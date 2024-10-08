РУС
Бойцы СБУ поразили 1226 вражеских танков – каждый восьмой из уничтоженных на поле боя, - спикер Дехтяренко

Бійці СБУ вразили 1226 російських танків від початку повномасштабної війни 

С начала полномасштабной войны бойцы СБУ поразили 1226 российских танков. Это фактически каждый восьмой танк, который уничтожила Украина в борьбе с оккупантами.

Об этом в телеэфире рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего с начала войны сотрудники СБУ поразили уже 1226 российских танков. И это цифра на начало этой недели, она постоянно растет. А это означает, что фактически каждый восьмой танк, который Украина уничтожила в войне с Российской Федерацией, был уничтожен непосредственно Службой безопасности Украины", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Служба безопасности обезвредила тысячи единиц другого оружия врага - артиллерийские системы, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и прочее.

Читайте: Морские дроны СБУ поразили 11 военных кораблей РФ, - спикер СБУ Дехтяренко

Также спикер СБУ прокомментировал сбивание российского вертолета над Курской областью с помощью FPV-дрона.

Дехтяренко отметил, что уже зафиксировано два таких случая.

"Что касается вертолета в Курской области, то это действительно уникальный и очень редкий случай, когда FPV-дронам удалось поразить вертолет в полете. И на счету спецназовцев СБУ уже два таких сбивания на лету, причем оба они произошли на Курщине", - добавил он.

Также читайте: СБУ о спецоперациях по подрыву Керченского моста: Использовали 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте

СБУ (20338) Дехтяренко (5)
Не профільно, але непогано )
08.10.2024 15:44 Ответить
Тобто, СБУ фактично виконує функції ЗСУ. Тоді чому вони СБУ а не ЗСУ?
Якщо в СБУ забагато вільних (зайвих) співробітників, то може їх офіційно перевести до ЗСУ?
08.10.2024 16:28 Ответить
ТАМ оклади інші - сітка "не ЗСУ"
08.10.2024 16:35 Ответить
Получается что всего уничтожили одних танков почти миллион ! Это что , действительно так ?
08.10.2024 16:28 Ответить
нулей понаприписывал , не могу удалить .
08.10.2024 16:31 Ответить
Ще б МВС підключити.
08.10.2024 16:47 Ответить
 
 