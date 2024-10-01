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Новости
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Плетенчук о привлечении Россией моряков в сухопутные подразделения: Свидетельство деградации и серьезного дефицита кадров

Росіяни почали задіювати своїх строковиків

В СМИ появилась информация о привлечении Россией моряков в сухопутные подразделения, это может свидетельствовать о серьезном дефиците кадров в рядах оккупантов.

Об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается ситуации в море, да, ситуация остается стабильной. В Черном море находится одна подводная лодка, она является носителем крылатых ракет, однако выполняет задачи по охране пунктов базирования, то есть находится в восточной части Черного моря. Относительно вашего вопроса относительно Каспийского моря, да, чисто по техническим параметрам они могут использовать ракетоносители из этой акватории также, однако такой практики применения не было. В Азове, в принципе, отсутствуют российские корабли, поэтому можно сказать, что ситуация остается довольно стабильной уже длительное время", - рассказал Плетенчук.

Комментируя вопрос о применении российских моряков в пехотных подразделениях, спикер отметил, что это свидетельствует о серьезном дефиците кадров у врага.

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"Если эта информация действительно подтвердится относительно перевода в сухопутные подразделения военнослужащих корабельного состава, то это может говорить только о серьезной деградации и о серьезном дефиците кадров, потому что специалисты, которые относятся именно к корабельному составу, достаточно длительное время нуждаются в подготовке. Поэтому, если это правда, то это может свидетельствовать лишь о том, что они действительно в достаточно тяжелом состоянии относительно имеющегося личного состава", - отметил спикер.

Автор: 

моряки (1079) Черноморский флот РФ (1561) Плетенчук Дмитрий (169)


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Топ комментарии
+11
А когда у нас операторов дронов переводили в штурмовики, это признак "прогресса"?
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01.10.2024 11:20
+5
В моряки як правило беруть здорових мужиків і перевчити його на піхотинця то не проблема . Плетенчук ти краще зверни увагу який контингент призиває Україна.
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01.10.2024 11:25
+4
У Вугледарі 72 бригада прям відчуває цю деградацію... Правда "речники" з погонами про це не будуть говорити
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01.10.2024 12:04
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Буданга-2, чи артистович-2?
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01.10.2024 11:15 Ответить
Чому ні? Може бути. В силу того, що меньше людей обороняє, а росіян більше нападає.
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01.10.2024 12:17 Ответить
А чого нам за деградованих переживати? - лізуть
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01.10.2024 11:17 Ответить
цю казку вже розповідала полковник Люся !
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01.10.2024 11:19 Ответить
Люся армію бачила лише на картинках.
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01.10.2024 12:22 Ответить
А когда у нас операторов дронов переводили в штурмовики, это признак "прогресса"?
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01.10.2024 11:20 Ответить
В моряки як правило беруть здорових мужиків і перевчити його на піхотинця то не проблема . Плетенчук ти краще зверни увагу який контингент призиває Україна.
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01.10.2024 11:25 Ответить
Ви від життя трохи відстали. В моряки на россії беруть тих, кого вдалося піймати. Тому їх флот діє дуже не ефективно.
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01.10.2024 12:23 Ответить
Эй, моряк, ты слишком долго плавал.
Но еще не время отдыхать.
Твой ***** тебя на штурм отправил.
Пора тебе сдыхать.
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01.10.2024 11:28 Ответить
Захід загниває, Рашка деградує... Так це ж було вже!
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01.10.2024 11:53 Ответить
У Вугледарі 72 бригада прям відчуває цю деградацію... Правда "речники" з погонами про це не будуть говорити
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01.10.2024 12:04 Ответить
А в Україні вчителі і працівники академічного мистецтва наприклад направляються в штурмовики.

Я вже не кажу про сільських. Тих мабуть вигребли усіх в перші 2 роки.
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01.10.2024 12:16 Ответить
Плетенчук, твоїм ящиком щеб медку похлібати
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01.10.2024 12:34 Ответить
 
 