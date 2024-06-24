Дрони СБУ уразили 4 російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ розповіла невідомі деталі унікальних спецоперацій Служби

Завдяки тому, що морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, Служба безпеки уразила щонайменше 4 ворожі кораблі. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі американського видання The Wall Street Journal.

"Після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників. Тож команда Голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу: закладання морських мін, - ідеться в матеріалі, що описує роботу морських дронів СБУ SeaBaby. Так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 400 фунтів (180 кг, - ред.), і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям".

За даними американських журналістів, протягом півтора місяця профільна команда Василя Малюка відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby для встановлення двох мін. 14 вересня "Самум", ракетний корвет, підірвався на одній із мін, яка пробила діру в його кормі: "Човен досі на ремонті в сухому доку".

"Протягом наступних тижнів SeaBaby курсували туди-сюди, подолавши понад 3000 миль, заклавши ще близько 15 мін. Під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор", дрон відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно", - переповідають журналісти розмову з бригадним генералом СБУ Іваном Лукашевичем, більш відомий під позивним Хантер.

Читайте також: Окупанти, боячись втратити флот, залишили у Криму значно менші судна, - Forbes

11 жовтня великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту пробив собі борт. Він ішов у порт для технічного обслуговування. Тральщики і водолази прочісували територію в пошуках мін, вочевидь безуспішно.



"Павло Державін" 13 жовтня був перенаправлений на ремонт в інший порт, але під час виходу з Севастопольської бухти натрапив на міну. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його самого довелося відбуксирувати назад до порту.



"Кілька днів потому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, які знаходяться на службі в Росії", - розповідає WSJ про ураження судна з прозорим дном "Владімір Козіцький".

За інформацією The Wall Street Journal, дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ Sea Baby – це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі.

"Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми (СБУ, - ред.) робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі", — говорить співрозмовник у Службі.

Загалом під керівництвом Василя Малюка Служба безпеки уразила 11 російських військових кораблів та Кримський міст, який рашисти досі не можуть використовувати повноцінно.

Читайте: Розглядаємо будь-які військові цілі Росії в радіусі 800 км для атак надводними дронами Magura, - ГУР МО