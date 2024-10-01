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Новини
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Плетенчук про залучення Росією моряків до сухопутних підрозділів: Свідчення деградації і серйозного дефіциту кадрів

Росіяни почали задіювати своїх строковиків

У ЗМІ з'явилася інформація про залучення Росією моряків до сухопутних підрозділів, це може свідчити про серйозний дефіцит кадрів у лавах окупантів. 

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується ситуації в морі, так, ситуація залишається стабільною. В Чорному морі перебуває один підводний човен, він є носієм крилатих ракет, проте виконує завдання з охорони пунктів базування, тобто перебуває у східній частині Чорного моря. Щодо вашого питання стосовно Каспійського моря, так, суто за технічними параметрами вони можуть використовувати ракетоносії з цієї акваторії також, проте такої практики застосування не було. В Азові, в принципі, відсутні російські кораблі, тому можна сказати, що ситуація залишається доволі стабільною вже тривалий час", - розповів Плетенчук.

Коментуючи питання щодо застосування російських моряків у піхотних підрозділах, речник зазначив, що це свідчить про серйозний дефіцит кадрів у ворога.

Також читайте: Росіяни виводили у Чорне море ракетоносії, бо відчули небезпеку перебування в пункті базування, - ВМС

"Якщо ця інформація дійсно підтвердиться щодо переводу в сухопутні підрозділи військовослужбовців корабельного складу, то це може казати лише про серйозну деградацію і про серйозний дефіцит кадрів, тому що фахівці, які відносяться саме до корабельного складу, досить тривалий час потребують на підготовку. Тому, якщо це правда, то це може свідчити лише про те, що вони дійсно у досить важкому стані щодо наявного особового складу", - відзначив речник.

Автор: 

моряки (927) Чорноморський флот рф (625) Плетенчук Дмитро (174)


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Топ коментарі
+11
А когда у нас операторов дронов переводили в штурмовики, это признак "прогресса"?
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01.10.2024 11:20
+5
В моряки як правило беруть здорових мужиків і перевчити його на піхотинця то не проблема . Плетенчук ти краще зверни увагу який контингент призиває Україна.
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01.10.2024 11:25
+4
У Вугледарі 72 бригада прям відчуває цю деградацію... Правда "речники" з погонами про це не будуть говорити
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01.10.2024 12:04
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Буданга-2, чи артистович-2?
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01.10.2024 11:15 Відповісти
Чому ні? Може бути. В силу того, що меньше людей обороняє, а росіян більше нападає.
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01.10.2024 12:17 Відповісти
А чого нам за деградованих переживати? - лізуть
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01.10.2024 11:17 Відповісти
цю казку вже розповідала полковник Люся !
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01.10.2024 11:19 Відповісти
Люся армію бачила лише на картинках.
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01.10.2024 12:22 Відповісти
А когда у нас операторов дронов переводили в штурмовики, это признак "прогресса"?
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01.10.2024 11:20 Відповісти
В моряки як правило беруть здорових мужиків і перевчити його на піхотинця то не проблема . Плетенчук ти краще зверни увагу який контингент призиває Україна.
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01.10.2024 11:25 Відповісти
Ви від життя трохи відстали. В моряки на россії беруть тих, кого вдалося піймати. Тому їх флот діє дуже не ефективно.
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01.10.2024 12:23 Відповісти
Эй, моряк, ты слишком долго плавал.
Но еще не время отдыхать.
Твой ***** тебя на штурм отправил.
Пора тебе сдыхать.
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01.10.2024 11:28 Відповісти
Захід загниває, Рашка деградує... Так це ж було вже!
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01.10.2024 11:53 Відповісти
У Вугледарі 72 бригада прям відчуває цю деградацію... Правда "речники" з погонами про це не будуть говорити
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01.10.2024 12:04 Відповісти
А в Україні вчителі і працівники академічного мистецтва наприклад направляються в штурмовики.

Я вже не кажу про сільських. Тих мабуть вигребли усіх в перші 2 роки.
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01.10.2024 12:16 Відповісти
Плетенчук, твоїм ящиком щеб медку похлібати
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01.10.2024 12:34 Відповісти
 
 