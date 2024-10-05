Росіяни стягують до Кримського мосту системи ППО. Вони його прикривають більше, ніж важливі об’єкти на території самої РФ, - Плетенчук

Російські військові переміщують ракети С-300 до систем протиповітряної оборони поблизу Керченського мосту, оскільки вони необхідні для потреб окупаційних сил.

Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

З його слів, росіяни мають велику потребу в поповненні запасів. Адже без роботи ці комплекси в Криму не залишаються.

"Росіяни дійсно стягнули туди досить велику кількість систем протиповітряної оборони, великого ППО, як його називають. І не дарма вони це роблять. Ракети їм потрібні, це не випадковість", - наголосив Плетенчук.

Росіяни прикривають Керченський міст і зараз опікуються ним більше, ніж деякими не менш важливими об’єктами на території самої РФ", - розповів Плетенчук.

"Вони це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо. Але ви бачите, що цей сакралізований міст має незрозуміло яке значення — більш ідеологічне чи виключно логістичне. Вони реально максимально його намагаються захистити. Тому так, ракети їм потрібні", - наголосив речник ВМС.