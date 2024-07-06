Командувач ВМС Неїжпапа про знищення Керченського мосту: Це військова ціль і вона залишається нею

Для звільнення окупованого Криму потрібно знищити Керченський міст, адже це є елемент логістики агресора.

Про це повідомив в інтерв'ю командувач ВМС Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресора, і він має бути знешкоджений. Тому є така ціль, бо по ньому йде постачання, хоч вже і не в таких об'ємах, але він залишається ланцюгом поставок для окупаційних військ. Це військова ціль і вона залишається нею", - сказав він.

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Неїжпапа підкреслив, що вся військова логістика росіян має бути знищена для перемоги.

Крім того, він порадив українцям триматись подалі від військових об'єктів в окупованому Криму.

"Українці бережіть себе, ми повернемось і поставимо все на свої місця", - наголосив він.