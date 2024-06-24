УКР
Дрони СБУ уразили 4 російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ розповіла невідомі деталі унікальних спецоперацій Служби

Завдяки тому, що морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, Служба безпеки уразила щонайменше 4 ворожі кораблі. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі американського видання The Wall Street Journal.

"Після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників. Тож команда Голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу: закладання морських мін, - ідеться в матеріалі, що описує роботу морських дронів СБУ SeaBaby. Так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 400 фунтів (180 кг, - ред.), і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям".

Дрони СБУ Sea Baby знищують кораблі РФ

За даними американських журналістів, протягом півтора місяця профільна команда Василя Малюка відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby для встановлення двох мін. 14 вересня "Самум", ракетний корвет, підірвався на одній із мін, яка пробила діру в його кормі: "Човен досі на ремонті в сухому доку".

"Протягом наступних тижнів SeaBaby курсували туди-сюди, подолавши понад 3000 миль, заклавши ще близько 15 мін. Під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор", дрон відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно", - переповідають журналісти розмову з бригадним генералом СБУ Іваном Лукашевичем, більш відомий під позивним Хантер.

Читайте також: Окупанти, боячись втратити флот, залишили у Криму значно менші судна, - Forbes

11 жовтня великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту пробив собі борт. Він ішов у порт для технічного обслуговування. Тральщики і водолази прочісували територію в пошуках мін, вочевидь безуспішно.

"Павло Державін" 13 жовтня був перенаправлений на ремонт в інший порт, але під час виходу з Севастопольської бухти натрапив на міну. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його самого довелося відбуксирувати назад до порту.

"Кілька днів потому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, які знаходяться на службі в Росії", - розповідає WSJ про ураження судна з прозорим дном "Владімір Козіцький".

Дрони СБУ Sea Baby знищують кораблі РФ

За інформацією The Wall Street Journal, дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ Sea Baby – це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі.

"Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми (СБУ, - ред.) робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі", — говорить співрозмовник у Службі.

Загалом під керівництвом Василя Малюка Служба безпеки уразила 11 російських військових кораблів та Кримський міст, який рашисти досі не можуть використовувати повноцінно.

Читайте: Розглядаємо будь-які військові цілі Росії в радіусі 800 км для атак надводними дронами Magura, - ГУР МО

+19
Молодці, малята!
показати весь коментар
24.06.2024 10:04 Відповісти
+9
Специально для Вас будут докладывать - сегодня заминировали, ждите новостей онлайн.
показати весь коментар
24.06.2024 11:52 Відповісти
+6
А вообще то хотелось бы уже хороших новостей за етот месяц а не за прошлый год. А то выглядит как дед который хвастается своими похождениями по бабам когда был молодой
показати весь коментар
24.06.2024 10:52 Відповісти
Молодці, малята!
показати весь коментар
24.06.2024 10:04 Відповісти
рашисти не звертають уваги , на пару мін
показати весь коментар
24.06.2024 10:08 Відповісти
Ви праві. Нехай і далі рашисти не звертають уваги… РК мацква, чекає їх на дні Чорного моря, там теж не звертали уваги!
показати весь коментар
24.06.2024 12:10 Відповісти
Не втішайтеся тим, що було потоплено в минулому ,якщо на те,що було потоплено ,не звертає уваги рашист , котрий не дивлячись на втрачені кораблі,тримає і в Чорному і Азовському ракетоносії,та інші свої корита.До тих пір, поки не буде систематичного знищення морських суден в Чорному,та Азовському морях спокоюУкраїні не буде....
показати весь коментар
24.06.2024 13:05 Відповісти
"Значит мы хорошо работаем". буде в тому випадку ,коли рашистських корит не буде в Азовському і Чорних морях.
показати весь коментар
24.06.2024 22:03 Відповісти
Ето хорошо. Нужно заминировать все крымское побережье. Можно еще експерементировать с минами чтобы они опускались на дно а когда нужно поднимались а так же дрейфовали в сторону рашки
показати весь коментар
24.06.2024 10:44 Відповісти
А вообще то хотелось бы уже хороших новостей за етот месяц а не за прошлый год. А то выглядит как дед который хвастается своими похождениями по бабам когда был молодой
показати весь коментар
24.06.2024 10:52 Відповісти
Специально для Вас будут докладывать - сегодня заминировали, ждите новостей онлайн.
показати весь коментар
24.06.2024 11:52 Відповісти
Ідіоти, коли ЗСУ вразили тральщики, питали "нахєра вони полюють за тральщиками, на них же калібрів та іскандерів немає". А он воно що - дрони ЗСУ вже декілька місяців як "навчилися" ставити донні міни. І здатні вночі замінувати основні фарватери так, що взагалі ніякої торгівлі в засрашки Чорним морем не буде. Звісно, це викличе "невдоволення" США та ЄС - бо "вільна торгівля" в них передбачена і для диктатур, якщо вони самі не прийняли ембарго. Але, за необхідності, ЗСУ може забезпечити просто козирну "переговорну позицію" щодо цих речей...
показати весь коментар
24.06.2024 12:45 Відповісти
А кримський міст чого до цих пір не уразили, чи договорняки Зеленого з кремлем заважають.
показати весь коментар
24.06.2024 14:44 Відповісти
Читаючи такі повідомлення приходить думка,чи я читаю казки,чи байки,чи ідіоти пишуть,а базіки щось їм розповідають. В любій війні--тайна.це зброя. І чим більше рашка не буде знати наших секретів,хитрощів--тим більше буде в неї втрат Ми перетворюємось на країну базік,на країну піарщиків і бездумних хлопчиків. Я мав першу форму допуску до секретних документів,знаю що це. І навіть через не одно десятиліття я ніколи ,нікому не сказав те,що було секретом,навіть якщо воно вже давно не секрет.
показати весь коментар
24.06.2024 16:11 Відповісти
Діду, світ змінився
показати весь коментар
24.06.2024 17:03 Відповісти
Внучок,зміна не в кращу сторону Ви навіть це не можете зрозуміти.
показати весь коментар
24.06.2024 17:07 Відповісти
Вангую: наступний етап це «кайтен», підводні дрони-камікадзе. Смерть москалям!
показати весь коментар
24.06.2024 18:57 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 19:21 Відповісти
Шаланди повні кацапів
Sea baby весело топив.

Всі чорнофлотці усєрались
Коли він в порт до них входив.
показати весь коментар
24.06.2024 21:22 Відповісти
 
 