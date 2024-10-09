Завербували через сайти знайомств: СБУ затримала в Сумах коригувальника ФСБ. ФОТО

Затримано інформатора ФСБ РФ, який на Донеччині та в Сумах розвідував локації Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше росіян цікавили координати українських військ на Покровському напрямку.

23-річного жителя Покровська ФСБ завербувала через "медову пастку", коли той шукав собі пару на сайтах знайомств.

"На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала познайомитися "поближче". Згодом вона відправила молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони. Також фігурант звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту. Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту фсб "відрядила" свого інформатора на Сумщину, щоб відслідкувати роботу української ППО на прикордонні з росією", - йдеться в повідомленні.

Чоловік орендував квартиру в Сумах та обладнав у ній спостережний пункт.

На підвіконні оселі він встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на місто.

СБУ затримала зловмисника та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

