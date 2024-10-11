У Сумах затримано агента ФСБ РФ, який шпигував за військовими, задіяними в Курській операції, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала агента ФСБ під час безпекових заходів у Сумах. 22-річний уродженець Херсонщини готував російські удари по воїнах ЗСУ, що перебувають поблизу району проведення Курської операції.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локації військових об’єктів.

Отримані відеофайли з прив’язкою до місцевості агент пересилав своєму куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

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Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії й затримали, запобігши передачі ворогу розвідданих.

Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

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Підозра російському агенту

Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах.

Зловмисник отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.