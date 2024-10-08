УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6448 відвідувачів онлайн
Новини
570 6

Бійці СБУ уразили 1226 ворожих танків - кожен восьмий зі знищених на полі бою, - речник Дехтяренко

Бійці СБУ вразили 1226 російських танків від початку повномасштабної війни 

Від початку повномасштабної війни бійці СБУ вразили 1226 російських танків. Це фактично кожен восьмий танк, який знищила Україна у боротьбі з окупантами.

Про це в телеефірі розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом з початку війни співробітники СБУ вразили уже 1226 російських танків. І це цифра на початок цього тижня, вона постійно зростає. А це означає, що фактично кожен восьмий танк, який Україна знищила у війні з Російською Федерацією, був знищений безпосередньо Службою безпеки України", - зазначив він.

Крім того, за його словами, Служба безпеки знешкодила тисячі одиниць іншої зброї ворога - артилерійські системи, засоби ППО, радіоелектронної боротьби та інше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Морські дрони СБУ вже вразили 11 військових кораблів РФ, - речник СБУ Дехтяренко

Також речник СБУ прокоментував збиття російського гелікоптера над Курською областю за допомогою FPV-дрона.

Дехтяренко зауважив, що вже зафіксовано два такі випадки.

"Що стосується гелікоптера в Курській області, то це справді унікальний і дуже рідкісний випадок, коли FPV-дронам вдалося уразити вертоліт у польоті. І на рахунку спецпризначенців СБУ вже два такі збиття на льоту, причому обидва вони відбулися на Курщині", - додав він.

Читайте також: СБУ про спецоперації з підриву Керченського мосту: Використали 21 тонну вибухівки у тротиловому еквіваленті

Автор: 

СБУ (13278) Дехтяренко Артем (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не профільно, але непогано )
показати весь коментар
08.10.2024 15:44 Відповісти
Тобто, СБУ фактично виконує функції ЗСУ. Тоді чому вони СБУ а не ЗСУ?
Якщо в СБУ забагато вільних (зайвих) співробітників, то може їх офіційно перевести до ЗСУ?
показати весь коментар
08.10.2024 16:28 Відповісти
ТАМ оклади інші - сітка "не ЗСУ"
показати весь коментар
08.10.2024 16:35 Відповісти
Получается что всего уничтожили одних танков почти миллион ! Это что , действительно так ?
показати весь коментар
08.10.2024 16:28 Відповісти
нулей понаприписывал , не могу удалить .
показати весь коментар
08.10.2024 16:31 Відповісти
Ще б МВС підключити.
показати весь коментар
08.10.2024 16:47 Відповісти
 
 