СБУ о спецоперациях по подрыву Керченского моста: Использовали 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте
В октябре 2022 года взорвать Керченский мост удалось с помощью грузовика со взрывчаткой, ее вес достигал 21 тонну в тротиловом эквиваленте. Глава СБУ Василий Малюк лично разрабатывал и руководил спецоперацией.
Об этом в телеэфире рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности спецоперации СБУ
"Взорвать Крымский мост в октябре 2022 года удалось с помощью грузовика со взрывчаткой. Взрывчатка была закамуфлирована под рулоны с пленкой. Вес ее достигал 21 тонну в тротиловом эквиваленте. И для взрыва была использована достаточно сложная, тройная и взаимодублирующая система детонации. Стоит обратить внимание, что после каждой спецоперации враг усиливает меры безопасности.
В частности, сейчас, особенно после второго удара СБУ, на Крымском мосту дополнительно установлены системы ПВО, а также боновые сооружения в море, чтобы защитить мост от морских дронов. Но служба безопасности не стоит на месте, технологии меняются, мы постоянно совершенствуем свои разработки и и ищем лучшие решения", - рассказал Дехтяренко.
Он отметил, что два подрыва Крымского моста, осуществленные СБУ, без преувеличения изменили ход войны, поскольку спецоперация доказала, что российская военная мощь и якобы наиболее "защищенный" Крымский мост является мифом.
Мы не просто перерезали врагу логистический коридор для поставки оружия на фронт, мы также разрушили миф о чрезвычайной защищенности этого объекта. И отдельно хочу подчеркнуть, что Крымский мост, по которому до ударов СБУ рашисты перевозили войска и боевую технику на южный фронт Украины, это абсолютно законная цель для нашего государства", - отметил спикер.
Дехтяренко подчеркнул, что Керченский мост обречен, и после победы Украины Черное море станет популярным местом для дайвинга.
Спикер СБУ также рассказал, что Василий Малюк, который лично разрабатывал и руководил операцией, вместе с другими участниками замысла готовили все до мельчайших деталей, и дата удара - 8 октября - была выбрана не случайно.
"Это был одновременный удар и по объекту, который обеспечивает военные нужды врага, и по самолюбию Путина", - добавил Дехтяренко.
Напомним, 6 октября посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич заявил, что Керченский мост должен прекратить свое существование, потому что это единственный способ восстановить свободу судоходства.
Cкорше Буданова знесуть, ніж міст.
памʼятаєте, як вперше, кілька років тому, європейці і американці згодилися віддати Україні всі польські МІГи? Виліз шольц і привселюдно заявив що "Україні передадуть всі польські літаки!" і тим самим зірвав цю операцію... памʼятаєте як ті літаки намагалися один-одному спихнути поляки-американцям, американці-взад полякам - стидобіще!
Коли всю отаку зелену хню розсеркетять, ми з Вами очуєїмо..якщо доживемо..
Пройшло 2 роки. Міст стоїть, де стояв.
Може, ви б звернули увагу на залізничний коридор до Криму, що кацапи побудували та експлуатують, і на Маріупольський порт, через який вони ж вивезли вже 180 тисяч тон краденого зерна?
не допоможе.
За кермом вантажівки (з ненавистю в очах до чеченців) сидів Олег Татаров.
Арестович не дасть збрехати.
Саме час згадати колишні заслуги