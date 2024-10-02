Окупанти нарощують оборонні споруди довкола Кримського мосту. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Нові супутникові знімки свідчать про нарощування оборонних споруд навколо Керченського мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримським півостровом.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", передає Цензор.НЕТ.
На знімках біля моста помітно 2 системи ППО "Панцир", башти до яких будувалися з 18 по 23 серпня.
Також Росія хоче захистити міст баржами, які вона почала розміщувати на південній стороні моста ще у травні для того, щоб захистити конструкцію та судноплавний канал від майбутніх українських атак.
Раніше встановлені баржі пошкодили шторми. До червня росіяни посилили захист додатковими баржами й боновими загородженнями, які розташовані паралельно до мосту.
Але нові зображення, зроблені 29 вересня демонструють значне збільшення кількості барж, які захищають міст.
Це свідчить про те, що РФ чекає загрози не лише з моря, а й намагається захистити міст від повітряних атак.
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