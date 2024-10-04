Росія боїться вогневого ураження власних кораблів в Азовському морі, - ВМС

В зокрема на Азові, відсутні російські військові кораблі, через те, що росіяни бояться, що їх кораблі будуть атаковані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Наразі в Чорному морі, як і раніше, перебуває один підводний човен, який є носієм крилатих ракет. Проте він, першочергове, охороняє пункт базування Новоросійська. Крім того, штормова погода впливає на можливість росіян виводити ракетоносії у відкрите море.

"У будь-якому разі шторм, звісно, ускладнює роботу в морі, навігацію та виходи кораблів. З осені і по середину весни морські виходи з Новоросійська перетворюються на не дуже приємне задоволення для росіян. На відміну від пунктів базування в Криму", - додав він.

Нагадаємо, у вересні у Гаазі у понеділок о 10:00 розпочалися слухання по суті у справі за позовом України проти РФ про порушення країною-агресором права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.