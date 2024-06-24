Дроны СБУ поразили 4 российских корабля благодаря дистанционному минированию, - WSJ рассказала неизвестные детали уникальных спецопераций Службы
Благодаря тому, что морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова, Служба безопасности поразила по меньшей мере 4 вражеских корабля. Взрывчатка была установлена на маршрутах, использующих исключительно военные корабли рашистов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.
"После первых применений морских дронов россияне построили большие заграждения на входе в порт в Севастополе, что почти сделало невозможным удары с беспилотников. Поэтому команда Главы СБУ Василия Малюка придумала альтернативу: закладывание морских мин, - говорится в материале, описывающем работу морских дронов СБУ SeaBa. Так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 400 фунтов (180 кг - ред.), и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководием".
По данным американских журналистов, в течение полутора месяцев профильная команда Василия Малюка отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. 14 сентября "Самум", ракетный корвет, подорвался на одной из мин, которая пробила дыру в его корме: "Лодка до сих пор на ремонте в сухом доке".
"В течение следующих недель SeaBaby курсировали туда-сюда, преодолев более 3000 миль, заложив еще около 15 мин. Во время одного из рейсов, обнаруженный тремя патрульными катерами класса "Раптор", дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно", - рассказывают журналисты разговор с бригадным генералом СБУ Иваном Лукашевичем, более известный под позывным Хантер.
11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту пробил себе борт. Он шел в порт для технического обслуживания. Тральщики и водолазы прочесывали территорию в поисках мин, явно безуспешно.
"Павел Державин" 13 октября был перенаправлен на ремонт в другой порт, но при выходе из Севастопольской бухты наткнулся на мину. Большой буксир, отправленный для его спасения, также наткнулся на мину, и его самого пришлось отбуксировать обратно в порт.
"Несколько дней спустя взрыв также повредил современный противоминный корабль, один из двух, которые находятся на службе в России", - рассказывает издание о поражении судна с прозрачным дном "Владимир Козицкий".
По информации The Wall Street Journal, дистанционное минирование, которое сделали дроны СБУ Sea Baby - это первый пример успешного дистанционного минирования в мире.
"Раньше морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы делаем много вещей, которые до нас не делал еще никто в мире", - рассказал собеседник в Службе.
Всего под руководством Василия Малюка Служба безопасности поразила 11 российских военных кораблей и Крымский мост, который рашисты до сих пор не могут использовать полноценно.
Sea baby весело топив.
Всі чорнофлотці усєрались
Коли він в порт до них входив.