Морські дрони СБУ вже вразили 11 військових кораблів РФ, - речник СБУ Дехтяренко

З використанням морських дронів СБУ вразила 11 військових кораблів РФ.

Про це в телеефірі розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За два роки Sea Baby перетворився на багатоцільову платформу, яка може виконувати багато завдань: це і дистанційне мінування, це і ураження військових об'єктів з моря за допомогою системи РСЗВ і багато чого іншого, про що ми поки не можемо говорити. І цього ніхто не робив раніше. Ну і загалом, за допомогою морських дронів СБУ вдалося вразити 11 військових кораблів РФ. І важливо, що серед них були і ті, які були ракетоносіями, з яких Росія раніше обстрілювала територію нашої держави. І це потужний результат", - повідомив Дехтяренко.

Раніше повідомлялося, що дроном MAGURA V5 знищили російське судно типу "Тунець" у Криму. Ще три плавзасоби пошкоджено.

За даними ВМС, ЗСУ знищили 28 російських кораблів, зокрема підводний човен.