Несколько последних атак враг совершил с помощью находящихся в Новороссийске подводных лодок - Плетенчук
Враг наладил процесс загрузки ракет на подводные лодки в Новороссийске.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, несколько последних вражеских атак происходило именно за счет подводных лодок, которые постоянно базируются в Новороссийске. Плетенчук отметил, что Россия не могла полгода привезти в порт кран, чтобы загружать ракеты.
"Страна, которая себя называет "сверхдержавой" полгода не могла пригнать кран, чтобы загружать эти ракеты. Основная проблема в разрыве логистики как раз была в том, что не сколько невозможно было их хранить, а сколько невозможно было их использовать", - сказал представитель ВМС.
Он добавил, что пока подводные лодки РФ не заходили в оккупированный Севастополь для разгрузки.
Ранее сообщалось, что РФ держит на боевом дежурстве по одному кораблю в Черном и Азовском морях. Однако ракеты на них отсутствуют.
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