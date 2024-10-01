Плетенчук про залучення Росією моряків до сухопутних підрозділів: Свідчення деградації і серйозного дефіциту кадрів

У ЗМІ з'явилася інформація про залучення Росією моряків до сухопутних підрозділів, це може свідчити про серйозний дефіцит кадрів у лавах окупантів.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується ситуації в морі, так, ситуація залишається стабільною. В Чорному морі перебуває один підводний човен, він є носієм крилатих ракет, проте виконує завдання з охорони пунктів базування, тобто перебуває у східній частині Чорного моря. Щодо вашого питання стосовно Каспійського моря, так, суто за технічними параметрами вони можуть використовувати ракетоносії з цієї акваторії також, проте такої практики застосування не було. В Азові, в принципі, відсутні російські кораблі, тому можна сказати, що ситуація залишається доволі стабільною вже тривалий час", - розповів Плетенчук.

Коментуючи питання щодо застосування російських моряків у піхотних підрозділах, речник зазначив, що це свідчить про серйозний дефіцит кадрів у ворога.

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"Якщо ця інформація дійсно підтвердиться щодо переводу в сухопутні підрозділи військовослужбовців корабельного складу, то це може казати лише про серйозну деградацію і про серйозний дефіцит кадрів, тому що фахівці, які відносяться саме до корабельного складу, досить тривалий час потребують на підготовку. Тому, якщо це правда, то це може свідчити лише про те, що вони дійсно у досить важкому стані щодо наявного особового складу", - відзначив речник.