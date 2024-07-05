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Несколько последних атак враг совершил с помощью находящихся в Новороссийске подводных лодок - Плетенчук

Кілька останніх атак ворог здійснив за допомогою підводних човнів, які перебувають у Новоросійську, - Плетенчук

Враг наладил процесс загрузки ракет на подводные лодки в Новороссийске.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, несколько последних вражеских атак происходило именно за счет подводных лодок, которые постоянно базируются в Новороссийске. Плетенчук отметил, что Россия не могла полгода привезти в порт кран, чтобы загружать ракеты.

"Страна, которая себя называет "сверхдержавой" полгода не могла пригнать кран, чтобы загружать эти ракеты. Основная проблема в разрыве логистики как раз была в том, что не сколько невозможно было их хранить, а сколько невозможно было их использовать", - сказал представитель ВМС.

Он добавил, что пока подводные лодки РФ не заходили в оккупированный Севастополь для разгрузки.

Ранее сообщалось, что РФ держит на боевом дежурстве по одному кораблю в Черном и Азовском морях. Однако ракеты на них отсутствуют.

Читайте также: Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель с "Калибрами", - Силы обороны Юга

Автор: 

ВМС (1481) подводная лодка (198) Черноморский флот РФ (1561) Плетенчук Дмитрий (174)


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05.07.2024 17:00 Ответить
В 2008 році їздив в Новорос. Місто файне, чисте. Але Бора реально скажений. Тоді ще мені в диковину були циферні таймери в світлофорах. Їздив до "кореша". Але після 2014, він мені більше ніякий не кореш, а після 2022, взагалі короладський zетонутий орк. І, хоч і гріх, але як мене тішить люба новина за негаразди того новоотроса. А особливо, коли наші туди демократії насипають.
Турикін Ігор, то тобі від щирого Українця. Тримай падло, повні пазухи тримай. Не упусти!!!
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05.07.2024 17:05 Ответить
Тож знайдіть той клятий кран та знов пів року не ватажитимуть. Чи цей кран захищений краще ніж ГЕС або ТЕС?
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05.07.2024 18:34 Ответить
Бухта громадная, в этом её беда. Даже шторм до 3 баллов возможен. А цемент насыпом грузят быстро. Осадка растёт быстро, качка не мешает. В подлодку ракету вертикально загружают прямо в шахту. Там ювелирно надо. А в севасе под водой завод лодки ремонтировать. Не загрузишь. Торпеды запросто. Но бомбить пустое дело, в скалах вырублено. Там город завод целый. После 91 года был бардак там, потом кацапы всё довели до ума там всё. Такого нет нигде по размеру.
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05.07.2024 20:14 Ответить
Той завод в скалах вже давно музей. І до речі, то Балаклава.
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05.07.2024 20:32 Ответить
Так я и не говорил что был там вчера. В давние годы пришлось работать с моряками вмс, что пришли будучи уже пенсами но моложавыми на пасфлот, где были самые высокие оклады ставки для моряков. Механики, элкромеханики, штурмана, рефслужба. Даже в службе ресторана были повара с флота военного. Много расказывали и не туфту. Да в Балаклаве примерно, так там и яхтклубы, эллинги итд. И Камышовая бухта тоже не Севас, рыбаки там базировались. Там место в целом интересное. Остальные города крыма не попадают. Не будь тот город базой военной, там деньги бы плыли рекой. Паслайнеры бы заходили постоянно. Хотя больше одного на Графскую пристань не поставишь. Город упущенных возможностей. Хрен с ним теперь.
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05.07.2024 20:56 Ответить
.утопить все это железо мокшанское без зазрения совести!!! Смерть быдлонасекомышам болот мацковии
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06.07.2024 00:20 Ответить
 
 