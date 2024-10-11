У Києві затримано учасника "ІДІЛ", який 7 років переховувався від правосуддя, - СБУ
Служба безпеки затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який 7 років перебував у розшуку по лінії Інтерполу.
Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи.
До цього учасник "ІДІЛ" тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.
За даними СБУ, після прибуття в Україну чоловік постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах. Згодом намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання в столиці України.
Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту.
Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правосуддя - це про кого? Про СБУ?