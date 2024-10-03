Украина призывает трибунал в Гааге обязать РФ демонтировать Керченский мост
На слушаниях в Арбитражном трибунале в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях, и в Керченском проливе, украинская сторона призывает суд обязать Россию демонтировать Керченский мост.
Об этом говорится в заключительном выступлении заместителя Агента Украины Оксаны Золотаревой на устных слушаниях в Арбитражном трибунале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Трибунал должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый "Керченский мост". Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем", - говорится в выступлении украинской стороны.
Золотарева также отмечает, что РФ незаконно построила этот мост и должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив, в соответствии с международным правом.
"Россия должна сделать это, в соответствии с другими обязательствами UNCLOS по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия", - говорится в выступлении.
Напоминаем, дело, иск по которому Украина подала в 2016 году, касается нарушения РФ основополагающих принципов морского права - права на транзитный проход, свободы судоходства, обязательства по защите подводной окружающей среды и подводного культурного наследия.
Слушания по делу продлятся в Гааге до 5 октября 2024 года и являются конфиденциальными для общественности, за исключением вступительного и заключительного выступлений агентов сторон в судебном деле.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але все більше і більше видається, що Потужний Гарант знову заглянув в о*ко Путлєру і щось там побачив, адже замість продуманих військових рішень в хід ідуть "геніальні та креативні" рішення секретарки Зе.
саме за тим кацапня його і будувала,
щоби потім вдертися в Україну з війною і міст демонтувати.
з такими закликами невдовзі бубу і ко точно за несповнарозуму ідіотів почнуть сприймати і таке враження що процес уже пішов.
і не до сонця вранці дурному півню - аби прокукарікати...
а як є, мої поздоровлення 95 му кварталу...
а як нема, назуя позови до когось, замість того шо б самим тей міст знищіти?
Оманські домовленості НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ?
пошкодити ненадовго так, але це не "мостобійні" ракети,
треба щось інше, шо б воно впало і втопло,
а вже потім кошмарити орків-будівельників касетними штормами...
цвяхи б робити з таких людей...
такі проекти треба робити тільки з друзями,
а не з тими, хто тільки і чекає коли ти озірнешся,
щоби вбити тебе і твою родину.
тому тільки нищіти все, що хоч якось єднає Україну з кацапнею - мости, шляхи і перенайменувати все кацапське, що щє осталося в Україні, на людське в кінці кінців.
ЗСУ СБУ ГУР не потрібно дозволу чи наказу з зеленої жОПи для знищення ворожого мосту. Будь-яка заборона це зробити чи бездіяльність у знищенні логістичних шляхів ворога є державною зрадою за кримінальним законодавством України.