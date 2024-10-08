СБУ о спецоперациях по подрыву Керченского моста: Использовали 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте

В октябре 2022 года взорвать Керченский мост удалось с помощью грузовика со взрывчаткой, ее вес достигал 21 тонну в тротиловом эквиваленте. Глава СБУ Василий Малюк лично разрабатывал и руководил спецоперацией.

Об этом в телеэфире рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности спецоперации СБУ

"Взорвать Крымский мост в октябре 2022 года удалось с помощью грузовика со взрывчаткой. Взрывчатка была закамуфлирована под рулоны с пленкой. Вес ее достигал 21 тонну в тротиловом эквиваленте. И для взрыва была использована достаточно сложная, тройная и взаимодублирующая система детонации. Стоит обратить внимание, что после каждой спецоперации враг усиливает меры безопасности.

В частности, сейчас, особенно после второго удара СБУ, на Крымском мосту дополнительно установлены системы ПВО, а также боновые сооружения в море, чтобы защитить мост от морских дронов. Но служба безопасности не стоит на месте, технологии меняются, мы постоянно совершенствуем свои разработки и и ищем лучшие решения", - рассказал Дехтяренко.

Он отметил, что два подрыва Крымского моста, осуществленные СБУ, без преувеличения изменили ход войны, поскольку спецоперация доказала, что российская военная мощь и якобы наиболее "защищенный" Крымский мост является мифом.

Мы не просто перерезали врагу логистический коридор для поставки оружия на фронт, мы также разрушили миф о чрезвычайной защищенности этого объекта. И отдельно хочу подчеркнуть, что Крымский мост, по которому до ударов СБУ рашисты перевозили войска и боевую технику на южный фронт Украины, это абсолютно законная цель для нашего государства", - отметил спикер.

Дехтяренко подчеркнул, что Керченский мост обречен, и после победы Украины Черное море станет популярным местом для дайвинга.

Спикер СБУ также рассказал, что Василий Малюк, который лично разрабатывал и руководил операцией, вместе с другими участниками замысла готовили все до мельчайших деталей, и дата удара - 8 октября - была выбрана не случайно.

"Это был одновременный удар и по объекту, который обеспечивает военные нужды врага, и по самолюбию Путина", - добавил Дехтяренко.

Напомним, 6 октября посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич заявил, что Керченский мост должен прекратить свое существование, потому что это единственный способ восстановить свободу судоходства.

