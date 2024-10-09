УКР
Завербували через сайти знайомств: СБУ затримала в Сумах коригувальника ФСБ. ФОТО

Затримано інформатора ФСБ РФ, який на Донеччині та в Сумах розвідував локації Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше росіян цікавили координати українських військ на Покровському напрямку.

ФСБ завербувала коригувальника через сайт знайомств

23-річного жителя Покровська ФСБ завербувала через "медову пастку", коли той шукав собі пару на сайтах знайомств.

"На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала познайомитися "поближче". Згодом вона відправила молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони. Також фігурант звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту. Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту фсб "відрядила" свого інформатора на Сумщину, щоб відслідкувати роботу української ППО на прикордонні з росією", - йдеться в повідомленні.

Чоловік орендував квартиру в Сумах та обладнав у ній спостережний пункт.

На підвіконні оселі він встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на місто.

ФСБ завербувала коригувальника через сайт знайомств

СБУ затримала зловмисника та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

Топ коментарі
Пазнакомілся, сопля вонюча. Тепер треба оженити. З пані Смерть.
09.10.2024 10:31 Відповісти
В тюрмі тепер буде медова пастка
09.10.2024 10:38 Відповісти
На розмінування!
09.10.2024 11:09 Відповісти
Какой-то фсбшник прикинулся красивой девушкой и заявил что "даст" ему, если тот совершит преступление 😀
09.10.2024 11:11 Відповісти
Або сбушник, шо вірогідніше
10.10.2024 08:53 Відповісти
ох і лох
09.10.2024 11:36 Відповісти
Який гарний медоїд) А чк він той мед куштував?
09.10.2024 13:30 Відповісти
А на Кіровоградщині і досі продовжують засуджувати подібних агентів фсб до умовних термінів.Днями в Александрії виродку дали 5 років умовно..за те що покаявся та відстебнув 25К грн на ЗСУ...З такими судами агентів фсб,гру, будемо і далі плодити
09.10.2024 13:37 Відповісти
От коли почнуть вішати за таке,тоді можливо щось і змінеться...
09.10.2024 16:55 Відповісти
ВИМАГАЄМО ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ І СМЕРТНОЇ КАРИ ВОРОГАМ!
09.10.2024 23:11 Відповісти
Почему у этого морального урода ! Морда не урода? Окпщал сопротивление при аресте ... Вступил в драку..
Упал с третьего этажа..по попытке к бегству!!! Жалко ...терь будет боятся своего отражения всю свою гнилую жизнь...горемычный так неудачно упал....
Во как надо задерживать уродов !!
09.10.2024 23:23 Відповісти
 
 