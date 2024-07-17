ЗСУ знищили 28 російських кораблів, зокрема підводний човен, - ВМС

Сили оборони України знищили вже 28 російських кораблів, зокрема і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Про це повідомив речник МВС Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці", - сказав він.

Але, за словами речника, важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний.

"Серед знищених кораблів - три носії крилатих ракет, підводний човен і два нових кораблі, найновітніших - "Аскольд" і "Циклон", це й фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такі як: "Раптор", "Серна", "Тунець", - додав Плетенчук.

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