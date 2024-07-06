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Жоден військовий корабель Росії з 2023 року не заходить у північно-західну частину Чорного моря, - Неїжпапа

Командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа

Від 2023 року жоден російський військовий корабель не заходить у північно-західну частину Чорного моря.

Про це в інтервʼю сказав командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз жоден військовий корабель РФ не заходить на територію майже 25 тис. кв. км з 2023 року, це північно-західна частина Чорного моря. Це та задача, яка була поставлена флоту", - сказав Неїжпапа.

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Він зазначив, що поки триває повномасштабна війна, всі "обʼєкти з андріївським прапором", де б вони не були, є законними військовими цілями ВМС України.

Командувач зазначив, що Військово-Морським силам також була поставлена задача не допустити ураження території України ракетами типу "Калібр".

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"Ця задача ще не виконана. Не допустити висадку десанту - ця задача поки виконана... Думаю, і в подальшому буде виконана, не наважаться (російські окупанти. - Ред.) висадити десант", - заявив Неїжпапа.

Автор: 

ВМС (1399) Чорноморський флот рф (625) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+5
Патамуша навєрна шота случілась шота навєрна праізашло...
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06.07.2024 23:05 Відповісти
+5
СБУ своїми дронами вигнали черноморский флот з Чорного моря. І тут на сцену на білому коні виїжджає Неїжпапа. Яким він тут боком, цікаво. Ще сьогодні цей його коментар про міст, який є військовою ціллю. Нібито він буде його нищіти. Здається, іноді краще мовчати.
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06.07.2024 23:30 Відповісти
+2
Как появились в ВМС береговые комплексы ПКР "Гарпун" и "Нептун" так и "желание отпало".
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06.07.2024 23:12 Відповісти
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Патамуша навєрна шота случілась шота навєрна праізашло...
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06.07.2024 23:05 Відповісти
Мін самі накидали, тепер стрьомно..
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06.07.2024 23:08 Відповісти
Это наши там мин накидали с Магуры , вот на этих минах и подорвались 4 кацапских корабля не так давно. Пуйл отвело корабли в Новороссийск, вот куда дроны запускать надо. Там два раза классно рвануло , хорошо , но мало.
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07.07.2024 05:30 Відповісти
І як я хрозумів це заслуга корвета за пів лярда баксів що зараз проходить ходові...
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06.07.2024 23:08 Відповісти
Будь-який корабель в північно-західній частині моря вони можуть знищити береговими ракетами з Криму, авіацією, підводними човнами. Калібрами можна стріляти і з Новоросійська.
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06.07.2024 23:09 Відповісти
Как появились в ВМС береговые комплексы ПКР "Гарпун" и "Нептун" так и "желание отпало".
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06.07.2024 23:12 Відповісти
СБУ своїми дронами вигнали черноморский флот з Чорного моря. І тут на сцену на білому коні виїжджає Неїжпапа. Яким він тут боком, цікаво. Ще сьогодні цей його коментар про міст, який є військовою ціллю. Нібито він буде його нищіти. Здається, іноді краще мовчати.
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06.07.2024 23:30 Відповісти
Я так зрозумів цього персонажа верховний призначив виключно з-за того що в нього прізвище кумедне
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07.07.2024 00:42 Відповісти
Жоден військовий корабель Росії з 2023 року не заходить у північно-західну частину Чорного моря, - Неїжпапа

Редкая птица долетит до середины Днепра! - Неїжпапа

Евере́ст (англ. Everest) - найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить 8848,86 метра над рівнем моря - Неїжпапа

Синій кит, можливо, найбільша тварина, яка коли-небудь існувала на Землі. - Неїжпапа
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07.07.2024 00:58 Відповісти
Ну да, зате українські військові кораблі дуже гарно ходять вздовж нашого узбережжя

який взагалі сенс мати ВМС, якщо вони з першого дня не здатні вийти в море через російські протикорабельні ракети? Краще б розформували б їх вже давно і перекинули гроші на сухопутні війська та дрони СБУ. Так ні, десятки тисяч людей в ВМС "щось роблять", і вже планують які кораблі наберуть після війни...
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07.07.2024 10:28 Відповісти
Потрібно повністю перекривати кацапам навігацію, будь який корабель, що прямує в кацапію або з її потрів повинен стати ціллю. Якщо вже роств визначило, що укри викопали Чорне море, то нєх на ньому кацапам робити.
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07.07.2024 12:40 Відповісти
Зате кацапський десант висадився в офісі презідента та верховній раді,завдяки ідіатим на виборах.
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07.07.2024 12:49 Відповісти
Ці неїжпапи лише бродять по березі, бухають і *******. Може хто не знає : ВМС Україна не має. ВМС неїжпапи проїбали.
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07.07.2024 15:23 Відповісти
 
 