Кілька останніх атак ворог здійснив за допомогою підводних човнів, які перебувають у Новоросійську, - Плетенчук

Ворог налагодив процес завантаження ракет на підводні човни у Новоросійську.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кілька останніх ворожих атак відбувалося саме за рахунок підводних човнів, які постійно базуються у Новоросійську. Плетенчук зазначив, що Росія не могла пів року привезти в порт кран, щоб завантажувати ракети.

"Країна, яка себе називає "сверхдержавою" пів року не могла пригнати кран, щоб завантажувати ці ракети. Основна проблема в розриві логістики як раз була в тому, що не скільки неможливо було їх зберігати, а скільки неможливо було їх використовувати", - сказав речник ВМС.

Він додав, що наразі підводні човни РФ не заходили в окупований Севастополь для розвантаження.

Раніше повідомлялося, що РФ тримає на бойовому чергуванні по одному кораблю у Чорному та Азовському морях. Проте ракети на них відсутні.

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