Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13 955 26

Росіяни стягують до Кримського мосту системи ППО. Вони його прикривають більше, ніж важливі об’єкти на території самої РФ, - Плетенчук

Керченський міст

Російські військові переміщують ракети С-300 до систем протиповітряної оборони поблизу Керченського мосту, оскільки вони необхідні для потреб окупаційних сил.

Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук

З його слів, росіяни мають велику потребу в поповненні запасів. Адже без роботи ці комплекси в Криму не залишаються.

"Росіяни дійсно стягнули туди досить велику кількість систем протиповітряної оборони, великого ППО, як його називають. І не дарма вони це роблять. Ракети їм потрібні, це не випадковість", - наголосив Плетенчук.

Росіяни прикривають Керченський міст і зараз опікуються ним більше, ніж деякими не менш важливими об’єктами на території самої РФ", - розповів Плетенчук.

"Вони це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо. Але ви бачите, що цей сакралізований міст має незрозуміло яке значення — більш ідеологічне чи виключно логістичне. Вони реально максимально його намагаються захистити. Тому так, ракети їм потрібні", - наголосив речник ВМС.

армія рф (18507) Керченський міст (539) Плетенчук Дмитро (183)
Топ коментарі
+11
Це добре. Треба заслати до моста пару пустих тихохідних дронів. Хай ще підтягнуть пару комплексів С-300 туди.
показати весь коментар
06.10.2024 00:00 Відповісти
+7
можу припустити, що саме такі дії і привели зараз до посилення ППО мосту. Треба щоб кожнии тиждень туди вночі припливала одна "магура" і прилітав один дрон з ІЧ камерою, і попадав хоч куди. Від страху путінськіх піздюлєй вони туди стягнуть все що можно, і це спрощує виконання уражень на інших напрямках.
показати весь коментар
06.10.2024 00:23 Відповісти
+3
лапатнікі,нравіца нє нравіца-кримскій мост заваліца...
показати весь коментар
06.10.2024 00:07 Відповісти
Випередили ) ) Це реально добре ))
показати весь коментар
06.10.2024 00:07 Відповісти
І є ще пару дуже важливих об'єктів. Це резиденціх Хла )) Треба щоб туда періодично щось прилітало, тоді точно ще якусь кількість панцирів туди перекинуть ))
показати весь коментар
06.10.2024 00:26 Відповісти
там і так їх дохєра, весь острів ними заставлений. . Думаю, що дрони, які летять на Олєнью, навіть не облітають ту резиденцію, просто задачі такої не було вразити там сауну чи більярдну.
показати весь коментар
06.10.2024 00:47 Відповісти
Під резиденціями і так натикано ППО, "як на собаці - бліх..." Хтось писав - навіть під виглядом свиноферми в Геленджику розвернутий дивізіон..... Ззовні свині рохкають - а в укриттях - ракетні комплекси....
показати весь коментар
06.10.2024 03:31 Відповісти
Для чого воєнну тайну видаєш?
показати весь коментар
06.10.2024 08:58 Відповісти
кацапам на цю тайну *****, вони більше бояться піздюлєй від путіна, тому будуть продовжувати туди стягувати все що можно.
показати весь коментар
06.10.2024 09:12 Відповісти
До повномасштабного вторгнення думав, що Панцирів наштампували декілька сотен. Але виявляється що на озброєні їх з гулькин ніс, у нас скоро Гепардів буде більше.
Згідно москальської Вікіпедії у них:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия :https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВКС России - 50 единиц Панцирь-С1 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11#cite_note-Military-Balance-2024--200-75 [75] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВМФ РФ - 30 единиц 96К6 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11#cite_note-Military-Balance-2024--198-76 [76] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 СВ РФ - некоторое количество Панцирь-СМ-СВ
А враховуючи, що це установка ближньої дії (останні модифікації малої дальності), то це крапля в морі, нашим дронам буде роздолля ))
показати весь коментар
06.10.2024 00:14 Відповісти
насправді панцирів значно більше, бо вони стоять не озброєнні не тільки у кацманавтів. Їх повно у ближньому тилу біля ЛБЗ. А КБП продожує працювати, і щоб іх меншало значно бистріше, то достатньо щоби https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 сюди хоча би один раз прилетіла КР або краще балістика. Це не фантастична задача, бо це від нашої Шостки всього 380 кілометрів.
показати весь коментар
06.10.2024 00:42 Відповісти
так, потрібно один раз пускати на міст щось серйозне а 10 разів фейкове
щоб виснажити запаси тих ппо
показати весь коментар
06.10.2024 08:51 Відповісти
Іншими словами, таке враження що суспільство готують до правди - шанс звалити міст був, але його прогавили. З моря прикрили і роблять це далі, з повітря теж, стягнувши туди ППО, а диверсійна робота надто ускладнена. Був значний успіх СБУ з підривом, але..... розвитку це не отримало.
А тепер залишається судитись, в надії що рашисти злякаються вердикту міжнародних судів і знесуть його.
Надіюсь помилятись, і десь в ГУР лежить креативний та захоплюючий план знесення цього мосту, але.....
показати весь коментар
06.10.2024 00:16 Відповісти
Скептично і песимістично ))
показати весь коментар
06.10.2024 00:22 Відповісти
я би навіть сказав - септично.
показати весь коментар
06.10.2024 00:50 Відповісти
В моїх словах гротеск і сарказм )), я по життю оптиміст )) Все буде Україна!
показати весь коментар
06.10.2024 01:02 Відповісти
у моїх - теж. Але я намагюсь його приховувати, щоб не витрачати його на нерозумних.
показати весь коментар
06.10.2024 01:08 Відповісти
На мою думку, "Кримський міст" - це такий собі "інформаційний шум"... У кацапів "сакральність" та "понти" - на першому місці Вони його з такою "помпою" побудували та відкрили, що він перетворився в таку собі "ікону "русскава мира". Тобто - в об"єкт поклоніння.... Якби він був основною логістичною артерією, то саме по ньому-б ганяли важку техніку та пальне в Крим.... Але чомусь вони це роблять водним шляхом (паромами та ВДК) У Таїланді є "крилатий" вислів - "білий слон" Він означає дуже цінну та дорогу в утриманні річ, яка не дає видимої користі. (Білі слони вважалися священними, і не повинні були працювать А утримання слона обходиться недешево) Навіть прислів"я таке є - "Хочеш когось розорить? Подаруй йому білого слона..." Таким самим "білим слоном" є для кацапів і Кримський міст... Наші підняли "шум" навкруг нього. Кацапи "зреагували" саме так, як нам і було потрібно. Бо, як писав Ломоносов, "Что в одном месте убавится, в другом - прибавится...." "Прибавили" коло мосту - а "убавили" на фронті та на інших стратегічних об"єктах у себе в тилу...
показати весь коментар
06.10.2024 03:49 Відповісти
Ізраїль для ураження таких захищених об'єктів використовує аеробалістичні ракети Puls. Це аналог Хімарса, але запускається він із літака. Якщо ракети Хімарса приладнати до Міг29, то їхня дальність збільшиться у 2-3 рази залежно від висоти запуску. Балістику дуже важко збивати.
показати весь коментар
06.10.2024 00:56 Відповісти
В Криму ще бархатний сезон не закiнчився.
показати весь коментар
06.10.2024 00:59 Відповісти
Стягнули комплекси ППО - так це чудова ціль сама по собі.
Спочатку було цаккапське ППО ....
показати весь коментар
06.10.2024 07:02 Відповісти
Той міст треба було давно роздовбати, коли ще там не було того ППО. Але Путлер не дозволяє. Зараз тут тільки висновків стратегічних експертів навалом.
показати весь коментар
06.10.2024 07:44 Відповісти
Цікаво, навіщо?
Хіба не ти казав, що міст для кацапів вже майже не втратив своєї важливої функції для військової логістики
показати весь коментар
06.10.2024 10:43 Відповісти
Мост для йухла- це ,як смерть кащея в яйцях з голкою
показати весь коментар
06.10.2024 10:55 Відповісти
Скоро день народження куйла - тому і стягують ППО.
показати весь коментар
06.10.2024 14:06 Відповісти
Я думаю що "Кримський міст" це вже не актуально ,його знищення майже нічого не
дасть ,може трохи зачепить самолюбство путла.,і добавить величі (найвеличнішому).
А для логістики є сухопутний шлях ,зараз москалі ще залізну дорогу добудують і нахер
той мост не здався. Це ж була основна ціль орків ,зробити сухопутний шлях до Криму ,за
що й домовились в Омані .А ви думали головна ціль була Київ ? Нє Київ це програма
максимум.
показати весь коментар
06.10.2024 14:10 Відповісти
 
 