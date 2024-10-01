Плетенчук о привлечении Россией моряков в сухопутные подразделения: Свидетельство деградации и серьезного дефицита кадров

В СМИ появилась информация о привлечении Россией моряков в сухопутные подразделения, это может свидетельствовать о серьезном дефиците кадров в рядах оккупантов.

Об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается ситуации в море, да, ситуация остается стабильной. В Черном море находится одна подводная лодка, она является носителем крылатых ракет, однако выполняет задачи по охране пунктов базирования, то есть находится в восточной части Черного моря. Относительно вашего вопроса относительно Каспийского моря, да, чисто по техническим параметрам они могут использовать ракетоносители из этой акватории также, однако такой практики применения не было. В Азове, в принципе, отсутствуют российские корабли, поэтому можно сказать, что ситуация остается довольно стабильной уже длительное время", - рассказал Плетенчук.

Комментируя вопрос о применении российских моряков в пехотных подразделениях, спикер отметил, что это свидетельствует о серьезном дефиците кадров у врага.

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"Если эта информация действительно подтвердится относительно перевода в сухопутные подразделения военнослужащих корабельного состава, то это может говорить только о серьезной деградации и о серьезном дефиците кадров, потому что специалисты, которые относятся именно к корабельному составу, достаточно длительное время нуждаются в подготовке. Поэтому, если это правда, то это может свидетельствовать лишь о том, что они действительно в достаточно тяжелом состоянии относительно имеющегося личного состава", - отметил спикер.