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Новости Фото Война
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В Сумах задержан агент ФСБ РФ, который шпионил за военными, задействованными в Курской операции, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агента ФСБ во время мероприятий по безопасности в Сумах. 22-летний уроженец Херсонщины готовил российские удары по воинам ВСУ, находящихся вблизи района проведения Курской операции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для выполнения вражеского задания фигурант обходил местность, где с помощью мобильного телефона скрыто снимал локации военных объектов.

Полученные видеофайлы с привязкой к местности агент пересылал своему куратору, личность которого уже установлена Службой безопасности.

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У Сумах затримали російського агента

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали, предотвратив передачу врагу разведданных.

Одновременно СБУ провела комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

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Подозрение российскому агенту

Как установило расследование, молодой человек был дистанционно завербован ФСБ в августе этого года, когда искал быстрый заработок в Телеграмм-каналах.

Злоумышленник получил подозрение от следователей Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

У Сумах затримали російського агента

Автор: 

СБУ (19985) Сумы (1165) шпионаж (1406)


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в ж ОПу нацвеличнішого зе-нелоха оманського звітайте, тпм таких 99,9999%, починаючи з дермака !!!

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11.10.2024 10:26 Ответить
Не так страшні московські воші як місцеві гниди!
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11.10.2024 10:26 Ответить
Чому цю падаль так ніжно затримують?
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11.10.2024 10:46 Ответить
на подоляка схожий..
мабуть також працював совєтніком завгоспа..жіночої общаги
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11.10.2024 11:17 Ответить
А мог бы ,будучи 22- летним
Воевать за Украину
Но Верховный считает не так
Он считает - дедушки должны воевать
А у пацанов - адреналин в крови молодой
Им хочется действия , азарта, опасность их возбуждает
Нашлись те - кто дал этим тысячам молодых возможность
Испытать опасность
И это не наш Верховный
А Верховный кацапов.....
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11.10.2024 12:50 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ. НЕГАЙНО !!!!!!!!!!!!!!!
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11.10.2024 13:30 Ответить
 
 