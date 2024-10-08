УКР
Новини
1 376 4

Морські дрони СБУ вже вразили 11 військових кораблів РФ, - речник СБУ Дехтяренко

Морський дрон Sea Baby

З використанням морських дронів СБУ вразила 11 військових кораблів РФ.

Про це в телеефірі розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За два роки Sea Baby перетворився на багатоцільову платформу, яка може виконувати багато завдань: це і дистанційне мінування, це і ураження військових об'єктів з моря за допомогою системи РСЗВ і багато чого іншого, про що ми поки не можемо говорити. І цього ніхто не робив раніше. Ну і загалом, за допомогою морських дронів СБУ вдалося вразити 11 військових кораблів РФ. І важливо, що серед них були і ті, які були ракетоносіями, з яких Росія раніше обстрілювала територію нашої держави. І це потужний результат", - повідомив Дехтяренко.

Читайте також: Притулок для кораблів РФ у Новоросійську стає доволі умовним. Дрони Sea Baby діставатимуть і туди, - ВМС

Раніше повідомлялося, що дроном MAGURA V5 знищили російське судно типу "Тунець" у Криму. Ще три плавзасоби пошкоджено.

За даними ВМС, ЗСУ знищили 28 російських кораблів, зокрема підводний човен.

Автор: 

корабель (1622) СБУ (13278) морський дрон (54)
Сортувати:
Вже подумав що тепер вразили. Ну навіщо таке писати на тлі новин що кацапи знову вивели в море свої корита?
08.10.2024 14:55 Відповісти
Відкорковувати шампанське?
08.10.2024 15:09 Відповісти
Краще горілку. З салом, чорним хлібом і квашеними помідорчиками.
08.10.2024 16:08 Відповісти
То було колись! Хай вразять зараз. Кацапи вивели в відкрите море всі носії крилатих ракет "Калібр", а наші ні гу-гу.
08.10.2024 16:18 Відповісти
 
 