РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9739 посетителей онлайн
Новости
3 877 55

Украина призывает трибунал в Гааге обязать РФ демонтировать Керченский мост

кримський,міст,керченський

На слушаниях в Арбитражном трибунале в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях, и в Керченском проливе, украинская сторона призывает суд обязать Россию демонтировать Керченский мост.

Об этом говорится в заключительном выступлении заместителя Агента Украины Оксаны Золотаревой на устных слушаниях в Арбитражном трибунале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Трибунал должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый "Керченский мост". Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем", - говорится в выступлении украинской стороны.

Золотарева также отмечает, что РФ незаконно построила этот мост и должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив, в соответствии с международным правом.

"Россия должна сделать это, в соответствии с другими обязательствами UNCLOS по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия", - говорится в выступлении.

Смотрите также: Оккупанты наращивают оборонные сооружения вокруг Крымского моста. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Напоминаем, дело, иск по которому Украина подала в 2016 году, касается нарушения РФ основополагающих принципов морского права - права на транзитный проход, свободы судоходства, обязательства по защите подводной окружающей среды и подводного культурного наследия.

Слушания по делу продлятся в Гааге до 5 октября 2024 года и являются конфиденциальными для общественности, за исключением вступительного и заключительного выступлений агентов сторон в судебном деле.

Автор: 

Гаага (301) Керченский пролив (428) Керченский мост (400) Морской трибунал (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
х-ло приказало елдаку действовать методом дипломатии, от так. Куда деваться
показать весь комментарий
03.10.2024 23:03 Ответить
+12
Ага, демонтируют. Сразу же, после открытия кофейни имени Буданова...
показать весь комментарий
03.10.2024 23:06 Ответить
+11
Це просто щоб прокукурікать?
показать весь комментарий
03.10.2024 23:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ми ж почали його демонтувати. Чомусь зупинилися.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:00 Ответить
х-ло приказало елдаку действовать методом дипломатии, от так. Куда деваться
показать весь комментарий
03.10.2024 23:03 Ответить
А вони хочуть що кацапи самі його демонтували... Боже, який бред... А як ми потім в Кубанську область свою будем їздити? Най стоїть...
показать весь комментарий
03.10.2024 23:05 Ответить
73% виборців наймудрішого наріду які обрали найвеличнішого з хрипливих, сподіваються, що у Гаазькому трибуналі при зачитанні вимог щодо демонтажу кримського мосту рашкою, судді обов'язково не забудуть додати слово "плііііііз"... це буде росіянцям зрозуміло і значно прискорить запуск процесу демонтажу місточка 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
03.10.2024 23:15 Ответить
Договорняк.
показать весь комментарий
04.10.2024 09:23 Ответить
Як звільнимо окуповані теріторії він сам завалиться.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:01 Ответить
Ага, демонтируют. Сразу же, после открытия кофейни имени Буданова...
показать весь комментарий
03.10.2024 23:06 Ответить
Це я так розумію креативні менеджери в ОПі вигадали такий спосіб знищення цього мосту? Це саме про таке знесення натякають безупинно зелені? Довго ж чекати доведеться.
Але все більше і більше видається, що Потужний Гарант знову заглянув в о*ко Путлєру і щось там побачив, адже замість продуманих військових рішень в хід ідуть "геніальні та креативні" рішення секретарки Зе.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:07 Ответить
Це з плану Перемоги ОПи президента. Там ще є заява в спортлото щоб воно примусило орків вивести війська з України.
показать весь комментарий
04.10.2024 08:45 Ответить
Договорняк,это не трогать.
показать весь комментарий
04.10.2024 09:24 Ответить
Міст знадобиться коли АРК повернеться Україні як область, по мосту везтимуть репарації з московії.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:09 Ответить
поламати і забути.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:13 Ответить
як не заклик в зелених, так примара...
саме за тим кацапня його і будувала,
щоби потім вдертися в Україну з війною і міст демонтувати.
з такими закликами невдовзі бубу і ко точно за несповнарозуму ідіотів почнуть сприймати і таке враження що процес уже пішов.
і не до сонця вранці дурному півню - аби прокукарікати...
показать весь комментарий
03.10.2024 23:10 Ответить
позов у якій Україна подала у 2016 році, стосується порушення РФ основоположних принципів морського права - права на транзитний прохід, свободи судноплавства, Джерело:
показать весь комментарий
04.10.2024 01:21 Ответить
і шо правда є надія, шо кацапня демонтує міст по якому ешелони кацапявої техніки пруть в Україну?
а як є, мої поздоровлення 95 му кварталу...
а як нема, назуя позови до когось, замість того шо б самим тей міст знищіти?
показать весь комментарий
04.10.2024 01:31 Ответить
Це просто щоб прокукурікать?
показать весь комментарий
03.10.2024 23:12 Ответить
А сами знести, як розумію, НЕ МОЖЕМО?
Оманські домовленості НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ?
показать весь комментарий
03.10.2024 23:13 Ответить
маючи англійські та французькі інструменти(ракети) для демонтажу(знищення мосту) "зезедент і вся "зелена рать", випрошують в партнерів України далекобійні ракети.Після такого"зеленого" заклику ,світові партнери України , особливо ті у котрих є далекобійні ракети, ніколи і не подумають.щоб їх надавати Україні. В партнерів, очі квадратні .Для чого давати Україні далекобійні ракети, наносити удари в глиб рабсєї,якщо маючи ракети для знищення мосту ,який знаходиться на законній,міжнародно визнаній території України .Україна просить, щоб куйло його демонтував...не для демонтажу його куйло побудував."зеплісняві"
показать весь комментарий
03.10.2024 23:13 Ответить
заради справедливості, це не ті ракети які можуть знищіти міст.
пошкодити ненадовго так, але це не "мостобійні" ракети,
треба щось інше, шо б воно впало і втопло,
а вже потім кошмарити орків-будівельників касетними штормами...
показать весь комментарий
03.10.2024 23:42 Ответить
декілька КАБів би вирішили цю проблему
показать весь комментарий
04.10.2024 06:55 Ответить
також заради справедливості варто згадати, що цими ракетами "довбали" бункер Муамара .котрий Каддафі,печери, в котрих переховувалися бойовики ІДІЛ і т.д і т.п.Так що вивести "місточок куйла" в Криму, не така вже й проблема для цих ракет ((https://www.youtube.com/watch?v=4j-4RS_zM0k )
показать весь комментарий
04.10.2024 08:53 Ответить
Схоже, що Керченський міст так довго ЗСУ не атакує, бо існує якась домовленість США з пітьмою, що рашисти навзаєм не руйнують своїми КАБами греблю Дніпрогесу.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:18 Ответить
"існує якась домовленість США з пітьмою" - от вам і відповідь...
цвяхи б робити з таких людей...
показать весь комментарий
03.10.2024 23:27 Ответить
Але якщо чесно, то подібний проект з мостом був років тридцять тому. У тодішньому повітрі була ідея панчорноморської автомагістралі. Щоб із Стамбулу в Стамбул навкруги Чорного моря. Чи з південної Європи на Кавказ. Це у разі адекватної росії. Тоді всі думали що з нею, з росією, все буде гаразд. Зараз, звичайно, цей міст має бути знищеним. Бо це воєнна логістика для кацапів. Буде інша росія, як на мене то ліпше інша країна у цій географічній точці, буде інший міст.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:23 Ответить
30 років тому кацапня не нищіла українськи міста і не вбивала українців.
такі проекти треба робити тільки з друзями,
а не з тими, хто тільки і чекає коли ти озірнешся,
щоби вбити тебе і твою родину.
тому тільки нищіти все, що хоч якось єднає Україну з кацапнею - мости, шляхи і перенайменувати все кацапське, що щє осталося в Україні, на людське в кінці кінців.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:35 Ответить
Я не сперечаюсь. Зараз цей міст має бути знищений. Він є складовою російського спротиву. Я просто згадав про давнішні, і не наші, і не російські прожекти.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:37 Ответить
До такого додуматись могли тільки 5-6найпотужніших менеджерів зеленського .
показать весь комментарий
03.10.2024 23:23 Ответить
Палетімо коли тем паче щіри по українськи у Гаагі.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:59 Ответить
Ідея цікава. Якщо суд прийме рішення, і зобов'яже знести, то Кацапія точно проігнорує. От тоді будуть цікаві наслідки.
показать весь комментарий
03.10.2024 23:59 Ответить
Штраф випишуть оркам? Десять неоподаткованих мінімумів?
показать весь комментарий
04.10.2024 08:50 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
04.10.2024 21:23 Ответить
Дурень багатіє думкою, а деокупацію робить закликами.
показать весь комментарий
04.10.2024 00:02 Ответить
Ukraine, stop bitching and destruct it yourself.
показать весь комментарий
04.10.2024 00:04 Ответить
Это была идея потужного иди его потужных советчиков?
показать весь комментарий
04.10.2024 02:01 Ответить
Вонючей ********* на международные суды и их вердикты наплевать, но жаловаться в эти суды бежит быстрей, чем лань по бездорожью.
показать весь комментарий
04.10.2024 02:14 Ответить
здається ми вже не "демонтивуватимемо" , хоч би пару раз стрільнути, кримфашистам на радість
показать весь комментарий
04.10.2024 05:10 Ответить
Слово треба тримати. Ббуло заявлено, що восени міст буде знищений. Вже жовтень.
показать весь комментарий
04.10.2024 06:35 Ответить
план пабеды, демонтировать мост и пока этим будут кичиться, пуйло незаметно окажется в киеве
показать весь комментарий
04.10.2024 06:49 Ответить
Чергова дурня від ЗЄлєнобісів...В них вся енергія йде на написання безглуздих писульок,а в той же час ворогу здається українська територія.
показать весь комментарий
04.10.2024 07:02 Ответить
Учитывая, что мокшандия основана киевским князем, с таким же "успехом" можно издать указ о демонтаже Останскинской телебашни.
показать весь комментарий
04.10.2024 07:55 Ответить
Це для піару, чи як розуміти поширення такої інформації? Було рішення ОРОН вивести російські війська з території України. Вивели? А тут вони демонтують міст? Це показати лохам про турботу?
показать весь комментарий
04.10.2024 08:15 Ответить
А розбомбити слабо? Хоча про що це я. В ОПі сидять союзники *уйла!
показать весь комментарий
04.10.2024 09:31 Ответить
Как только первую сваю вбили, нужно было сразу канал рыть судоходный через перешеек, для портов Бердянска и Мариуполя! Сто раз тогда печатал.
показать весь комментарий
04.10.2024 09:46 Ответить
Зеленожопі колаборанти сприяють агресору у вбивстві українських громадян і захопленні української території.
ЗСУ СБУ ГУР не потрібно дозволу чи наказу з зеленої жОПи для знищення ворожого мосту. Будь-яка заборона це зробити чи бездіяльність у знищенні логістичних шляхів ворога є державною зрадою за кримінальним законодавством України.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:29 Ответить
 
 