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Кілька останніх атак ворог здійснив за допомогою підводних човнів, які перебувають у Новоросійську, - Плетенчук

Кілька останніх атак ворог здійснив за допомогою підводних човнів, які перебувають у Новоросійську, - Плетенчук

Ворог налагодив процес завантаження ракет на підводні човни у Новоросійську. 

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кілька останніх ворожих атак відбувалося саме за рахунок підводних човнів, які постійно базуються у Новоросійську. Плетенчук зазначив, що Росія не могла пів року привезти в порт кран, щоб завантажувати ракети. 

"Країна, яка себе називає "сверхдержавою" пів року не могла пригнати кран, щоб завантажувати ці ракети. Основна проблема в розриві логістики як раз була в тому, що не скільки неможливо було їх зберігати, а скільки неможливо було їх використовувати", - сказав речник ВМС.

Він додав, що наразі підводні човни РФ не заходили в окупований Севастополь для розвантаження.

Раніше повідомлялося, що РФ тримає на бойовому чергуванні по одному кораблю у Чорному та Азовському морях. Проте ракети на них відсутні.

Читайте також: Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій з "Калібрами", - Сили оборони Півдня

Автор: 

ВМС (1399) підводний човен (89) Чорноморський флот рф (625) Плетенчук Дмитро (180)


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05.07.2024 17:00 Відповісти
В 2008 році їздив в Новорос. Місто файне, чисте. Але Бора реально скажений. Тоді ще мені в диковину були циферні таймери в світлофорах. Їздив до "кореша". Але після 2014, він мені більше ніякий не кореш, а після 2022, взагалі короладський zетонутий орк. І, хоч і гріх, але як мене тішить люба новина за негаразди того новоотроса. А особливо, коли наші туди демократії насипають.
Турикін Ігор, то тобі від щирого Українця. Тримай падло, повні пазухи тримай. Не упусти!!!
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05.07.2024 17:05 Відповісти
Тож знайдіть той клятий кран та знов пів року не ватажитимуть. Чи цей кран захищений краще ніж ГЕС або ТЕС?
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05.07.2024 18:34 Відповісти
Бухта громадная, в этом её беда. Даже шторм до 3 баллов возможен. А цемент насыпом грузят быстро. Осадка растёт быстро, качка не мешает. В подлодку ракету вертикально загружают прямо в шахту. Там ювелирно надо. А в севасе под водой завод лодки ремонтировать. Не загрузишь. Торпеды запросто. Но бомбить пустое дело, в скалах вырублено. Там город завод целый. После 91 года был бардак там, потом кацапы всё довели до ума там всё. Такого нет нигде по размеру.
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05.07.2024 20:14 Відповісти
Той завод в скалах вже давно музей. І до речі, то Балаклава.
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05.07.2024 20:32 Відповісти
Так я и не говорил что был там вчера. В давние годы пришлось работать с моряками вмс, что пришли будучи уже пенсами но моложавыми на пасфлот, где были самые высокие оклады ставки для моряков. Механики, элкромеханики, штурмана, рефслужба. Даже в службе ресторана были повара с флота военного. Много расказывали и не туфту. Да в Балаклаве примерно, так там и яхтклубы, эллинги итд. И Камышовая бухта тоже не Севас, рыбаки там базировались. Там место в целом интересное. Остальные города крыма не попадают. Не будь тот город базой военной, там деньги бы плыли рекой. Паслайнеры бы заходили постоянно. Хотя больше одного на Графскую пристань не поставишь. Город упущенных возможностей. Хрен с ним теперь.
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05.07.2024 20:56 Відповісти
.утопить все это железо мокшанское без зазрения совести!!! Смерть быдлонасекомышам болот мацковии
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06.07.2024 00:20 Відповісти
 
 