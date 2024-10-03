УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12301 відвідувач онлайн
Новини
3 877 55

Україна закликає трибунал в Гаазі зобов’язати РФ демонтувати Керченський міст

кримський,міст,керченський

На слуханнях в Арбітражному трибуналі у Гаазі у справі щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях, та у Керченській протоці, українська сторона закликає суд зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст.

Про це йдеться у завершальному виступі заступниці Агента України Оксани Золотарьової на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий "Керченський міст". Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому", – йдеться у виступі української сторони.

Золотарьова також наголошує, що РФ незаконно побудувала цей міст і має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного права.

"Росія повинна зробити це, відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини", – йдеться у виступі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Гаазі почав слухання справи про порушення Росією Морської конвенції ООН. Україна подала цей позов 8 років тому

Нагадуємо, справа, позов у якій Україна подала у 2016 році, стосується порушення РФ основоположних принципів морського права – права на транзитний прохід, свободи судноплавства, зобов’язання щодо захисту підводного навколишнього середовища та підводної культурної спадщини.

Слухання у справі триватимуть у Гаазі до 5 жовтня 2024 року та є конфіденційними для громадськості, за винятком вступного та заключного виступів агентів сторін у судовій справі.

Автор: 

Гаага (318) Керченська протока (360) Керченський міст (539) Морський трибунал (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
х-ло приказало елдаку действовать методом дипломатии, от так. Куда деваться
показати весь коментар
03.10.2024 23:03 Відповісти
+12
Ага, демонтируют. Сразу же, после открытия кофейни имени Буданова...
показати весь коментар
03.10.2024 23:06 Відповісти
+11
Це просто щоб прокукурікать?
показати весь коментар
03.10.2024 23:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ми ж почали його демонтувати. Чомусь зупинилися.
показати весь коментар
03.10.2024 23:00 Відповісти
х-ло приказало елдаку действовать методом дипломатии, от так. Куда деваться
показати весь коментар
03.10.2024 23:03 Відповісти
А вони хочуть що кацапи самі його демонтували... Боже, який бред... А як ми потім в Кубанську область свою будем їздити? Най стоїть...
показати весь коментар
03.10.2024 23:05 Відповісти
73% виборців наймудрішого наріду які обрали найвеличнішого з хрипливих, сподіваються, що у Гаазькому трибуналі при зачитанні вимог щодо демонтажу кримського мосту рашкою, судді обов'язково не забудуть додати слово "плііііііз"... це буде росіянцям зрозуміло і значно прискорить запуск процесу демонтажу місточка 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
03.10.2024 23:15 Відповісти
Договорняк.
показати весь коментар
04.10.2024 09:23 Відповісти
Як звільнимо окуповані теріторії він сам завалиться.
показати весь коментар
03.10.2024 23:01 Відповісти
Ага, демонтируют. Сразу же, после открытия кофейни имени Буданова...
показати весь коментар
03.10.2024 23:06 Відповісти
Це я так розумію креативні менеджери в ОПі вигадали такий спосіб знищення цього мосту? Це саме про таке знесення натякають безупинно зелені? Довго ж чекати доведеться.
Але все більше і більше видається, що Потужний Гарант знову заглянув в о*ко Путлєру і щось там побачив, адже замість продуманих військових рішень в хід ідуть "геніальні та креативні" рішення секретарки Зе.
показати весь коментар
03.10.2024 23:07 Відповісти
Це з плану Перемоги ОПи президента. Там ще є заява в спортлото щоб воно примусило орків вивести війська з України.
показати весь коментар
04.10.2024 08:45 Відповісти
Договорняк,это не трогать.
показати весь коментар
04.10.2024 09:24 Відповісти
Міст знадобиться коли АРК повернеться Україні як область, по мосту везтимуть репарації з московії.
показати весь коментар
03.10.2024 23:09 Відповісти
поламати і забути.
показати весь коментар
03.10.2024 23:13 Відповісти
як не заклик в зелених, так примара...
саме за тим кацапня його і будувала,
щоби потім вдертися в Україну з війною і міст демонтувати.
з такими закликами невдовзі бубу і ко точно за несповнарозуму ідіотів почнуть сприймати і таке враження що процес уже пішов.
і не до сонця вранці дурному півню - аби прокукарікати...
показати весь коментар
03.10.2024 23:10 Відповісти
позов у якій Україна подала у 2016 році, стосується порушення РФ основоположних принципів морського права - права на транзитний прохід, свободи судноплавства, Джерело:
показати весь коментар
04.10.2024 01:21 Відповісти
і шо правда є надія, шо кацапня демонтує міст по якому ешелони кацапявої техніки пруть в Україну?
а як є, мої поздоровлення 95 му кварталу...
а як нема, назуя позови до когось, замість того шо б самим тей міст знищіти?
показати весь коментар
04.10.2024 01:31 Відповісти
Це просто щоб прокукурікать?
показати весь коментар
03.10.2024 23:12 Відповісти
А сами знести, як розумію, НЕ МОЖЕМО?
Оманські домовленості НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ?
показати весь коментар
03.10.2024 23:13 Відповісти
маючи англійські та французькі інструменти(ракети) для демонтажу(знищення мосту) "зезедент і вся "зелена рать", випрошують в партнерів України далекобійні ракети.Після такого"зеленого" заклику ,світові партнери України , особливо ті у котрих є далекобійні ракети, ніколи і не подумають.щоб їх надавати Україні. В партнерів, очі квадратні .Для чого давати Україні далекобійні ракети, наносити удари в глиб рабсєї,якщо маючи ракети для знищення мосту ,який знаходиться на законній,міжнародно визнаній території України .Україна просить, щоб куйло його демонтував...не для демонтажу його куйло побудував."зеплісняві"
показати весь коментар
03.10.2024 23:13 Відповісти
заради справедливості, це не ті ракети які можуть знищіти міст.
пошкодити ненадовго так, але це не "мостобійні" ракети,
треба щось інше, шо б воно впало і втопло,
а вже потім кошмарити орків-будівельників касетними штормами...
показати весь коментар
03.10.2024 23:42 Відповісти
декілька КАБів би вирішили цю проблему
показати весь коментар
04.10.2024 06:55 Відповісти
також заради справедливості варто згадати, що цими ракетами "довбали" бункер Муамара .котрий Каддафі,печери, в котрих переховувалися бойовики ІДІЛ і т.д і т.п.Так що вивести "місточок куйла" в Криму, не така вже й проблема для цих ракет ((https://www.youtube.com/watch?v=4j-4RS_zM0k )
показати весь коментар
04.10.2024 08:53 Відповісти
Схоже, що Керченський міст так довго ЗСУ не атакує, бо існує якась домовленість США з пітьмою, що рашисти навзаєм не руйнують своїми КАБами греблю Дніпрогесу.
показати весь коментар
03.10.2024 23:18 Відповісти
"існує якась домовленість США з пітьмою" - от вам і відповідь...
цвяхи б робити з таких людей...
показати весь коментар
03.10.2024 23:27 Відповісти
Але якщо чесно, то подібний проект з мостом був років тридцять тому. У тодішньому повітрі була ідея панчорноморської автомагістралі. Щоб із Стамбулу в Стамбул навкруги Чорного моря. Чи з південної Європи на Кавказ. Це у разі адекватної росії. Тоді всі думали що з нею, з росією, все буде гаразд. Зараз, звичайно, цей міст має бути знищеним. Бо це воєнна логістика для кацапів. Буде інша росія, як на мене то ліпше інша країна у цій географічній точці, буде інший міст.
показати весь коментар
03.10.2024 23:23 Відповісти
30 років тому кацапня не нищіла українськи міста і не вбивала українців.
такі проекти треба робити тільки з друзями,
а не з тими, хто тільки і чекає коли ти озірнешся,
щоби вбити тебе і твою родину.
тому тільки нищіти все, що хоч якось єднає Україну з кацапнею - мости, шляхи і перенайменувати все кацапське, що щє осталося в Україні, на людське в кінці кінців.
показати весь коментар
03.10.2024 23:35 Відповісти
Я не сперечаюсь. Зараз цей міст має бути знищений. Він є складовою російського спротиву. Я просто згадав про давнішні, і не наші, і не російські прожекти.
показати весь коментар
03.10.2024 23:37 Відповісти
До такого додуматись могли тільки 5-6найпотужніших менеджерів зеленського .
показати весь коментар
03.10.2024 23:23 Відповісти
Палетімо коли тем паче щіри по українськи у Гаагі.
показати весь коментар
03.10.2024 23:59 Відповісти
Ідея цікава. Якщо суд прийме рішення, і зобов'яже знести, то Кацапія точно проігнорує. От тоді будуть цікаві наслідки.
показати весь коментар
03.10.2024 23:59 Відповісти
Штраф випишуть оркам? Десять неоподаткованих мінімумів?
показати весь коментар
04.10.2024 08:50 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
04.10.2024 21:23 Відповісти
Дурень багатіє думкою, а деокупацію робить закликами.
показати весь коментар
04.10.2024 00:02 Відповісти
Ukraine, stop bitching and destruct it yourself.
показати весь коментар
04.10.2024 00:04 Відповісти
Это была идея потужного иди его потужных советчиков?
показати весь коментар
04.10.2024 02:01 Відповісти
Вонючей ********* на международные суды и их вердикты наплевать, но жаловаться в эти суды бежит быстрей, чем лань по бездорожью.
показати весь коментар
04.10.2024 02:14 Відповісти
здається ми вже не "демонтивуватимемо" , хоч би пару раз стрільнути, кримфашистам на радість
показати весь коментар
04.10.2024 05:10 Відповісти
Слово треба тримати. Ббуло заявлено, що восени міст буде знищений. Вже жовтень.
показати весь коментар
04.10.2024 06:35 Відповісти
план пабеды, демонтировать мост и пока этим будут кичиться, пуйло незаметно окажется в киеве
показати весь коментар
04.10.2024 06:49 Відповісти
Чергова дурня від ЗЄлєнобісів...В них вся енергія йде на написання безглуздих писульок,а в той же час ворогу здається українська територія.
показати весь коментар
04.10.2024 07:02 Відповісти
Учитывая, что мокшандия основана киевским князем, с таким же "успехом" можно издать указ о демонтаже Останскинской телебашни.
показати весь коментар
04.10.2024 07:55 Відповісти
Це для піару, чи як розуміти поширення такої інформації? Було рішення ОРОН вивести російські війська з території України. Вивели? А тут вони демонтують міст? Це показати лохам про турботу?
показати весь коментар
04.10.2024 08:15 Відповісти
А розбомбити слабо? Хоча про що це я. В ОПі сидять союзники *уйла!
показати весь коментар
04.10.2024 09:31 Відповісти
Как только первую сваю вбили, нужно было сразу канал рыть судоходный через перешеек, для портов Бердянска и Мариуполя! Сто раз тогда печатал.
показати весь коментар
04.10.2024 09:46 Відповісти
Зеленожопі колаборанти сприяють агресору у вбивстві українських громадян і захопленні української території.
ЗСУ СБУ ГУР не потрібно дозволу чи наказу з зеленої жОПи для знищення ворожого мосту. Будь-яка заборона це зробити чи бездіяльність у знищенні логістичних шляхів ворога є державною зрадою за кримінальним законодавством України.
показати весь коментар
04.10.2024 11:29 Відповісти
 
 