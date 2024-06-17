В Одессе презентовали новейший украинский морской дрон "Stalker 5.0". ФОТО
В Одессе на международном форуме по безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024 представили новый украинский морской дрон "Stalker 5.0".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
Как отмечается, безэкипажный катер Stalker 5.0 длиной 5 метров и шириной 1,2 метра может, в частности, использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах.
Характеристики дрона "Сталкер"
В специальном отсеке можно доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся украинские Силы обороны.
Навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил позволяет разогнаться дрону до скорости более 40 узлов (около 75 км в час). Крейсерская скорость - 30 узлов (55 км в час).
Дрон оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра составляет около 60 тысяч евро, добавило издание.
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Кацапи передеруть, допрацюють рашпилем, підлючать червоно-синій маячок і скажуть, що у них теж дрон із серії "аналогонєт"....
Далі буде…. Свято наближається !!,
Слава Україні та її Захисникам!
чи плакати?
треба максимально знижувати ІФ сігнатуру, а на цьому суді движок позаду тупо навісили...
По сути, на вскидку, из простого (для театрала).
1. По двигателю. Во первых навесной двигатель в разы менее эффективен чем водометный. Двигатель открыт и уязвим для самого простого стрелкового оружия. Двигатель должен быть спрятан в корпус и иметь дополнительную защиту.
2. Те же вопросы по рампе с антенной. Отличный ориентир.
3. Кроме того, такой двигатель исключает возможность применения катера в полупогруженном состоянии.
1. Ніколи не думав що мільйонери на своїх катерах використовують підвісні двигуни , а не водомети тому що вони менш ефективні . Щоб закрити двигун потрібна броня під вагою якої той човен потоне або як мінімум втратить швидкість та маневреність . Установка двигуна в корпусі веде до збільшення розмірів того самого корпуса , що у свою чергу збільшить його опір і потягне за собою зменшення дальності через збільшення витрати палива , та втрату швидкості руху .
2. На тій рампі не тільки антена , а і відеокамера , щоб довго не говорити - зануртеся у воду і роздивіться що ви зможете побачити з її поверхні і на якій відстані ((
3. Що дає напівзатоплений стан катера окрім збільшення витрат енергії на пересування ? Невже це робить його непомітним ? Бажаєте прихованості - запускайте підводний дрон .
"Для целей разведки" - тебе ничего не говорит?
все хкто не разбирается считает театралами, надеюсь у тебя лично вся грудь в орденах за разработки и достижения в техничком прогрессе
ты макарушка за собой следи, прочти свой первый комментарий... про бревно и соринку в чужом глазу понял ?
Ты с начала начал хамить, а когда тебя попустили начал ныть что тебя обидели...
зачем тебя свиноматка родила ?
Можете даже не сомневаться, что другие морские дроны стоят не меньше. Еще есть вопросы куда делись 40 млрд. грн. на дроны? и почему БПЛА не хватает на фронте?
Таке відчуття що і тут певна кількість українців непогано собі зароблять.
напевно це така собівартість..