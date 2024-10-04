УКР
Новини
2 289 10

Росія боїться вогневого ураження власних кораблів в Азовському морі, - ВМС

Підводний човен у Чорному морі

В  зокрема на Азові, відсутні російські військові кораблі, через те, що росіяни бояться, що їх кораблі будуть атаковані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону  розповів речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Наразі в Чорному морі, як і раніше, перебуває один підводний човен, який є носієм крилатих ракет. Проте він, першочергове, охороняє пункт базування Новоросійська. Крім того, штормова погода впливає на можливість росіян виводити ракетоносії у відкрите море.

"У будь-якому разі шторм, звісно, ускладнює роботу в морі, навігацію та виходи кораблів. З осені і по середину весни морські виходи з Новоросійська перетворюються на не дуже приємне задоволення для росіян. На відміну від пунктів базування в Криму", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Плетенчук про залучення Росією моряків до сухопутних підрозділів: Свідчення деградації і серйозного дефіциту кадрів

Нагадаємо, у вересні у Гаазі у понеділок о 10:00 розпочалися слухання по суті у справі за позовом України проти РФ про порушення країною-агресором права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Автор: 

Азовське море (1619) ВМС (1426) Плетенчук Дмитро (183)
Топ коментарі
+2
Оригінально)))Азовське море і підводний човен)
показати весь коментар
04.10.2024 11:09 Відповісти
+2
Бийте по залізниці, яку збудували кацапи з Маріуполя до Криму!
показати весь коментар
04.10.2024 11:58 Відповісти
+1
Значить треба асфальтом *******.
показати весь коментар
04.10.2024 11:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
по традиції совкового та постсовкового "ввєдєнія врага в заблуждєніє" - це надувний підводний човен "Лисичанка", бувшого тамошнього заводу резинотехнічнихіздєлій, яке всю надувну військову тєхніку шило та клеїло. ))
показати весь коментар
04.10.2024 11:38 Відповісти
Азовське море з військової точки зору,це калюжа. де немає куди сховатись
показати весь коментар
04.10.2024 11:15 Відповісти
Ніззя. Буде ескалація
показати весь коментар
04.10.2024 11:28 Відповісти
Перемога?
показати весь коментар
04.10.2024 11:27 Відповісти
Чим бить, відосіками найшашличнішого? Це чмо провалило обороне де тільки дотягнулося своїми липкими граблями
показати весь коментар
04.10.2024 12:19 Відповісти
Ураження чим, асфальтом?
показати весь коментар
04.10.2024 12:18 Відповісти
Які кораблі? Вони мости не можуть знищити та залізку, котру фашисти протягли. Кораблі. Смиховисько.
показати весь коментар
04.10.2024 16:12 Відповісти
 
 