Рассматриваем любые военные цели России в радиусе 800 км для атак надводными дронами Magura, - ГУР МО

Главное управление разведки Министерства обороны рассматривает любые военные цели врага в радиусе 800 км для поражения надводными беспилотниками Magura.

Об этом представитель ГУР МОУ Евгений Ерин заявил в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Каждый дрон несет угрозу оккупантам. ... Каких-то намеков мы делать не будем, но могу отметить, что на дальности 800 км мы рассматриваем любые возможности и любые военные цели врага для поражения нашими дронами", - подчеркнул он.

Ерин рассказал об этом во время объявления сбора на 10 млн грн на производство надводного дрона Magura.

Справка

Благодаря дронам Magura V5 уже уничтожено российских судов на сумму более 200 миллионов долларов, а ориентировочная оценка нанесенного государству-агрессору ущерба составляет более полумиллиарда долларов.

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