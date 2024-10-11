В Сумах задержан агент ФСБ РФ, который шпионил за военными, задействованными в Курской операции, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала агента ФСБ во время мероприятий по безопасности в Сумах. 22-летний уроженец Херсонщины готовил российские удары по воинам ВСУ, находящихся вблизи района проведения Курской операции.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, для выполнения вражеского задания фигурант обходил местность, где с помощью мобильного телефона скрыто снимал локации военных объектов.
Полученные видеофайлы с привязкой к местности агент пересылал своему куратору, личность которого уже установлена Службой безопасности.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали, предотвратив передачу врагу разведданных.
Одновременно СБУ провела комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Подозрение российскому агенту
Как установило расследование, молодой человек был дистанционно завербован ФСБ в августе этого года, когда искал быстрый заработок в Телеграмм-каналах.
Злоумышленник получил подозрение от следователей Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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мабуть також працював совєтніком завгоспа..жіночої общаги
Воевать за Украину
Но Верховный считает не так
Он считает - дедушки должны воевать
А у пацанов - адреналин в крови молодой
Им хочется действия , азарта, опасность их возбуждает
Нашлись те - кто дал этим тысячам молодых возможность
Испытать опасность
И это не наш Верховный
А Верховный кацапов.....