Новости
Россия боится огневого поражения своих кораблей в Азовском море, - ВМС

Підводний човен у Чорному морі

В частности, на Азове отсутствуют российские военные корабли, так как россияне боятся, что их корабли будут атакованы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Сейчас в Черном море по-прежнему находится одна подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет. Однако она, в первую очередь, охраняет пункт базирования Новороссийска. Кроме того, штормовая погода влияет на возможность россиян выводить ракетоносители в открытое море.

"В любом случае, шторм, конечно, затрудняет работу в море, навигацию и выходы кораблей. С осени и по середину весны морские выходы из Новороссийска превращаются в не очень приятное удовольствие для россиян. В отличие от пунктов базирования в Крыму", - добавил он.

Напомним, в сентябре в Гааге в понедельник в 10:00 начались слушания по существу в деле по иску Украины против РФ о нарушении страной-агрессором права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

+2
Оригінально)))Азовське море і підводний човен)
04.10.2024 11:09
+2
Бийте по залізниці, яку збудували кацапи з Маріуполя до Криму!
04.10.2024 11:58
+1
Значить треба асфальтом *******.
04.10.2024 11:23
Оригінально)))Азовське море і підводний човен)
04.10.2024 11:09
по традиції совкового та постсовкового "ввєдєнія врага в заблуждєніє" - це надувний підводний човен "Лисичанка", бувшого тамошнього заводу резинотехнічнихіздєлій, яке всю надувну військову тєхніку шило та клеїло. ))
04.10.2024 11:38
Азовське море з військової точки зору,це калюжа. де немає куди сховатись
04.10.2024 11:15
Значить треба асфальтом *******.
04.10.2024 11:23
Ніззя. Буде ескалація
04.10.2024 11:28
Перемога?
04.10.2024 11:27
Бийте по залізниці, яку збудували кацапи з Маріуполя до Криму!
04.10.2024 11:58
Чим бить, відосіками найшашличнішого? Це чмо провалило обороне де тільки дотягнулося своїми липкими граблями
04.10.2024 12:19
Ураження чим, асфальтом?
04.10.2024 12:18
Які кораблі? Вони мости не можуть знищити та залізку, котру фашисти протягли. Кораблі. Смиховисько.
04.10.2024 16:12
 
 