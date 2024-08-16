Ударные дроны MAGURA V5 за полтора года поразили 16 судов РФ

Безэкипажными морскими дронами MAGURA V5 отечественного производства украинские разведчики за полтора года нанесли поражения 18 российским судам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки со ссылкой на интервью для Deutsche Welle командира спецподразделения ГУР Group 13 с позывным Тринадцатый.

Он отметил, что благодаря этому морскому дрону из Украины удалось "укротить" Черноморский флот РФ, заставить фактически его капитулировать. 9 российских кораблей дроны MAGURA V5 уничтожили безвозвратно.

По его словам, "все самое современное и самое необходимое РФ уже вывела из Севастополя. Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может".

По информации ГУР, ударный морской дрон украинского производства MAGURA V5 способен преодолевать расстояние более 800 километров. Его скорость составляет 80 км/ч, а вес боевой части - 250 кг.

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"Мы не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием. Мы пошли другим путем: атаковали стаей, наносили пять и более поражений большим кораблям, что вызывало критические повреждения", - объяснил разведчик.