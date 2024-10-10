РУС
Мобилизировался в ВСУ, чтобы корректировать удары по своему подразделению: В Одессе задержан "крот" ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агента РФ, мобилизовавшийся в ВСУ, чтобы корректировать удары рашистов по украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что предателем оказался 30-летний житель Одессы. Российская спецслужба завербовала его через телеграм-каналы, где он искал быстрый заработок.

Сначала фигурант выполнил "тестовое задание" врага, а затем, в августе 2024 года, по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.

СБУ затримала "крота" російських спецслужб у ЗСУ

Передавал врагу расположение военных частей

"Служба безопасности Украины документировала каждый шаг подрывной деятельности предателя и задержала его "на горячем", когда он готовился отправить секретные координаты в РФ", - говорится в сообщении.

Приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда обосновался их "крот".

По имеющимся данным, оккупанты надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников.

Сам предатель в момент атаки планировал спрятаться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня.

Во время обысков у агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

СБУ затримала "крота" російських спецслужб у ЗСУ

Подозрение агенту РФ

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+11
Крота закопати поглибше.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:15 Ответить
+4
кто там еще считает что надо наказывать отправлением на фронт ?
показать весь комментарий
10.10.2024 10:20 Ответить
+4
"От бачите, країна виграла від того, що я закосив від мобілізації." - подумав про себе найЗеленіший-найВеличніший.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:36 Ответить
Крота закопати поглибше.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:15 Ответить
почати з санації щоб не було наступних поколінь виродків !
показать весь комментарий
10.10.2024 10:17 Ответить
Час неймовірних історій від Трьох Букв.. . Справжніх кротів Аграхімію, Дєрьмака та Подаоьяка вони у аритул не бачить... Тут така неймовірна операція
показать весь комментарий
10.10.2024 10:23 Ответить
не предупредили бы
показать весь комментарий
10.10.2024 10:17 Ответить
На тому боці мабуть довго сміялись над тим повідомленням.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:35 Ответить
І ТЦК иого не ловило
показать весь комментарий
10.10.2024 10:18 Ответить
кто там еще считает что надо наказывать отправлением на фронт ?
показать весь комментарий
10.10.2024 10:20 Ответить
А кто считает что их нужно оставлять в тылу?
показать весь комментарий
10.10.2024 10:22 Ответить
Ти думаєшь що та людина існує?! Скоріш за все то чергова показуха з ноунеймом
показать весь комментарий
10.10.2024 10:25 Ответить
ну да ну да -ципсо із Галівуда...
показать весь комментарий
10.10.2024 10:27 Ответить
Тобто він не проти, щоб по ньому навалили?
Русня використовує ті ж методи, що і радикальний іслам для підготовки шахідів.
Тільки замість Аллаха - русскій мір.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:20 Ответить
І бабло
показать весь комментарий
10.10.2024 10:53 Ответить
Навіщо небіжчику гроші?
показать весь комментарий
10.10.2024 10:53 Ответить
Я про те, що надихає цих ублюдків робити такі речі. уZкій мір, бабло і *****.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:26 Ответить
Прив'язати до стовпа і з його мобілка передати координати оркам!
показать весь комментарий
10.10.2024 10:21 Ответить
"При затриманні агент вкоротив собі віку, як тому вчили куратори".
показать весь комментарий
10.10.2024 10:25 Ответить
"Партія сказала: "нада", камсамол атвєтіл: "єсть!"
показать весь комментарий
10.10.2024 10:31 Ответить
Зловили коли він "прятався" від Іскандера
показать весь комментарий
10.10.2024 10:33 Ответить
"От бачите, країна виграла від того, що я закосив від мобілізації." - подумав про себе найЗеленіший-найВеличніший.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:36 Ответить
Тцка хто його приймав судити
показать весь комментарий
10.10.2024 10:39 Ответить
Подонок,почему его рыло скрывают?
показать весь комментарий
10.10.2024 10:39 Ответить
СБУ за***ла ! Ні разу не показали морду. Завжди заблюрено. На*** такі фотки ?!
показать весь комментарий
10.10.2024 10:43 Ответить
Вичавити з нього всю інформацію і кулю в лоб!
показать весь комментарий
10.10.2024 10:51 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 10:55 Ответить
І знову скрін з телеграму. Завжди переписки з агентами, і зрадниками і т.д. робляться через телеграм. А наші тут плачуть що не можна забороняти телеграм. Якби в нас інтренет провайдери блокували телеграм то цим кротам було б складніше контактувати
показать весь комментарий
10.10.2024 11:06 Ответить
Уверен что ФСБ его бы не предупреждали,это же Орки-нелюди.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:19 Ответить
Розберітся вжзе з тими телеграм каналами невже їх не можна закрити ?,а всю колоборанську паскуду треба знищувати в тому числі всю проросійську нечисть лднр.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:21 Ответить
" Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна"

Треба додати таємну кастрацію
показать весь комментарий
10.10.2024 12:41 Ответить
А як бути з головним кротом в офісі презідента?
показать весь комментарий
10.10.2024 16:48 Ответить
 
 