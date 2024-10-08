РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9336 посетителей онлайн
Новости
5 584 19

СБУ о спецоперациях по подрыву Керченского моста: Использовали 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте

СБУ розповіла про спецоперації з підриву Кримського мосту у 2022 році

В октябре 2022 года взорвать Керченский мост удалось с помощью грузовика со взрывчаткой, ее вес достигал 21 тонну в тротиловом эквиваленте. Глава СБУ Василий Малюк лично разрабатывал и руководил спецоперацией.

Об этом в телеэфире рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности спецоперации СБУ

"Взорвать Крымский мост в октябре 2022 года удалось с помощью грузовика со взрывчаткой. Взрывчатка была закамуфлирована под рулоны с пленкой. Вес ее достигал 21 тонну в тротиловом эквиваленте. И для взрыва была использована достаточно сложная, тройная и взаимодублирующая система детонации. Стоит обратить внимание, что после каждой спецоперации враг усиливает меры безопасности.

В частности, сейчас, особенно после второго удара СБУ, на Крымском мосту дополнительно установлены системы ПВО, а также боновые сооружения в море, чтобы защитить мост от морских дронов. Но служба безопасности не стоит на месте, технологии меняются, мы постоянно совершенствуем свои разработки и и ищем лучшие решения", - рассказал Дехтяренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне стягивают к Крымскому мосту системы ПВО. Они его прикрывают больше, чем важные объекты на территории самой РФ, - Плетенчук

Он отметил, что два подрыва Крымского моста, осуществленные СБУ, без преувеличения изменили ход войны, поскольку спецоперация доказала, что российская военная мощь и якобы наиболее "защищенный" Крымский мост является мифом.

Мы не просто перерезали врагу логистический коридор для поставки оружия на фронт, мы также разрушили миф о чрезвычайной защищенности этого объекта. И отдельно хочу подчеркнуть, что Крымский мост, по которому до ударов СБУ рашисты перевозили войска и боевую технику на южный фронт Украины, это абсолютно законная цель для нашего государства", - отметил спикер.

Дехтяренко подчеркнул, что Керченский мост обречен, и после победы Украины Черное море станет популярным местом для дайвинга.

Также читайте: Украина призывает трибунал в Гааге обязать РФ демонтировать Керченский мост

Спикер СБУ также рассказал, что Василий Малюк, который лично разрабатывал и руководил операцией, вместе с другими участниками замысла готовили все до мельчайших деталей, и дата удара - 8 октября - была выбрана не случайно.

"Это был одновременный удар и по объекту, который обеспечивает военные нужды врага, и по самолюбию Путина", - добавил Дехтяренко.

Напомним, 6 октября посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич заявил, что Керченский мост должен прекратить свое существование, потому что это единственный способ восстановить свободу судоходства.

Также читайте: Российские оккупанты строят неизвестное защитное сооружение возле Керченского моста, - Плетенчук

Автор: 

СБУ (20338) Керченский мост (400) Дехтяренко (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Що там обіцяв Буданов? Що до кінця року кримській міст буде остаточно зруйнований?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:29 Ответить
+6
дивно все це! за звичай, наче, подібні спогади друкують коли закінчена війна - знімають гріфи секретності зі спецоперацій... а тут сидять-маструбують - інших перемог немає?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:33 Ответить
+6
Але служба безпеки не стоїть на місці, технології змінюються, ми постійно вдосконалюємо свої розробки й шукаємо кращі рішення", - розповів Дехтяренко. Джерело:
Пройшло 2 роки. Міст стоїть, де стояв.
Може, ви б звернули увагу на залізничний коридор до Криму, що кацапи побудували та експлуатують, і на Маріупольський порт, через який вони ж вивезли вже 180 тисяч тон краденого зерна?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там обіцяв Буданов? Що до кінця року кримській міст буде остаточно зруйнований?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:29 Ответить
Найсильніша руснява оборона збудована в *ОПі!
Cкорше Буданова знесуть, ніж міст.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:50 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 14:29 Ответить
дивно все це! за звичай, наче, подібні спогади друкують коли закінчена війна - знімають гріфи секретності зі спецоперацій... а тут сидять-маструбують - інших перемог немає?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:33 Ответить
Немає...
показать весь комментарий
08.10.2024 14:39 Ответить
Заодно підказують вразливі точки й методи/способи/засоби кацапам..
показать весь комментарий
08.10.2024 14:47 Ответить
от в мене теж підозри, що це раніше шпіони користувалися якимись мікропльонками, мікрошифрамі, відправляли повідомлення радіохвильовими шифроваторами... зараз можно просто вийти в ефір і під виглядом "спогадів" або повідомлення для ЗМІ передати всю потрібну інфу!

памʼятаєте, як вперше, кілька років тому, європейці і американці згодилися віддати Україні всі польські МІГи? Виліз шольц і привселюдно заявив що "Україні передадуть всі польські літаки!" і тим самим зірвав цю операцію... памʼятаєте як ті літаки намагалися один-одному спихнути поляки-американцям, американці-взад полякам - стидобіще!
показать весь комментарий
08.10.2024 14:52 Ответить
Ага. Тут одного зе!марафону вистачає. Ще й фінансуємо з бюджету..

Коли всю отаку зелену хню розсеркетять, ми з Вами очуєїмо..якщо доживемо..
показать весь комментарий
08.10.2024 15:19 Ответить
100 відсотків! і я не про "розсекретять", а про те, що навряд чи ми до цього доживемо
показать весь комментарий
08.10.2024 15:20 Ответить
І ще дивно, що про малюка як найвидаднішого розробника до деталей операціі "пшик хлопці погрались у війнушку" упомянув служивий, а про участь найвеличнишего нічого. Мабуть скоро знімуть, зелена гидота таке не прощае. Щось затихло про подвиги недоразуміння Буданова на архі стратегичном обекте Кінбурськой косі.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:10 Ответить
Але служба безпеки не стоїть на місці, технології змінюються, ми постійно вдосконалюємо свої розробки й шукаємо кращі рішення", - розповів Дехтяренко. Джерело:
Пройшло 2 роки. Міст стоїть, де стояв.
Може, ви б звернули увагу на залізничний коридор до Криму, що кацапи побудували та експлуатують, і на Маріупольський порт, через який вони ж вивезли вже 180 тисяч тон краденого зерна?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:37 Ответить
Про Червінського жодного слова. Він, за версією влади Єрмака, тільки корупцією займавсь.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:41 Ответить
Якщо міст стоїть то ваші технології теж стоять! Отже це все бла-бла!
показать весь комментарий
08.10.2024 14:50 Ответить
Шось якось слабуваті пошкодження були, як для 21 тони тротилу. Шось він лукавить.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:55 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 14:56 Ответить
"Використали 21 тонну вибухівки" а міст все ще стоїть...
показать весь комментарий
08.10.2024 15:31 Ответить
Вихваляються, щоб не зняли з посади. "а пам'ятаєте як ми тоді ...". Буданов мовчить, мабуть справа щодо нього вирішена, а цей старається, нагадує старі заслуги, щоб згадали і оцінили.
не допоможе.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:41 Ответить
Голова СБУ Василь Малюк особисто розробляв і керував спецоперацією.
За кермом вантажівки (з ненавистю в очах до чеченців) сидів Олег Татаров.
Арестович не дасть збрехати.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:09 Ответить
Зараз здали останні укріплені з 2014 позиції, знищили кращі бригади, вбили мобілізацію, розікрали бюджет на дрони і фортифікації...
Саме час згадати колишні заслуги
показать весь комментарий
08.10.2024 23:24 Ответить
 
 