Дроны СБУ поразили 4 российских корабля благодаря дистанционному минированию, - WSJ рассказала неизвестные детали уникальных спецопераций Службы

Благодаря тому, что морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова, Служба безопасности поразила по меньшей мере 4 вражеских корабля. Взрывчатка была установлена ​​на маршрутах, использующих исключительно военные корабли рашистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"После первых применений морских дронов россияне построили большие заграждения на входе в порт в Севастополе, что почти сделало невозможным удары с беспилотников. Поэтому команда Главы СБУ Василия Малюка придумала альтернативу: закладывание морских мин, - говорится в материале, описывающем работу морских дронов СБУ SeaBa. Так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 400 фунтов (180 кг - ред.), и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководием".

По данным американских журналистов, в течение полутора месяцев профильная команда Василия Малюка отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. 14 сентября "Самум", ракетный корвет, подорвался на одной из мин, которая пробила дыру в его корме: "Лодка до сих пор на ремонте в сухом доке".

"В течение следующих недель SeaBaby курсировали туда-сюда, преодолев более 3000 миль, заложив еще около 15 мин. Во время одного из рейсов, обнаруженный тремя патрульными катерами класса "Раптор", дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно", - рассказывают журналисты разговор с бригадным генералом СБУ Иваном Лукашевичем, более известный под позывным Хантер.

11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту пробил себе борт. Он шел в порт для технического обслуживания. Тральщики и водолазы прочесывали территорию в поисках мин, явно безуспешно.

"Павел Державин" 13 октября был перенаправлен на ремонт в другой порт, но при выходе из Севастопольской бухты наткнулся на мину. Большой буксир, отправленный для его спасения, также наткнулся на мину, и его самого пришлось отбуксировать обратно в порт.

"Несколько дней спустя взрыв также повредил современный противоминный корабль, один из двух, которые находятся на службе в России", - рассказывает издание о поражении судна с прозрачным дном "Владимир Козицкий".

По информации The Wall Street Journal, дистанционное минирование, которое сделали дроны СБУ Sea Baby - это первый пример успешного дистанционного минирования в мире.

"Раньше морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы делаем много вещей, которые до нас не делал еще никто в мире", - рассказал собеседник в Службе.

Всего под руководством Василия Малюка Служба безопасности поразила 11 российских военных кораблей и Крымский мост, который рашисты до сих пор не могут использовать полноценно.

