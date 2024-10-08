Морские дроны СБУ поразили 11 военных кораблей РФ, - спикер СБУ Дехтяренко

С использованием морских дронов СБУ поразила 11 военных кораблей РФ.

Об этом в телеэфире рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"За два года Sea Baby превратился в многоцелевую платформу, которая может выполнять много задач: это и дистанционное минирование, это и поражение военных объектов с моря с помощью системы РСЗО и много чего другого, о чем мы пока не можем говорить. И этого никто не делал раньше. Ну и в общем, с помощью морских дронов СБУ удалось поразить 11 военных кораблей РФ. И важно, что среди них были и те, которые были ракетоносителями, из которых Россия ранее обстреливала территорию нашего государства. И это мощный результат", - сообщил Дехтяренко.

Ранее сообщалось, что дроном MAGURA V5 уничтожили российское судно типа "Тунец" в Крыму. Еще три плавсредства повреждены.

По данным ВМС, ВСУ уничтожили 28 российских кораблей, в том числе подводную лодку.