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Новини Війна
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Командувач ВМС Неїжпапа про знищення Керченського мосту: Це військова ціль і вона залишається нею

Кримський міст

Для звільнення окупованого Криму потрібно знищити Керченський міст, адже це є елемент логістики агресора.

Про це повідомив в інтерв'ю командувач ВМС Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресора, і він має бути знешкоджений. Тому є така ціль, бо по ньому йде постачання, хоч вже і не в таких об'ємах, але він залишається ланцюгом поставок для окупаційних військ. Це військова ціль і вона залишається нею", - сказав він.

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Неїжпапа підкреслив, що вся військова логістика росіян має бути знищена для перемоги.

Крім того, він порадив українцям триматись подалі від військових об'єктів в окупованому Криму.

"Українці бережіть себе, ми повернемось і поставимо все на свої місця", - наголосив він.

Автор: 

Керченський міст (537) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+8
Согласно законодательства Украины этот мост является самостроем и подлежит сносу.
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06.07.2024 21:15 Відповісти
+6
Коли ж нарешті ????????? А то свистять вже третій рік. Або робіть або мовчіть а то вже стидно за міст за контрнаступ.
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06.07.2024 21:24 Відповісти
+5
Не потрібно бути аж цілим командувачем щоб робити такі очевидні по тупості заяви. Можете? - робіть! Не можете - шукайте засоби та способи.
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06.07.2024 21:28 Відповісти
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Согласно законодательства Украины этот мост является самостроем и подлежит сносу.
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06.07.2024 21:15 Відповісти
От я і думаю собі: а мости через Дніпро, по яких військова техніка від партнерів іде на фронт - це ж стратегічна ціль для кацапів?
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06.07.2024 21:59 Відповісти
Ну так дніпогес (проїзжу частину) розбили, тепер тільки маршрутки їздять. І тих мостів лишилося пшик.
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06.07.2024 22:16 Відповісти
Они уже не раз пытались...
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07.07.2024 07:54 Відповісти
Мгм...
А ***** все погрожує Київ узяти та до Берліну дійти.
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06.07.2024 21:17 Відповісти
Ну якшо неїжпапа десь випросить і йому дадуть чим по ньому вдарити то можна так бравурно і заявити
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06.07.2024 21:18 Відповісти
Так розносять же наратив, що ця споруда вже не має стратегічного значення. А як по мені, то цей міст повинен впасти.
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06.07.2024 21:21 Відповісти
Коли ж нарешті ????????? А то свистять вже третій рік. Або робіть або мовчіть а то вже стидно за міст за контрнаступ.
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06.07.2024 21:24 Відповісти
Каву еще не выпили!!
Буданга сидит в секретном бункере на ЮБК и пьет пьет пьет..
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06.07.2024 21:27 Відповісти
На все свій час.
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06.07.2024 21:29 Відповісти
Не потрібно бути аж цілим командувачем щоб робити такі очевидні по тупості заяви. Можете? - робіть! Не можете - шукайте засоби та способи.
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06.07.2024 21:28 Відповісти
Мабуть домовились. Тому й дніпровські поки що стоять..
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06.07.2024 21:28 Відповісти
пояс шахіда йому в поміч
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06.07.2024 21:38 Відповісти
Якщо це ціль то це є й мішень, в мішень потрібно бити поки не влучишь в яблучко.
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06.07.2024 21:49 Відповісти
Але є непереборна перешкода. Заборона Риго-ОПешних на атаку по мосту.
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06.07.2024 22:07 Відповісти
Це як було зі світлом в крим. Відрізали за тиждень до завершення прокладки підводного кабелю.
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06.07.2024 22:18 Відповісти
Я наверное пессимист, но там нужен очень мощный удар. В той фуре было 10 тонн взрывчатки. Правда в виде твердого ракетного топлива, а оно видимо имеет меньшую разрушительную силу. И в результате лишь разрушена одна секция, которую через несколько месяцев восстановили. А чтобы весь мост раздолбать(и без надежды на восстановление)наверное нужно под него подогнать много барж, загруженных динамитом. Либо по всей длине плотно валить КАБами, как у кацапни. А ракет нужно сотни, если не тысячи.
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06.07.2024 23:02 Відповісти
Обіцяли в липні бадабум. Почекаємо.
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07.07.2024 10:11 Відповісти
 
 