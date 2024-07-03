Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій з "Калібрами", - Сили оборони Півдня
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море підводний ракетоносій.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня України, інформує Цензор.НЕТ.
"На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває підводний ракетоносій, спорядження якого може бути до 4 крилатих ракет типу "Калібр"", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що в Азовському морі перебуває три ворожі кораблі. Як зазначили у Силах оборони Півдня, ракетоносіїв серед них немає.
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Colt
показати весь коментар03.07.2024 16:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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