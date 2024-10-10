Мобилизировался в ВСУ, чтобы корректировать удары по своему подразделению: В Одессе задержан "крот" ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала агента РФ, мобилизовавшийся в ВСУ, чтобы корректировать удары рашистов по украинской армии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что предателем оказался 30-летний житель Одессы. Российская спецслужба завербовала его через телеграм-каналы, где он искал быстрый заработок.
Сначала фигурант выполнил "тестовое задание" врага, а затем, в августе 2024 года, по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.
Передавал врагу расположение военных частей
"Служба безопасности Украины документировала каждый шаг подрывной деятельности предателя и задержала его "на горячем", когда он готовился отправить секретные координаты в РФ", - говорится в сообщении.
Приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда обосновался их "крот".
По имеющимся данным, оккупанты надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников.
Сам предатель в момент атаки планировал спрятаться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня.
Во время обысков у агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
Подозрение агенту РФ
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Русня використовує ті ж методи, що і радикальний іслам для підготовки шахідів.
Тільки замість Аллаха - русскій мір.
Треба додати таємну кастрацію