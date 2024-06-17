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Новости Фото Война
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В Одессе презентовали новейший украинский морской дрон "Stalker 5.0". ФОТО

В Одессе на международном форуме по безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024 представили новый украинский морской дрон "Stalker 5.0".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Как отмечается, безэкипажный катер Stalker 5.0 длиной 5 метров и шириной 1,2 метра может, в частности, использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах.

Характеристики дрона "Сталкер"

В специальном отсеке можно доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся украинские Силы обороны.

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Навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил позволяет разогнаться дрону до скорости более 40 узлов (около 75 км в час). Крейсерская скорость - 30 узлов (55 км в час).

Дрон оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра составляет около 60 тысяч евро, добавило издание.

В Україні представили новий морський дрон Сталкер
В Україні представили новий морський дрон Сталкер
В Україні представили новий морський дрон Сталкер

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Достанет цель в любой точке Черного моря": СБУ о модернизированном дроне Sea Baby

Автор: 

Одесса (7901) морской дрон (49)


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Топ комментарии
+18
це казанка з ямаховським мотором і камерою? скільки млрд с3.14здили на "розробці" проектної документації?
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17.06.2024 08:54
+18
розкраданя грошей зеленими покидьками
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17.06.2024 08:59
+17
списання бабла....
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17.06.2024 08:55
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Правила форума Совет форумчан
Якесь неоднозначне враження. Перше, що трохи бентежить, це двигун. Він нічим не захищений і ніяк не схований. Отже одна черга з кулемету і дрон одразу ж буде знерухомлений. Друге - це рамка з антеною (?) над корпусом. Теж дуже легка мішень для мисливців за дронами. Антена знищується/пошкоджується і дрон втрачає керування.
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17.06.2024 08:47 Ответить
прям в театр затащили?)
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17.06.2024 08:50 Ответить
Ні, там збирали просто..
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17.06.2024 09:01 Ответить
А... То це декорації...
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17.06.2024 09:40 Ответить
Дорогенькі декорації за 60 тис. доларів. Зате такі гламурненькі.
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18.06.2024 21:43 Ответить
Замість водометного двигуна встановили навісний від як на звичайній моторній лодкі? Дуже дивно.
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17.06.2024 08:52 Ответить
списання бабла....
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17.06.2024 08:55 Ответить
Торпеда ефективніше в рази
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17.06.2024 08:54 Ответить
Це не дрон камікадзе. Цитата: використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах. Джерело:

Торпеда цих функцій не виконує ...
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17.06.2024 09:01 Ответить
це казанка з ямаховським мотором і камерою? скільки млрд с3.14здили на "розробці" проектної документації?
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17.06.2024 08:54 Ответить
якийсь прикол...
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17.06.2024 08:55 Ответить
Ну так Одеса ж! Пляжний сезон..буде відпочиваючим їдло з бухлом розвозити..тим..дрон-офіціант..
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17.06.2024 09:06 Ответить
розкраданя грошей зеленими покидьками
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17.06.2024 08:59 Ответить
Дрон під назвою "Ввести в оману"!
Кацапи передеруть, допрацюють рашпилем, підлючать червоно-синій маячок і скажуть, що у них теж дрон із серії "аналогонєт"....
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17.06.2024 09:02 Ответить
Це для отих підводних човнів рашистів, що поки що, бовтаються у Чорному морі України!!
Далі буде…. Свято наближається !!,
Слава Україні та її Захисникам!
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17.06.2024 09:06 Ответить
сміятись?
чи плакати?
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17.06.2024 16:03 Ответить
останній варіант боротьби з надводними дронами - ПТУР з інфрачервоною головкою самонаведення


треба максимально знижувати ІФ сігнатуру, а на цьому суді движок позаду тупо навісили...
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17.06.2024 16:06 Ответить
сколько технических специалистов в комментариях, аж жуть как страшно чувствовать себя неучем
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17.06.2024 09:07 Ответить
Имею техническое образование и знаю толк в предмете обсуждения. Если у Вас есть что сказать и у Вас не театральное образование, присоединяйтесь к обсуждению.
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17.06.2024 09:17 Ответить
"технический специалист" - для каких задач этот дрон ? И почему двигатель не подходит ?
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17.06.2024 09:22 Ответить
"використовуватися для цілей розвідки", "Навісний бензиновий двигун"
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17.06.2024 10:14 Ответить
Як підвісний двигун заважає у проведенні розвідки ? P.S. перегляньте на човнах із якими двигунами наші розвідники до Криму добиралися ((
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17.06.2024 10:45 Ответить
Задачи известные, следите за новостями, война в стране.
По сути, на вскидку, из простого (для театрала).
1. По двигателю. Во первых навесной двигатель в разы менее эффективен чем водометный. Двигатель открыт и уязвим для самого простого стрелкового оружия. Двигатель должен быть спрятан в корпус и иметь дополнительную защиту.
2. Те же вопросы по рампе с антенной. Отличный ориентир.
3. Кроме того, такой двигатель исключает возможность применения катера в полупогруженном состоянии.
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17.06.2024 10:15 Ответить
По пунктах :
1. Ніколи не думав що мільйонери на своїх катерах використовують підвісні двигуни , а не водомети тому що вони менш ефективні . Щоб закрити двигун потрібна броня під вагою якої той човен потоне або як мінімум втратить швидкість та маневреність . Установка двигуна в корпусі веде до збільшення розмірів того самого корпуса , що у свою чергу збільшить його опір і потягне за собою зменшення дальності через збільшення витрати палива , та втрату швидкості руху .
2. На тій рампі не тільки антена , а і відеокамера , щоб довго не говорити - зануртеся у воду і роздивіться що ви зможете побачити з її поверхні і на якій відстані ((
3. Що дає напівзатоплений стан катера окрім збільшення витрат енергії на пересування ? Невже це робить його непомітним ? Бажаєте прихованості - запускайте підводний дрон .
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17.06.2024 10:55 Ответить
Дуже багато слів ні про що. Вивчіть дане питання. Можна просто порівняти дрони які вже використовуються з тим театральним реквізитом який показаний в даній статті.
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17.06.2024 11:03 Ответить
Боюсь, Макар, телят тебе доверять нельзя....
"Для целей разведки" - тебе ничего не говорит?
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17.06.2024 12:48 Ответить
Разведка требует определенной маскировки и скорость не лишняя будет. Представленный реквизит, судя из конструктивных особенностей, этим обделен.
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17.06.2024 15:32 Ответить
Навесной дешевле! А патрулировать вдоль берега туда-сюда километров 10 - вполне хватит.
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18.06.2024 09:10 Ответить
А не проще ли патрулировать не морским, а воздушным дроном? Сверху виднее.
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18.06.2024 09:11 Ответить
Друг мой, лодка может выключить мотор и болтаться в точке неограниченное время!
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18.06.2024 10:11 Ответить
Возможно, но обзор от этого лучше не будет. Здесь минимум преимуществ, дальность и обзор минимальные. Скорее всего, этот реквизит один из "концептов", поиск чего то нового. Вряд ли он пройдет проверку временем.
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18.06.2024 10:19 Ответить
а может соль не в обзоре. Шахед дырчит громко, а низко над водой его не видно...
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18.06.2024 11:35 Ответить
Какой смысл в разведке и патрулировании если обзор ограничен? Звук шахеда это отсутствие глушителя, им пожертвовали для дальности полета. Шахед не разведчик.
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18.06.2024 11:46 Ответить
Я был лучшего мнения о твоей сообразительности. Это может быть сеть маневренных буёв с микрофоном для предупреждения о налёте шахедов....
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18.06.2024 12:05 Ответить
"Меня терзают смутные сомнения...", неужели буями, с поверхности моря можно эффективно засекать подлет воздушных целей? Если и так, то чисто теоретически и то в светлом будущем.
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18.06.2024 12:25 Ответить
Звук над относительно плоской поверхностью моря распространяется беспрепятственно. Мотор шахеда имеет стандартный набор частот. Сопоставляя данные с нескольких микрофонов можно приблизительно оценить траекторию.
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18.06.2024 17:01 Ответить
Возможно. Я не специалист в этом направлении и тем не менее очень сомневаюсь в эффективности такого способа наблюдения. Но даже если и так, сам катер, его компановка и оснащение, вызывают массу вопросов. В любом случае это концепт (по моему глубокому убеждению) и каким будет он в будущем и будет ли, покажет время.
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19.06.2024 08:42 Ответить
Це ти про свої ? (( Цілком згідний . Ну а щоб порівняти -ознайомся з вартістю морського камікадзе , яка більша майже в п'ять разів від цього дрона .
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17.06.2024 14:57 Ответить
По перше не згідний, а згоден, а по друге не пересмикуйте.
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17.06.2024 15:30 Ответить
макар тут один главных научных специалистов, которые разбирается во всем,
все хкто не разбирается считает театралами, надеюсь у тебя лично вся грудь в орденах за разработки и достижения в техничком прогрессе
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17.06.2024 12:57 Ответить
Главному театралу возражать не буду, послушать творческого интеллигента всегда интересно.
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17.06.2024 15:33 Ответить
макар не сдувайся, тебе клоуну слово дали - жги !!!
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17.06.2024 18:20 Ответить
Уважаемый вам предложили поучаствовать в обсуждении, но вы выбрали быкование. Быкование ваше кредо или творческое амплуа?
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17.06.2024 19:25 Ответить
дали слово ? Кто ?

ты макарушка за собой следи, прочти свой первый комментарий... про бревно и соринку в чужом глазу понял ?
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18.06.2024 09:19 Ответить
Тебе предложили поучаствовать в обсуждении, а быкам слова не давали.
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18.06.2024 09:51 Ответить
макар, ты обычное быдло, с самого начала - причем низкообразованное, иди свиней паси.

Ты с начала начал хамить, а когда тебя попустили начал ныть что тебя обидели...
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18.06.2024 10:06 Ответить
Бык не дрыщи даром, набери в рот говна и плюйся.
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18.06.2024 10:21 Ответить
ты макар специалист и в рот говна набрать и по двигателям.

зачем тебя свиноматка родила ?
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18.06.2024 10:47 Ответить
Говном пользуйся.
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18.06.2024 11:47 Ответить
макар, все гавно у тебя во рту....
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18.06.2024 11:51 Ответить
Бык-фантазер, говном пользуйся.
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18.06.2024 12:22 Ответить
макар свинопас, ты все путаешь меня со своей мамкой которая в свинарнике тебя высрала
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18.06.2024 14:59 Ответить
Бык, мне приятно будет когда тЫ на говно изойдёшь.
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18.06.2024 15:23 Ответить
макар, я не твоя мамка свиноматка )))
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18.06.2024 17:01 Ответить
більше схоже на театральний реквізит...
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17.06.2024 09:09 Ответить
Якей примітивне наїбалово, або в театрі комедійна вистава про Zелених крадіїв.
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17.06.2024 09:15 Ответить
60 000 евро ...
Можете даже не сомневаться, что другие морские дроны стоят не меньше. Еще есть вопросы куда делись 40 млрд. грн. на дроны? и почему БПЛА не хватает на фронте?
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17.06.2024 09:18 Ответить
60 тыс... он из мельхиора?
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17.06.2024 09:25 Ответить
Платина..
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17.06.2024 09:42 Ответить
Шікарно
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17.06.2024 09:31 Ответить
зворотна еволюція: скоро перейдуть на тупку з вугіллям в якості двигуна
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17.06.2024 09:33 Ответить
Позитивна корисна і обнадійлива новина. Одна з небагатьох. Усі саміти, відосіки, гастролі, монологи, марафони, нескінченні гастролі і екскурсії по світу - ніщо у порівнянні із зробленими в Україні ракетами, гарматами, дронами, БМ, РСЗВ.
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17.06.2024 09:59 Ответить
Навіщо публіковати зарання.Хай цей дрон покаже себе в роботі.Знов показуха.
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17.06.2024 10:36 Ответить
Або ці запитання "коли ф-16?". Хтось правильно сказав, що першими про це дізнаються козломорді, ми - другими
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17.06.2024 11:40 Ответить
Не бачу назву двигуна, але то дає зрозуміти що він буде закупатися МО партіями у (як завжди) невідомих таємних фірм виробників за кордоном.
Таке відчуття що і тут певна кількість українців непогано собі зароблять.
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17.06.2024 10:51 Ответить
не пойму эти названия. почему бы не назвать "карлица"? пусть в эфирах пропагандонов повторяют это день за днем. каждое слово легальный рассказ о никчемности кремлевской крысы
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17.06.2024 11:04 Ответить
Він із золота? Мдє, шедевр інженерної думки...
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17.06.2024 11:37 Ответить
Отхромировать кенгурятник сверху и регистрацию на блатных номерах 👌
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17.06.2024 13:14 Ответить
хто встановив вартість дрону?
напевно це така собівартість..
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17.06.2024 15:22 Ответить
Це шоб на такому Меркюрі долетіти до Криму, десь більше половини човна повинно бути гарного бензину.
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17.06.2024 15:35 Ответить
похож на полированный гроб
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17.06.2024 19:24 Ответить
 
 