Мобилизировался в ВСУ, чтобы корректировать удары по своему подразделению: В Одессе задержан "крот" ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агента РФ, мобилизовавшийся в ВСУ, чтобы корректировать удары рашистов по украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что предателем оказался 30-летний житель Одессы. Российская спецслужба завербовала его через телеграм-каналы, где он искал быстрый заработок.

Сначала фигурант выполнил "тестовое задание" врага, а затем, в августе 2024 года, по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.

Передавал врагу расположение военных частей

"Служба безопасности Украины документировала каждый шаг подрывной деятельности предателя и задержала его "на горячем", когда он готовился отправить секретные координаты в РФ", - говорится в сообщении.

Приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда обосновался их "крот".

По имеющимся данным, оккупанты надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников.

Сам предатель в момент атаки планировал спрятаться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня.

Во время обысков у агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Подозрение агенту РФ

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

