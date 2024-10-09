Завербовали через сайты знакомств: СБУ задержала в Сумах корректировщика ФСБ. ФОТО
Задержан информатор ФСБ РФ, который в Донецкой области и в Сумах разведывал локации Сил обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Больше всего россиян интересовали координаты украинских войск на Покровском направлении.
23-летнего жителя Покровска ФСБ завербовала через "медовую ловушку", когда тот искал себе пару на сайтах знакомств.
"На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила познакомиться "поближе". Впоследствии она отправила молодого человека обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Также фигурант отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу. После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта фсб "отправила" своего информатора на Сумщину, чтобы отследить работу украинской ПВО на границе с Россией", - говорится в сообщении.
Мужчина арендовал квартиру в Сумах и оборудовал в ней наблюдательный пункт.
На подоконнике дома он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, который осуществлял для ФСБ онлайн-трансляцию воздушных атак на город.
СБУ задержала злоумышленника и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Упал с третьего этажа..по попытке к бегству!!! Жалко ...терь будет боятся своего отражения всю свою гнилую жизнь...горемычный так неудачно упал....
Во как надо задерживать уродов !!