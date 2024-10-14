Осуществляли онлайн-корректировку обстрелов Сумщины и Полтавщины: СБУ задержала двух мужчин. ФОТОрепортаж

Задержаны агенты спецслужб РФ, корректировавшие обстрелы Полтавщины и Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, злоумышленники устанавливали скрытые видеокамеры вблизи "нужных объектов", что позволяло рашистам в онлайн-режиме отслеживать последствия "прилетов", а также корректировать повторные или планировать новые атаки.

Основными целями оккупантов были военные аэродромы ВСУ, тепловые электростанции и энергогенерирующие предприятия.

"Сначала агенты находили "нужные" объекты, а затем устанавливали и замаскировали напротив них мобильные телефоны, осуществлявшие онлайн-трансляцию. Для бесперебойной работы гаджетов в течение длительного времени к ним подключали внешние аккумуляторы", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Сумах задержан агент ФСБ РФ, который шпионил за военными, задействованными в Курской операции, - СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ задержала их "на горячем", когда те устанавливали шпионское устройство вблизи военного объекта.

Двое фигурантов были завербованы оккупантами летом этого года, когда они искали быстрых заработков на Telegram-каналах.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также смотрите: Мобилизировался в ВСУ, чтобы корректировать удары по своему подразделению: В Одессе задержан "крот" ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО





