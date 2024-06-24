Дрони СБУ уразили 4 російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ розповіла невідомі деталі унікальних спецоперацій Служби
Завдяки тому, що морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, Служба безпеки уразила щонайменше 4 ворожі кораблі. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі рашистів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі американського видання The Wall Street Journal.
"Після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників. Тож команда Голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу: закладання морських мін, - ідеться в матеріалі, що описує роботу морських дронів СБУ SeaBaby. Так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 400 фунтів (180 кг, - ред.), і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям".
За даними американських журналістів, протягом півтора місяця профільна команда Василя Малюка відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby для встановлення двох мін. 14 вересня "Самум", ракетний корвет, підірвався на одній із мін, яка пробила діру в його кормі: "Човен досі на ремонті в сухому доку".
"Протягом наступних тижнів SeaBaby курсували туди-сюди, подолавши понад 3000 миль, заклавши ще близько 15 мін. Під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор", дрон відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно", - переповідають журналісти розмову з бригадним генералом СБУ Іваном Лукашевичем, більш відомий під позивним Хантер.
11 жовтня великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту пробив собі борт. Він ішов у порт для технічного обслуговування. Тральщики і водолази прочісували територію в пошуках мін, вочевидь безуспішно.
"Павло Державін" 13 жовтня був перенаправлений на ремонт в інший порт, але під час виходу з Севастопольської бухти натрапив на міну. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його самого довелося відбуксирувати назад до порту.
"Кілька днів потому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, які знаходяться на службі в Росії", - розповідає WSJ про ураження судна з прозорим дном "Владімір Козіцький".
За інформацією The Wall Street Journal, дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ Sea Baby – це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі.
"Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми (СБУ, - ред.) робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі", — говорить співрозмовник у Службі.
Загалом під керівництвом Василя Малюка Служба безпеки уразила 11 російських військових кораблів та Кримський міст, який рашисти досі не можуть використовувати повноцінно.
Sea baby весело топив.
Всі чорнофлотці усєрались
Коли він в порт до них входив.