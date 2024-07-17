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ЗСУ знищили 28 російських кораблів, зокрема підводний човен, - ВМС

Скільки кораблів РФ знищили ЗСУ

Сили оборони України знищили вже 28 російських кораблів, зокрема і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Про це повідомив речник МВС Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці", - сказав він.

Але, за словами речника, важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний.

"Серед знищених кораблів - три носії крилатих ракет, підводний човен і два нових кораблі, найновітніших - "Аскольд" і "Циклон", це й фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такі як: "Раптор", "Серна", "Тунець", - додав Плетенчук.

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Автор: 

ВМС (1406) корабель (1617) Чорноморський флот рф (626) Плетенчук Дмитро (183)


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17.07.2024 15:56 Відповісти
БДК "Саратов" в Бердянске разгружался
Тут "Точка" прилетела и БДК взорвался

На крейсере "Москва" катали адмирала
Заметил их Нептун и крейсера не стало

Буксир "Василий Бех" тащил кудато Тор
Но после "Гарпуна" плывет он как топор

Ракета "Storm Shadow" "Новочеркаск" нашла
В обломках Феодосия, п***а ему пришла

"Горняк Оленегорский" в Новороссийске спал
Но "Sea Baby" группой и там его достал

Проекта "Варшавянка" субмарину "Ростов"
Прям в доке замочили ракеты "Storm Shadow"

И те же "Storm Shadow" чтоб дважды не вставать
Решили на фрагменты и "Минск" там разобрать

Был катерок "Ивановец" с ракетами "Москит"
С ним дроны поигрались, он в Донузлаве спит

Корабль "Цезарь Куников" проверил календарь
Решил "Пора загнуться, ведь дата и февраль"

И снова в Феодосии резвился дрон Малюк
И от "Сережи Котова" остался только люк ...

По уточненным данным Малюк не при делах
Magura тому "Котову" устроила бабах

На вечеринку в Севас слетелись Storm Shadow
Два БДК подбиты "Ямал" и с ним "Азов" ...

Разведчик "Ваня Хурс" от дронов раз ********
Но в Севасе Storm Shadow с ним четко разобрался ...

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17.07.2024 16:14 Відповісти
І це при знищених ракетних програмах! А що було б, якби в 19-му лохи не вибрали ворога, кривляку, що абсолютно не любив ні Україну, ні наш народ? Навіть думати про це зараз боляче, яке лихо накликали придурки з відбитим мозком та під впливом телевізора.
З 3-4 дивізіонами "Нептунів" того флота вже б взагалі не було. А при наявності "Грім-2" кацапи дивились би на війну не по телевізору, а в живу - у себе в моЦкві!
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17.07.2024 16:29 Відповісти
 
 