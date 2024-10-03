Україна закликає трибунал в Гаазі зобов’язати РФ демонтувати Керченський міст

На слуханнях в Арбітражному трибуналі у Гаазі у справі щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях, та у Керченській протоці, українська сторона закликає суд зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст.

Про це йдеться у завершальному виступі заступниці Агента України Оксани Золотарьової на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий "Керченський міст". Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому", – йдеться у виступі української сторони.

Золотарьова також наголошує, що РФ незаконно побудувала цей міст і має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного права.

"Росія повинна зробити це, відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини", – йдеться у виступі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Гаазі почав слухання справи про порушення Росією Морської конвенції ООН. Україна подала цей позов 8 років тому

Нагадуємо, справа, позов у якій Україна подала у 2016 році, стосується порушення РФ основоположних принципів морського права – права на транзитний прохід, свободи судноплавства, зобов’язання щодо захисту підводного навколишнього середовища та підводної культурної спадщини.

Слухання у справі триватимуть у Гаазі до 5 жовтня 2024 року та є конфіденційними для громадськості, за винятком вступного та заключного виступів агентів сторін у судовій справі.