РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9620 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 729 11

Завербовали через сайты знакомств: СБУ задержала в Сумах корректировщика ФСБ. ФОТО

Задержан информатор ФСБ РФ, который в Донецкой области и в Сумах разведывал локации Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего россиян интересовали координаты украинских войск на Покровском направлении.

ФСБ завербувала коригувальника через сайт знайомств

23-летнего жителя Покровска ФСБ завербовала через "медовую ловушку", когда тот искал себе пару на сайтах знакомств.

Также читайте: Морские дроны СБУ уже поразили 11 военных кораблей РФ, - спикер СБУ Дехтяренко

"На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила познакомиться "поближе". Впоследствии она отправила молодого человека обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Также фигурант отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу. После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта фсб "отправила" своего информатора на Сумщину, чтобы отследить работу украинской ПВО на границе с Россией", - говорится в сообщении.

Мужчина арендовал квартиру в Сумах и оборудовал в ней наблюдательный пункт.

На подоконнике дома он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, который осуществлял для ФСБ онлайн-трансляцию воздушных атак на город.

ФСБ завербувала коригувальника через сайт знайомств

Читайте также: Бойцы СБУ поразили 1226 вражеских танков - каждый восьмой из уничтоженных на поле боя, - спикер Дехтяренко

СБУ задержала злоумышленника и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины: К 15 годам заочно приговорены двое хакеров ФСБ

Автор: 

СБУ (19980) Сумы (1164) Покровск (630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Пазнакомілся, сопля вонюча. Тепер треба оженити. З пані Смерть.
показать весь комментарий
09.10.2024 10:31
+6
В тюрмі тепер буде медова пастка
показать весь комментарий
09.10.2024 10:38
+4
На розмінування!
показать весь комментарий
09.10.2024 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пазнакомілся, сопля вонюча. Тепер треба оженити. З пані Смерть.
показать весь комментарий
09.10.2024 10:31 Ответить
В тюрмі тепер буде медова пастка
показать весь комментарий
09.10.2024 10:38 Ответить
На розмінування!
показать весь комментарий
09.10.2024 11:09 Ответить
Какой-то фсбшник прикинулся красивой девушкой и заявил что "даст" ему, если тот совершит преступление 😀
показать весь комментарий
09.10.2024 11:11 Ответить
Або сбушник, шо вірогідніше
показать весь комментарий
10.10.2024 08:53 Ответить
ох і лох
показать весь комментарий
09.10.2024 11:36 Ответить
Який гарний медоїд) А чк він той мед куштував?
показать весь комментарий
09.10.2024 13:30 Ответить
А на Кіровоградщині і досі продовжують засуджувати подібних агентів фсб до умовних термінів.Днями в Александрії виродку дали 5 років умовно..за те що покаявся та відстебнув 25К грн на ЗСУ...З такими судами агентів фсб,гру, будемо і далі плодити
показать весь комментарий
09.10.2024 13:37 Ответить
От коли почнуть вішати за таке,тоді можливо щось і змінеться...
показать весь комментарий
09.10.2024 16:55 Ответить
ВИМАГАЄМО ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ І СМЕРТНОЇ КАРИ ВОРОГАМ!
показать весь комментарий
09.10.2024 23:11 Ответить
Почему у этого морального урода ! Морда не урода? Окпщал сопротивление при аресте ... Вступил в драку..
Упал с третьего этажа..по попытке к бегству!!! Жалко ...терь будет боятся своего отражения всю свою гнилую жизнь...горемычный так неудачно упал....
Во как надо задерживать уродов !!
показать весь комментарий
09.10.2024 23:23 Ответить
 
 