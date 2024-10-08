Бійці СБУ уразили 1226 ворожих танків - кожен восьмий зі знищених на полі бою, - речник Дехтяренко

Від початку повномасштабної війни бійці СБУ вразили 1226 російських танків. Це фактично кожен восьмий танк, який знищила Україна у боротьбі з окупантами.

Про це в телеефірі розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом з початку війни співробітники СБУ вразили уже 1226 російських танків. І це цифра на початок цього тижня, вона постійно зростає. А це означає, що фактично кожен восьмий танк, який Україна знищила у війні з Російською Федерацією, був знищений безпосередньо Службою безпеки України", - зазначив він.

Крім того, за його словами, Служба безпеки знешкодила тисячі одиниць іншої зброї ворога - артилерійські системи, засоби ППО, радіоелектронної боротьби та інше.

Також речник СБУ прокоментував збиття російського гелікоптера над Курською областю за допомогою FPV-дрона.

Дехтяренко зауважив, що вже зафіксовано два такі випадки.

"Що стосується гелікоптера в Курській області, то це справді унікальний і дуже рідкісний випадок, коли FPV-дронам вдалося уразити вертоліт у польоті. І на рахунку спецпризначенців СБУ вже два такі збиття на льоту, причому обидва вони відбулися на Курщині", - додав він.

