1595362 )
суму, "14 млн грн ", то ніби як підходить умова.
А відповідно до підслідності , саме по статтям КК (Карного Кодексу), то
"https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування злочинів :
Стаття https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КК
368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди"
ніби як підходить.
"СБУ та Нацполіція викрили у Рівному злочинну групу із 29 осіб, які «заробляли» на ухилянтах"
9 жовтня 2024
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-u-rivnomu-zlochynnu-hrupu-iz-29-osib-yaki-**********-na-ukhyliantakh
А от що стосується підслідності, в зв'язку з фігуруючою сумою https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-u-rivnomu-zlochynnu-hrupu-iz-29-osib-yaki-**********-na-ukhyliantakh 14 млн гривень , то напевно офіс Генерального Прокурора України більше знає, і має право приймати рішення, про передачу
(у разі відповідних умов.)
відповідному органу справи, для подальшого досудового розслідування.
І так, цікаво що ж це за застереження, що це означає, що провели всі дії, і всім просто сказали "а-я-яй", чи досудове розслідування продовжується, і всіх порушивших закон у відповідності до цієї справи, притягнуть до відповідальності, відповідно до законодавства ?
Крадуть мільйони!
Попередження!
Прийде весна будемо саджати, яка там вже по рахунку буде?
Нікому не здається, що обидві проблеми можна частково або повністю вирішити, якщо перших познайомити з другими?
В цій державі нічого не змінилось
Але народ,якби був розумний,не терпів би гнид при владі,а взявся б за зброю і зробив би переворот! А так..Ви,стадо,в соцмережах ******* собі,а ми й далі будемо робити свою справу.