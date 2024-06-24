РУС
Дроны СБУ поразили 4 российских корабля благодаря дистанционному минированию, - WSJ рассказала неизвестные детали уникальных спецопераций Службы

Благодаря тому, что морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова, Служба безопасности поразила по меньшей мере 4 вражеских корабля. Взрывчатка была установлена ​​на маршрутах, использующих исключительно военные корабли рашистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"После первых применений морских дронов россияне построили большие заграждения на входе в порт в Севастополе, что почти сделало невозможным удары с беспилотников. Поэтому команда Главы СБУ Василия Малюка придумала альтернативу: закладывание морских мин, - говорится в материале, описывающем работу морских дронов СБУ SeaBa. Так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 400 фунтов (180 кг - ред.), и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководием".

Дрони СБУ Sea Baby знищують кораблі РФ

По данным американских журналистов, в течение полутора месяцев профильная команда Василия Малюка отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. 14 сентября "Самум", ракетный корвет, подорвался на одной из мин, которая пробила дыру в его корме: "Лодка до сих пор на ремонте в сухом доке".

"В течение следующих недель SeaBaby курсировали туда-сюда, преодолев более 3000 миль, заложив еще около 15 мин. Во время одного из рейсов, обнаруженный тремя патрульными катерами класса "Раптор", дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно", - рассказывают журналисты разговор с бригадным генералом СБУ Иваном Лукашевичем, более известный под позывным Хантер.

Читайте также: Оккупанты, боясь потерять флот, оставили в Крыму меньшие суда, - Forbes

11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту пробил себе борт. Он шел в порт для технического обслуживания. Тральщики и водолазы прочесывали территорию в поисках мин, явно безуспешно.

"Павел Державин" 13 октября был перенаправлен на ремонт в другой порт, но при выходе из Севастопольской бухты наткнулся на мину. Большой буксир, отправленный для его спасения, также наткнулся на мину, и его самого пришлось отбуксировать обратно в порт.

"Несколько дней спустя взрыв также повредил современный противоминный корабль, один из двух, которые находятся на службе в России", - рассказывает издание о поражении судна с прозрачным дном "Владимир Козицкий".

Дрони СБУ Sea Baby знищують кораблі РФ

По информации The Wall Street Journal, дистанционное минирование, которое сделали дроны СБУ Sea Baby - это первый пример успешного дистанционного минирования в мире.

"Раньше морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы делаем много вещей, которые до нас не делал еще никто в мире", - рассказал собеседник в Службе.

Всего под руководством Василия Малюка Служба безопасности поразила 11 российских военных кораблей и Крымский мост, который рашисты до сих пор не могут использовать полноценно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассматриваем любые военные цели России в радиусе 800 км для атак надводными дронами Magura, - ГУР МО

Молодці, малята!
показать весь комментарий
24.06.2024 10:04 Ответить
рашисти не звертають уваги , на пару мін
показать весь комментарий
24.06.2024 10:08 Ответить
Ви праві. Нехай і далі рашисти не звертають уваги… РК мацква, чекає їх на дні Чорного моря, там теж не звертали уваги!
показать весь комментарий
24.06.2024 12:10 Ответить
Не втішайтеся тим, що було потоплено в минулому ,якщо на те,що було потоплено ,не звертає уваги рашист , котрий не дивлячись на втрачені кораблі,тримає і в Чорному і Азовському ракетоносії,та інші свої корита.До тих пір, поки не буде систематичного знищення морських суден в Чорному,та Азовському морях спокоюУкраїні не буде....
показать весь комментарий
24.06.2024 13:05 Ответить
"Значит мы хорошо работаем". буде в тому випадку ,коли рашистських корит не буде в Азовському і Чорних морях.
показать весь комментарий
24.06.2024 22:03 Ответить
Ето хорошо. Нужно заминировать все крымское побережье. Можно еще експерементировать с минами чтобы они опускались на дно а когда нужно поднимались а так же дрейфовали в сторону рашки
показать весь комментарий
24.06.2024 10:44 Ответить
А вообще то хотелось бы уже хороших новостей за етот месяц а не за прошлый год. А то выглядит как дед который хвастается своими похождениями по бабам когда был молодой
показать весь комментарий
24.06.2024 10:52 Ответить
Специально для Вас будут докладывать - сегодня заминировали, ждите новостей онлайн.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:52 Ответить
Ідіоти, коли ЗСУ вразили тральщики, питали "нахєра вони полюють за тральщиками, на них же калібрів та іскандерів немає". А он воно що - дрони ЗСУ вже декілька місяців як "навчилися" ставити донні міни. І здатні вночі замінувати основні фарватери так, що взагалі ніякої торгівлі в засрашки Чорним морем не буде. Звісно, це викличе "невдоволення" США та ЄС - бо "вільна торгівля" в них передбачена і для диктатур, якщо вони самі не прийняли ембарго. Але, за необхідності, ЗСУ може забезпечити просто козирну "переговорну позицію" щодо цих речей...
показать весь комментарий
24.06.2024 12:45 Ответить
А кримський міст чого до цих пір не уразили, чи договорняки Зеленого з кремлем заважають.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:44 Ответить
Читаючи такі повідомлення приходить думка,чи я читаю казки,чи байки,чи ідіоти пишуть,а базіки щось їм розповідають. В любій війні--тайна.це зброя. І чим більше рашка не буде знати наших секретів,хитрощів--тим більше буде в неї втрат Ми перетворюємось на країну базік,на країну піарщиків і бездумних хлопчиків. Я мав першу форму допуску до секретних документів,знаю що це. І навіть через не одно десятиліття я ніколи ,нікому не сказав те,що було секретом,навіть якщо воно вже давно не секрет.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:11 Ответить
Діду, світ змінився
показать весь комментарий
24.06.2024 17:03 Ответить
Внучок,зміна не в кращу сторону Ви навіть це не можете зрозуміти.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:07 Ответить
Вангую: наступний етап це «кайтен», підводні дрони-камікадзе. Смерть москалям!
показать весь комментарий
24.06.2024 18:57 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 19:21 Ответить
Шаланди повні кацапів
Sea baby весело топив.

Всі чорнофлотці усєрались
Коли він в порт до них входив.
показать весь комментарий
24.06.2024 21:22 Ответить
 
 