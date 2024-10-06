Россияне стягивают к Крымскому мосту системы ПВО. Они его прикрывают больше, чем важные объекты на территории самой РФ, - Плетенчук

Российские военные перемещают ракеты С-300 к системам противовоздушной обороны вблизи Керченского моста, поскольку они необходимы для нужд оккупационных сил.

Об этом рассказал представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, россияне имеют большую потребность в пополнении запасов. Ведь без работы эти комплексы в Крыму не остаются.

"Россияне действительно стянули туда достаточно большое количество систем противовоздушной обороны, большого ПВО, как его называют. И не зря они это делают. Ракеты им нужны, это не случайность", - подчеркнул Плетенчук.

"Россияне прикрывают Керченский мост и сейчас занимаются им больше, чем некоторыми не менее важными объектами на территории самой РФ", - рассказал Плетенчук.

"Они это прекрасно понимают, и мы это прекрасно понимаем. Но вы видите, что этот сакрализованный мост имеет непонятно какое значение - более идеологическое или исключительно логистическое. Они реально максимально его пытаются защитить. Поэтому да, ракеты им нужны", - подчеркнул представитель ВМС.