Завербовали через сайты знакомств: СБУ задержала в Сумах корректировщика ФСБ. ФОТО

Задержан информатор ФСБ РФ, который в Донецкой области и в Сумах разведывал локации Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего россиян интересовали координаты украинских войск на Покровском направлении.

23-летнего жителя Покровска ФСБ завербовала через "медовую ловушку", когда тот искал себе пару на сайтах знакомств.

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"На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила познакомиться "поближе". Впоследствии она отправила молодого человека обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Также фигурант отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу. После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта фсб "отправила" своего информатора на Сумщину, чтобы отследить работу украинской ПВО на границе с Россией", - говорится в сообщении.

Мужчина арендовал квартиру в Сумах и оборудовал в ней наблюдательный пункт.

На подоконнике дома он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, который осуществлял для ФСБ онлайн-трансляцию воздушных атак на город.

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СБУ задержала злоумышленника и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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