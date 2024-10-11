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Новини Фото Війна
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У Сумах затримано агента ФСБ РФ, який шпигував за військовими, задіяними в Курській операції, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала агента ФСБ під час безпекових заходів у Сумах. 22-річний уродженець Херсонщини готував російські удари по воїнах ЗСУ, що перебувають поблизу району проведення Курської операції.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локації військових об’єктів.

Отримані відеофайли з прив’язкою до місцевості агент пересилав своєму куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

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У Сумах затримали російського агента

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії й затримали, запобігши передачі ворогу розвідданих.

Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

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Підозра російському агенту

Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах.

Зловмисник отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Сумах затримали російського агента

Автор: 

СБУ (12915) Суми (904) шпигунство (1011)


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в ж ОПу нацвеличнішого зе-нелоха оманського звітайте, тпм таких 99,9999%, починаючи з дермака !!!

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11.10.2024 10:26 Відповісти
Не так страшні московські воші як місцеві гниди!
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11.10.2024 10:26 Відповісти
Чому цю падаль так ніжно затримують?
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11.10.2024 10:46 Відповісти
на подоляка схожий..
мабуть також працював совєтніком завгоспа..жіночої общаги
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11.10.2024 11:17 Відповісти
А мог бы ,будучи 22- летним
Воевать за Украину
Но Верховный считает не так
Он считает - дедушки должны воевать
А у пацанов - адреналин в крови молодой
Им хочется действия , азарта, опасность их возбуждает
Нашлись те - кто дал этим тысячам молодых возможность
Испытать опасность
И это не наш Верховный
А Верховный кацапов.....
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11.10.2024 12:50 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ. НЕГАЙНО !!!!!!!!!!!!!!!
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11.10.2024 13:30 Відповісти
 
 