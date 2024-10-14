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Осуществляли онлайн-корректировку обстрелов Сумщины и Полтавщины: СБУ задержала двух мужчин. ФОТОрепортаж

Задержаны агенты спецслужб РФ, корректировавшие обстрелы Полтавщины и Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, злоумышленники устанавливали скрытые видеокамеры вблизи "нужных объектов", что позволяло рашистам в онлайн-режиме отслеживать последствия "прилетов", а также корректировать повторные или планировать новые атаки.

Основными целями оккупантов были военные аэродромы ВСУ, тепловые электростанции и энергогенерирующие предприятия.

"Сначала агенты находили "нужные" объекты, а затем устанавливали и замаскировали напротив них мобильные телефоны, осуществлявшие онлайн-трансляцию. Для бесперебойной работы гаджетов в течение длительного времени к ним подключали внешние аккумуляторы", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Сумах задержан агент ФСБ РФ, который шпионил за военными, задействованными в Курской операции, - СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ задержала их "на горячем", когда те устанавливали шпионское устройство вблизи военного объекта.

Двое фигурантов были завербованы оккупантами летом этого года, когда они искали быстрых заработков на Telegram-каналах.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также смотрите: Мобилизировался в ВСУ, чтобы корректировать удары по своему подразделению: В Одессе задержан "крот" ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Чоловіки здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів: їх затримала СБУ
Чоловіки здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів: їх затримала СБУ
Чоловіки здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів: їх затримала СБУ

Автор: 

СБУ (19988) Сумская область (3262) Полтавская область (1177)


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Зловили ''тюльок'' в той час як фсбешні ''акули'' нахабно плевають по ОПі.
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14.10.2024 10:14 Ответить
Згідний,що цих виробників треба саджати, що вони здають країну,але не розумію чому не садять корупціонерів, злодіїв які крадуть державні кошти, крадуть допомогу, беруть взятки, то теж послаблює державу , теж помирають воєнні та звичайні люди, чому
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14.10.2024 10:34 Ответить
А хто ж їх посадить, якщо вони самі посадили у крісло прізіндента, суддів, прокурорів, поліцмейстерів і бандюків зробили депутатами-корешами!
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14.10.2024 10:53 Ответить
В Єрмаковщини під захистом. Тому корупції в Україні спокійно.
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14.10.2024 10:42 Ответить
*****, розстрілюйте їх!
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14.10.2024 14:27 Ответить
 
 