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Новини
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У Києві затримано учасника "ІДІЛ", який 7 років переховувався від правосуддя, - СБУ

СБУ затримала учасника ІДІЛ, який 7 років переховувався від правосуддя

Служба безпеки затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який 7 років перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи.

До цього учасник "ІДІЛ" тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.

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За даними СБУ, після прибуття в Україну чоловік постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах. Згодом намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання в столиці України.

Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту.

Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році.

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Автор: 

затримання (4350) Київ (19632) СБУ (12915) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
+5
на арахамію схожий
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11.10.2024 15:39
+3
Мені на Бєніного друга Сашка Дубінського
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11.10.2024 16:25
+2
"...7 років переховувався від правосуддя..."

Правосуддя - це про кого? Про СБУ?
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11.10.2024 15:40
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на арахамію схожий
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11.10.2024 15:39 Відповісти
Мені на Бєніного друга Сашка Дубінського
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11.10.2024 16:25 Відповісти
"...7 років переховувався від правосуддя..."

Правосуддя - це про кого? Про СБУ?
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11.10.2024 15:40 Відповісти
А що за його пошук та затримання ніхто не башляв, нах кому він був потрібний комерсантам при владі.
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11.10.2024 15:46 Відповісти
Аллах акбар. Дивно що його взагалі затримали.
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11.10.2024 15:49 Відповісти
Не здивуюся, якщо переховувся на посаді в опі
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11.10.2024 15:50 Відповісти
Може він нєштатний сАвєтнік?
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11.10.2024 15:56 Відповісти
Країна? Яка країна подала в розшук? На чий млин СБУ воду лить почала?
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11.10.2024 15:59 Відповісти
А якщо Ізраіль, то що?
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11.10.2024 16:09 Відповісти
Ви, ймовірно, вважаєте, що мені невідомо, яка країна. Ні, то не Ізраїль . Євреї своїх клієнтів звідси забирають без СБУ, зазвичай.
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11.10.2024 17:13 Відповісти
Ну якщо знаєте, то скажіть. До чого ці ужимки? Я наприклад не знаю.
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11.10.2024 17:23 Відповісти
Випадково попався мабуть
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11.10.2024 17:22 Відповісти
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11.10.2024 17:57 Відповісти
 
 