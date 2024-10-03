Україна закликає трибунал в Гаазі зобов’язати РФ демонтувати Керченський міст
На слуханнях в Арбітражному трибуналі у Гаазі у справі щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях, та у Керченській протоці, українська сторона закликає суд зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст.
Про це йдеться у завершальному виступі заступниці Агента України Оксани Золотарьової на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий "Керченський міст". Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому", – йдеться у виступі української сторони.
Золотарьова також наголошує, що РФ незаконно побудувала цей міст і має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного права.
"Росія повинна зробити це, відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини", – йдеться у виступі.
Нагадуємо, справа, позов у якій Україна подала у 2016 році, стосується порушення РФ основоположних принципів морського права – права на транзитний прохід, свободи судноплавства, зобов’язання щодо захисту підводного навколишнього середовища та підводної культурної спадщини.
Слухання у справі триватимуть у Гаазі до 5 жовтня 2024 року та є конфіденційними для громадськості, за винятком вступного та заключного виступів агентів сторін у судовій справі.
Але все більше і більше видається, що Потужний Гарант знову заглянув в о*ко Путлєру і щось там побачив, адже замість продуманих військових рішень в хід ідуть "геніальні та креативні" рішення секретарки Зе.
саме за тим кацапня його і будувала,
щоби потім вдертися в Україну з війною і міст демонтувати.
з такими закликами невдовзі бубу і ко точно за несповнарозуму ідіотів почнуть сприймати і таке враження що процес уже пішов.
і не до сонця вранці дурному півню - аби прокукарікати...
а як є, мої поздоровлення 95 му кварталу...
а як нема, назуя позови до когось, замість того шо б самим тей міст знищіти?
Оманські домовленості НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ?
пошкодити ненадовго так, але це не "мостобійні" ракети,
треба щось інше, шо б воно впало і втопло,
а вже потім кошмарити орків-будівельників касетними штормами...
цвяхи б робити з таких людей...
такі проекти треба робити тільки з друзями,
а не з тими, хто тільки і чекає коли ти озірнешся,
щоби вбити тебе і твою родину.
тому тільки нищіти все, що хоч якось єднає Україну з кацапнею - мости, шляхи і перенайменувати все кацапське, що щє осталося в Україні, на людське в кінці кінців.
ЗСУ СБУ ГУР не потрібно дозволу чи наказу з зеленої жОПи для знищення ворожого мосту. Будь-яка заборона це зробити чи бездіяльність у знищенні логістичних шляхів ворога є державною зрадою за кримінальним законодавством України.