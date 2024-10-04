Россия боится огневого поражения своих кораблей в Азовском море, - ВМС

В частности, на Азове отсутствуют российские военные корабли, так как россияне боятся, что их корабли будут атакованы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Сейчас в Черном море по-прежнему находится одна подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет. Однако она, в первую очередь, охраняет пункт базирования Новороссийска. Кроме того, штормовая погода влияет на возможность россиян выводить ракетоносители в открытое море.

"В любом случае, шторм, конечно, затрудняет работу в море, навигацию и выходы кораблей. С осени и по середину весны морские выходы из Новороссийска превращаются в не очень приятное удовольствие для россиян. В отличие от пунктов базирования в Крыму", - добавил он.

Напомним, в сентябре в Гааге в понедельник в 10:00 начались слушания по существу в деле по иску Украины против РФ о нарушении страной-агрессором права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.