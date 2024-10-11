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В Киеве задержан участник "ИГИЛ", который 7 лет скрывался от правосудия, - СБУ

СБУ затримала учасника ІДІЛ, який 7 років переховувався від правосуддя

Служба безопасности задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который 7 лет находился в розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который еще до полномасштабного вторжения нелегально прибыл в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица.

До этого участник "ИГИЛ" длительное время находился на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии.

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По данным СБУ, после прибытия в Украину мужчина постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса арендованных квартир в разных городах. Впоследствии пытался наладить в Киеве канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в столице Украины.

Сейчас участник террористической организации находится под стражей в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста.

Решается вопрос о дальнейшей экстрадиции задержанного в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск в 2017 году.

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Автор: 

задержание (6686) Киев (25649) СБУ (19980) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+5
на арахамію схожий
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11.10.2024 15:39
+3
Мені на Бєніного друга Сашка Дубінського
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11.10.2024 16:25
+2
"...7 років переховувався від правосуддя..."

Правосуддя - це про кого? Про СБУ?
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11.10.2024 15:40
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на арахамію схожий
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11.10.2024 15:39 Ответить
Мені на Бєніного друга Сашка Дубінського
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11.10.2024 16:25 Ответить
"...7 років переховувався від правосуддя..."

Правосуддя - це про кого? Про СБУ?
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11.10.2024 15:40 Ответить
А що за його пошук та затримання ніхто не башляв, нах кому він був потрібний комерсантам при владі.
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11.10.2024 15:46 Ответить
Аллах акбар. Дивно що його взагалі затримали.
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11.10.2024 15:49 Ответить
Не здивуюся, якщо переховувся на посаді в опі
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11.10.2024 15:50 Ответить
Може він нєштатний сАвєтнік?
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11.10.2024 15:56 Ответить
Країна? Яка країна подала в розшук? На чий млин СБУ воду лить почала?
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11.10.2024 15:59 Ответить
А якщо Ізраіль, то що?
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11.10.2024 16:09 Ответить
Ви, ймовірно, вважаєте, що мені невідомо, яка країна. Ні, то не Ізраїль . Євреї своїх клієнтів звідси забирають без СБУ, зазвичай.
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11.10.2024 17:13 Ответить
Ну якщо знаєте, то скажіть. До чого ці ужимки? Я наприклад не знаю.
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11.10.2024 17:23 Ответить
Випадково попався мабуть
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11.10.2024 17:22 Ответить
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11.10.2024 17:57 Ответить
 
 