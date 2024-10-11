В Сумах задержан агент ФСБ РФ, который шпионил за военными, задействованными в Курской операции, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агента ФСБ во время мероприятий по безопасности в Сумах. 22-летний уроженец Херсонщины готовил российские удары по воинам ВСУ, находящихся вблизи района проведения Курской операции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для выполнения вражеского задания фигурант обходил местность, где с помощью мобильного телефона скрыто снимал локации военных объектов.

Полученные видеофайлы с привязкой к местности агент пересылал своему куратору, личность которого уже установлена Службой безопасности.

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Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали, предотвратив передачу врагу разведданных.

Одновременно СБУ провела комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

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Подозрение российскому агенту

Как установило расследование, молодой человек был дистанционно завербован ФСБ в августе этого года, когда искал быстрый заработок в Телеграмм-каналах.

Злоумышленник получил подозрение от следователей Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.