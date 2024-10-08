РУС
Новости
Морские дроны СБУ поразили 11 военных кораблей РФ, - спикер СБУ Дехтяренко

Морський дрон Sea Baby

С использованием морских дронов СБУ поразила 11 военных кораблей РФ.

Об этом в телеэфире рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"За два года Sea Baby превратился в многоцелевую платформу, которая может выполнять много задач: это и дистанционное минирование, это и поражение военных объектов с моря с помощью системы РСЗО и много чего другого, о чем мы пока не можем говорить. И этого никто не делал раньше. Ну и в общем, с помощью морских дронов СБУ удалось поразить 11 военных кораблей РФ. И важно, что среди них были и те, которые были ракетоносителями, из которых Россия ранее обстреливала территорию нашего государства. И это мощный результат", - сообщил Дехтяренко.

Также читайте: Ударные дроны MAGURA V5 за полтора года поразили 16 судов РФ

Ранее сообщалось, что дроном MAGURA V5 уничтожили российское судно типа "Тунец" в Крыму. Еще три плавсредства повреждены.

По данным ВМС, ВСУ уничтожили 28 российских кораблей, в том числе подводную лодку.

Вже подумав що тепер вразили. Ну навіщо таке писати на тлі новин що кацапи знову вивели в море свої корита?
08.10.2024 14:55 Ответить
Відкорковувати шампанське?
08.10.2024 15:09 Ответить
Краще горілку. З салом, чорним хлібом і квашеними помідорчиками.
08.10.2024 16:08 Ответить
То було колись! Хай вразять зараз. Кацапи вивели в відкрите море всі носії крилатих ракет "Калібр", а наші ні гу-гу.
08.10.2024 16:18 Ответить
 
 