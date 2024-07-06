Жоден військовий корабель Росії з 2023 року не заходить у північно-західну частину Чорного моря, - Неїжпапа
Від 2023 року жоден російський військовий корабель не заходить у північно-західну частину Чорного моря.
Про це в інтервʼю сказав командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз жоден військовий корабель РФ не заходить на територію майже 25 тис. кв. км з 2023 року, це північно-західна частина Чорного моря. Це та задача, яка була поставлена флоту", - сказав Неїжпапа.
Він зазначив, що поки триває повномасштабна війна, всі "обʼєкти з андріївським прапором", де б вони не були, є законними військовими цілями ВМС України.
Командувач зазначив, що Військово-Морським силам також була поставлена задача не допустити ураження території України ракетами типу "Калібр".
"Ця задача ще не виконана. Не допустити висадку десанту - ця задача поки виконана... Думаю, і в подальшому буде виконана, не наважаться (російські окупанти. - Ред.) висадити десант", - заявив Неїжпапа.
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який взагалі сенс мати ВМС, якщо вони з першого дня не здатні вийти в море через російські протикорабельні ракети? Краще б розформували б їх вже давно і перекинули гроші на сухопутні війська та дрони СБУ. Так ні, десятки тисяч людей в ВМС "щось роблять", і вже планують які кораблі наберуть після війни...