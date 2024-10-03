Украина призывает трибунал в Гааге обязать РФ демонтировать Керченский мост

На слушаниях в Арбитражном трибунале в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях, и в Керченском проливе, украинская сторона призывает суд обязать Россию демонтировать Керченский мост.

Об этом говорится в заключительном выступлении заместителя Агента Украины Оксаны Золотаревой на устных слушаниях в Арбитражном трибунале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Трибунал должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый "Керченский мост". Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем", - говорится в выступлении украинской стороны.

Золотарева также отмечает, что РФ незаконно построила этот мост и должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив, в соответствии с международным правом.

"Россия должна сделать это, в соответствии с другими обязательствами UNCLOS по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия", - говорится в выступлении.

Напоминаем, дело, иск по которому Украина подала в 2016 году, касается нарушения РФ основополагающих принципов морского права - права на транзитный проход, свободы судоходства, обязательства по защите подводной окружающей среды и подводного культурного наследия.

Слушания по делу продлятся в Гааге до 5 октября 2024 года и являются конфиденциальными для общественности, за исключением вступительного и заключительного выступлений агентов сторон в судебном деле.