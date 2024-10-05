Росіяни стягують до Кримського мосту системи ППО. Вони його прикривають більше, ніж важливі об’єкти на території самої РФ, - Плетенчук
Російські військові переміщують ракети С-300 до систем протиповітряної оборони поблизу Керченського мосту, оскільки вони необхідні для потреб окупаційних сил.
Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
З його слів, росіяни мають велику потребу в поповненні запасів. Адже без роботи ці комплекси в Криму не залишаються.
"Росіяни дійсно стягнули туди досить велику кількість систем протиповітряної оборони, великого ППО, як його називають. І не дарма вони це роблять. Ракети їм потрібні, це не випадковість", - наголосив Плетенчук.
Росіяни прикривають Керченський міст і зараз опікуються ним більше, ніж деякими не менш важливими об’єктами на території самої РФ", - розповів Плетенчук.
"Вони це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо. Але ви бачите, що цей сакралізований міст має незрозуміло яке значення — більш ідеологічне чи виключно логістичне. Вони реально максимально його намагаються захистити. Тому так, ракети їм потрібні", - наголосив речник ВМС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Згідно москальської Вікіпедії у них:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия :https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВКС России - 50 единиц Панцирь-С1 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11#cite_note-Military-Balance-2024--200-75 [75] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВМФ РФ - 30 единиц 96К6 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11#cite_note-Military-Balance-2024--198-76 [76] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 СВ РФ - некоторое количество Панцирь-СМ-СВ
А враховуючи, що це установка ближньої дії (останні модифікації малої дальності), то це крапля в морі, нашим дронам буде роздолля ))
щоб виснажити запаси тих ппо
А тепер залишається судитись, в надії що рашисти злякаються вердикту міжнародних судів і знесуть його.
Надіюсь помилятись, і десь в ГУР лежить креативний та захоплюючий план знесення цього мосту, але.....
Спочатку було цаккапське ППО ....
Хіба не ти казав, що міст для кацапів вже майже не втратив своєї важливої функції для військової логістики
дасть ,може трохи зачепить самолюбство путла.,і добавить величі (найвеличнішому).
А для логістики є сухопутний шлях ,зараз москалі ще залізну дорогу добудують і нахер
той мост не здався. Це ж була основна ціль орків ,зробити сухопутний шлях до Криму ,за
що й домовились в Омані .А ви думали головна ціль була Київ ? Нє Київ це програма
максимум.