В Одессе презентовали новейший украинский морской дрон "Stalker 5.0". ФОТО

В Одессе на международном форуме по безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024 представили новый украинский морской дрон "Stalker 5.0".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Как отмечается, безэкипажный катер Stalker 5.0 длиной 5 метров и шириной 1,2 метра может, в частности, использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах.

Характеристики дрона "Сталкер"

В специальном отсеке можно доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся украинские Силы обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате операции ГУР в Крыму поражены 4 катера "Тунец" - 2 из них уничтожены: уточнение ГУР

Навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил позволяет разогнаться дрону до скорости более 40 узлов (около 75 км в час). Крейсерская скорость - 30 узлов (55 км в час).

Дрон оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра составляет около 60 тысяч евро, добавило издание.







Читайте на "Цензор.НЕТ": "Достанет цель в любой точке Черного моря": СБУ о модернизированном дроне Sea Baby