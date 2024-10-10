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Новини Фото Війна
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Мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари по своєму підрозділу: В Одесі затримано "крота" ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари рашистів по українській армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що зрадником виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток.

Спочатку фігурант виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації: серед затриманих посадовці МСЕК. ФОТОрепортаж 

СБУ затримала "крота" російських спецслужб у ЗСУ

Передавав ворогу розташування військових частин

"Служба безпеки України документувала кожен крок підривної діяльності зрадника і затримала його "на гарячому", коли він готувався відправити секретні координати у РФ", - йдеться у повідомленні. 

Пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній "кріт".

За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневого ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.

Читайте також: Завербували через сайти знайомств: СБУ затримала в Сумах коригувальника ФСБ. ФОТО

Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб надалі продовжити коригування вогню.

Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

СБУ затримала "крота" російських спецслужб у ЗСУ

Підозра агенту РФ

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готували захоплення влади в Одесі: Знешкоджено оперативно-бойову групу ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5494) СБУ (12915) державна зрада (1712)


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Топ коментарі
+11
Крота закопати поглибше.
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10.10.2024 10:15
+4
кто там еще считает что надо наказывать отправлением на фронт ?
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10.10.2024 10:20
+4
"От бачите, країна виграла від того, що я закосив від мобілізації." - подумав про себе найЗеленіший-найВеличніший.
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10.10.2024 10:36
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Крота закопати поглибше.
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10.10.2024 10:15 Відповісти
почати з санації щоб не було наступних поколінь виродків !
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10.10.2024 10:17 Відповісти
Час неймовірних історій від Трьох Букв.. . Справжніх кротів Аграхімію, Дєрьмака та Подаоьяка вони у аритул не бачить... Тут така неймовірна операція
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10.10.2024 10:23 Відповісти
не предупредили бы
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10.10.2024 10:17 Відповісти
На тому боці мабуть довго сміялись над тим повідомленням.
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10.10.2024 12:35 Відповісти
І ТЦК иого не ловило
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10.10.2024 10:18 Відповісти
кто там еще считает что надо наказывать отправлением на фронт ?
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10.10.2024 10:20 Відповісти
А кто считает что их нужно оставлять в тылу?
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10.10.2024 10:22 Відповісти
Ти думаєшь що та людина існує?! Скоріш за все то чергова показуха з ноунеймом
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10.10.2024 10:25 Відповісти
ну да ну да -ципсо із Галівуда...
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10.10.2024 10:27 Відповісти
Тобто він не проти, щоб по ньому навалили?
Русня використовує ті ж методи, що і радикальний іслам для підготовки шахідів.
Тільки замість Аллаха - русскій мір.
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10.10.2024 10:20 Відповісти
І бабло
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10.10.2024 10:53 Відповісти
Навіщо небіжчику гроші?
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10.10.2024 10:53 Відповісти
Я про те, що надихає цих ублюдків робити такі речі. уZкій мір, бабло і *****.
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10.10.2024 11:26 Відповісти
Прив'язати до стовпа і з його мобілка передати координати оркам!
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10.10.2024 10:21 Відповісти
"При затриманні агент вкоротив собі віку, як тому вчили куратори".
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10.10.2024 10:25 Відповісти
"Партія сказала: "нада", камсамол атвєтіл: "єсть!"
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10.10.2024 10:31 Відповісти
Зловили коли він "прятався" від Іскандера
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10.10.2024 10:33 Відповісти
"От бачите, країна виграла від того, що я закосив від мобілізації." - подумав про себе найЗеленіший-найВеличніший.
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10.10.2024 10:36 Відповісти
Тцка хто його приймав судити
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10.10.2024 10:39 Відповісти
Подонок,почему его рыло скрывают?
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10.10.2024 10:39 Відповісти
СБУ за***ла ! Ні разу не показали морду. Завжди заблюрено. На*** такі фотки ?!
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10.10.2024 10:43 Відповісти
Вичавити з нього всю інформацію і кулю в лоб!
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10.10.2024 10:51 Відповісти
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10.10.2024 10:55 Відповісти
І знову скрін з телеграму. Завжди переписки з агентами, і зрадниками і т.д. робляться через телеграм. А наші тут плачуть що не можна забороняти телеграм. Якби в нас інтренет провайдери блокували телеграм то цим кротам було б складніше контактувати
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10.10.2024 11:06 Відповісти
Уверен что ФСБ его бы не предупреждали,это же Орки-нелюди.
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10.10.2024 11:19 Відповісти
Розберітся вжзе з тими телеграм каналами невже їх не можна закрити ?,а всю колоборанську паскуду треба знищувати в тому числі всю проросійську нечисть лднр.
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10.10.2024 11:21 Відповісти
" Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна"

Треба додати таємну кастрацію
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10.10.2024 12:41 Відповісти
А як бути з головним кротом в офісі презідента?
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10.10.2024 16:48 Відповісти
 
 