В Киеве задержан участник "ИГИЛ", который 7 лет скрывался от правосудия, - СБУ
Служба безопасности задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который 7 лет находился в розыске по линии Интерпола.
Об этом сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который еще до полномасштабного вторжения нелегально прибыл в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица.
До этого участник "ИГИЛ" длительное время находился на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии.
По данным СБУ, после прибытия в Украину мужчина постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса арендованных квартир в разных городах. Впоследствии пытался наладить в Киеве канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском.
Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в столице Украины.
Сейчас участник террористической организации находится под стражей в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста.
Решается вопрос о дальнейшей экстрадиции задержанного в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск в 2017 году.
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