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Новости Война
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Рассматриваем любые военные цели России в радиусе 800 км для атак надводными дронами Magura, - ГУР МО

Надводний дрон Magura V5

Главное управление разведки Министерства обороны рассматривает любые военные цели врага в радиусе 800 км для поражения надводными беспилотниками Magura.

Об этом представитель ГУР МОУ Евгений Ерин заявил в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Каждый дрон несет угрозу оккупантам. ... Каких-то намеков мы делать не будем, но могу отметить, что на дальности 800 км мы рассматриваем любые возможности и любые военные цели врага для поражения нашими дронами", - подчеркнул он.

Ерин рассказал об этом во время объявления сбора на 10 млн грн на производство надводного дрона Magura.

Справка

Благодаря дронам Magura V5 уже уничтожено российских судов на сумму более 200 миллионов долларов, а ориентировочная оценка нанесенного государству-агрессору ущерба составляет более полумиллиарда долларов.

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Автор: 

Ерин Евгений (7) ГУР (442) морской дрон (49)


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Як же ці піздоболи вже бісять, мовчки робить то шо треба.
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17.06.2024 13:07 Ответить
на жаль для засрахи пів мільярда то ні про що((. Єдине, що радує, що побудувати нові - то потрібно багато часу та складових.
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17.06.2024 13:08 Ответить
Ну так втопіть кацапський підводний човен - розвідні системи НАТО надають місцезнаходження, дрони чекають у районі, коли воно спливе і ГОЙДА
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17.06.2024 13:12 Ответить
Переобладнайте комерційне судно під таємну базу та запускайте морські чи авіа дрони з Норвежського та Бальтійського морів.
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17.06.2024 13:14 Ответить
А той єрін він хто такий ? де він працює в ГУР чи 95 кварталі , язик в нього точно без кістки .
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17.06.2024 13:30 Ответить
А керчинський МОСТ вже й НЕ розглядають!
Навіть військовою ціллю його НЕ вважають!
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17.06.2024 13:31 Ответить
ефективність надводних дронів впала, треба торпеди робити підводні, щоб їх зі стрілковки не топили
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17.06.2024 13:55 Ответить
"Якихось натяків ми робити не будемо..." Де в ГУР беруть таких *******??? Постав свою "мітлу" на місце, дебіл
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17.06.2024 16:28 Ответить
 
 