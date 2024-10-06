Россияне стягивают к Крымскому мосту системы ПВО. Они его прикрывают больше, чем важные объекты на территории самой РФ, - Плетенчук
Российские военные перемещают ракеты С-300 к системам противовоздушной обороны вблизи Керченского моста, поскольку они необходимы для нужд оккупационных сил.
Об этом рассказал представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его словам, россияне имеют большую потребность в пополнении запасов. Ведь без работы эти комплексы в Крыму не остаются.
"Россияне действительно стянули туда достаточно большое количество систем противовоздушной обороны, большого ПВО, как его называют. И не зря они это делают. Ракеты им нужны, это не случайность", - подчеркнул Плетенчук.
"Россияне прикрывают Керченский мост и сейчас занимаются им больше, чем некоторыми не менее важными объектами на территории самой РФ", - рассказал Плетенчук.
"Они это прекрасно понимают, и мы это прекрасно понимаем. Но вы видите, что этот сакрализованный мост имеет непонятно какое значение - более идеологическое или исключительно логистическое. Они реально максимально его пытаются защитить. Поэтому да, ракеты им нужны", - подчеркнул представитель ВМС.
Згідно москальської Вікіпедії у них:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия :https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВКС России - 50 единиц Панцирь-С1 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11#cite_note-Military-Balance-2024--200-75 [75] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВМФ РФ - 30 единиц 96К6 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11#cite_note-Military-Balance-2024--198-76 [76] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 СВ РФ - некоторое количество Панцирь-СМ-СВ
А враховуючи, що це установка ближньої дії (останні модифікації малої дальності), то це крапля в морі, нашим дронам буде роздолля ))
щоб виснажити запаси тих ппо
А тепер залишається судитись, в надії що рашисти злякаються вердикту міжнародних судів і знесуть його.
Надіюсь помилятись, і десь в ГУР лежить креативний та захоплюючий план знесення цього мосту, але.....
Спочатку було цаккапське ППО ....
Хіба не ти казав, що міст для кацапів вже майже не втратив своєї важливої функції для військової логістики
дасть ,може трохи зачепить самолюбство путла.,і добавить величі (найвеличнішому).
А для логістики є сухопутний шлях ,зараз москалі ще залізну дорогу добудують і нахер
той мост не здався. Це ж була основна ціль орків ,зробити сухопутний шлях до Криму ,за
що й домовились в Омані .А ви думали головна ціль була Київ ? Нє Київ це програма
максимум.