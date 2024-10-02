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Новини Окупація Криму
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Окупанти нарощують оборонні споруди довкола Кримського мосту. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Росіяни посилили захист біля Керченського мосту

Нові супутникові знімки свідчать про нарощування оборонних споруд навколо Керченського мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримським півостровом.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", передає Цензор.НЕТ.

На знімках біля моста помітно 2 системи ППО "Панцир", башти до яких будувалися з 18 по 23 серпня.

Також Росія хоче захистити міст баржами, які вона почала розміщувати на південній стороні моста ще у травні для того, щоб захистити конструкцію та судноплавний канал від майбутніх українських атак.

Окупанти нарощують оборонні споруди довкола Кримського мосту
Окупанти нарощують оборонні споруди довкола Кримського мосту

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти будують невідому захисну споруду біля Керченського мосту, - Плетенчук

Раніше встановлені баржі пошкодили шторми. До червня росіяни посилили захист додатковими баржами й боновими загородженнями, які розташовані паралельно до мосту.

Але нові зображення, зроблені 29 вересня демонструють значне збільшення кількості барж, які захищають міст.

Окупанти нарощують оборонні споруди довкола Кримського мосту

Це свідчить про те, що РФ чекає загрози не лише з моря, а й намагається захистити міст від повітряних атак.

Читайте також: Керченський міст незаконний, його необхідно демонтувати, - Україна в Гаазі

Автор: 

Крим (14177) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+18
Нажаль цей сраний міст ніхто вже не збирається підривати.
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02.10.2024 13:37
+2
Сирскій,як той Вітька-слєсарь са срєднім абразаванієм:"савєршенна ахладєл к масту"(((
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02.10.2024 13:58
+1
Буданов же сказал что мост всьо. Вы не верите Буданову?
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02.10.2024 14:04
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Нажаль цей сраний міст ніхто вже не збирається підривати.
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02.10.2024 13:37 Відповісти
Кацапи, тільки саркофаг спасе міст!
Не дякуйте....
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02.10.2024 13:47 Відповісти
саркофаг для пуйла
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02.10.2024 14:18 Відповісти
Сирскій,як той Вітька-слєсарь са срєднім абразаванієм:"савєршенна ахладєл к масту"(((
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02.10.2024 13:58 Відповісти
Буданов же сказал что мост всьо. Вы не верите Буданову?
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02.10.2024 14:04 Відповісти
Так, почнуться осінньо-зимні шторми.
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02.10.2024 15:32 Відповісти
Шторма буданники
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02.10.2024 15:41 Відповісти
Так, ймовірність є. Побачимо.
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03.10.2024 14:39 Відповісти
если мы это уже знаем, то наши ребята знают как это нитролизовать/, один Буцероф ( чёрт) им поможет.
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02.10.2024 15:51 Відповісти
Ну ну, чекаймо далі! Той міст вже давно треба було роздовбати! Цікаво, хто забороняє?
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02.10.2024 15:56 Відповісти
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02.10.2024 19:17 Відповісти
Коли були усі можливості цей міст знищити - будували дороги та саміти проводили...Тепер для знищення мосту будуть просити у США авіаносець....або одразу атомну бомбу,бо вже його так захистили- загородили,що нічим, мабуть,не дістанеш...Хоча,дай Боже, і його похоронять у нашому морі,як "Москву"....
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02.10.2024 15:59 Відповісти
нафуя нам ця інформація?
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02.10.2024 16:15 Відповісти
 
 