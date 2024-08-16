Ударні дрони MAGURA V5 за півтора року уразили 16 суден РФ

Безекіпажними морськими дронами MAGURA V5 вітчизняного виробництва українські розвідники за півтора року завдали уражень 18 російським суднам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки із посиланням на інтерв’ю для Deutsche Welle командира спецпідрозділу ГУР Group 13 з позивним Тринадцятий.

Він наголосив, що завдяки цьому морському дрону з України вдалося "приборкати" Чорноморський флот РФ, змусити фактично його капітулювати. 9 російських кораблів дрони MAGURA V5 знищили безповоротно.

За його словами, "усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може".

За інформацією ГУР, ударний морський дрон українського виробництва MAGURA V5 здатний долати відстань понад 800 кілометрів. Його швидкість становить 80 км/год, а вага бойової частини - 250 кг.

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"Ми не гнались за збільшенням бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням. Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю, завдавали п’ять і більше уражень великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження", - пояснив розвідник.