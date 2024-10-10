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Затримано адвокатів, працівників ТЦК та ЦНАП: СБУ викрила схеми для ухилянтів у Києві та Херсоні. ФОТОрепортаж

Ще дві схеми ухилення від мобілізації ліквідувала Служба безпеки. У Києві та Херсоні затримано шістьох фігурантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Серед затриманих - адвокати, посадовці ТЦК та ЦНАП.

Так, за $7-12 тис. вони оформлювали "бронь" або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медвисновків.

У Києві затримали двох адвокатів, які пропонували військовозобов’язаним сховатися від мобілізації через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення.

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"Спочатку фігуранти організовували для своїх клієнтів формальне проходження військово-лікарської комісії та "супроводжували" документи в ТЦК для уникнення процедури вручення повістки. Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці. Потім вони направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади у лавах держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації", - йдеться в повідомленні.

У Києві затримали одного з фігурантів під час отримання ним грошей від ухилянта. Водночас на Черкащині було затримано його спільника.

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У Херсоні на схемі для ухилянтів було викрито 3 посадовців ТЦК та їхню спільницю - працівницю ЦНАП, яка відповідала за роботу з військовозобов’язаними.

"Задокументовано як жінка оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації. Потім фігурантка передавала персональні дані клієнтів своїм спільникам у ТЦК, де вони знімали ухилянтів з військового обліку через "погане" здоров’я", - додали в СБУ.

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Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою осіб).

Дії фігурантів з Херсону кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Всім загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ викрила схеми для ухилянтів у Херсоні та Києві
СБУ викрила схеми для ухилянтів у Херсоні та Києві
СБУ викрила схеми для ухилянтів у Херсоні та Києві
СБУ викрила схеми для ухилянтів у Херсоні та Києві

Автор: 

Київ (19632) СБУ (12915) Херсон (3418) ухилянти (983)


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Топ коментарі
+18
Які молодці? Молодці, що зараз на показуху "ловлять" продажну підарню?
Молодці - це коли натикали б їм по диням, коли тільки "справи" починалися. При першому сигналі.
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10.10.2024 17:35
+16
Я от думаю - аби зібрати докупи оту всю продажну ненаситну ********, + ліниву мусарню, + суддів - це ж можна фронт закрити капітально.
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10.10.2024 17:34
+9
В країні залишились "какая разніца" і ждуни. Патріоти або ще воюють, або вже загинули. Для ухилянтів та утікантів немає ніякої мотивації захищати неньку, це - люді міра. От тільки дурні - кацапи їх без усіляких умовлять поставлять під ружжо, і погонять на наші окопи. Ну, або на польські, румунські, прибалтійські, це вже як піде.
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10.10.2024 17:43
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СБУ - молодці.
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10.10.2024 17:31 Відповісти
Які молодці? Молодці, що зараз на показуху "ловлять" продажну підарню?
Молодці - це коли натикали б їм по диням, коли тільки "справи" починалися. При першому сигналі.
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10.10.2024 17:35 Відповісти
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10.10.2024 17:59 Відповісти
... і хрен хто сяде !
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12.10.2024 12:24 Відповісти
В Херсоні ще провірьте їх на співпрацю з кідарами коли вони заходили до міста.
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10.10.2024 17:33 Відповісти
Я от думаю - аби зібрати докупи оту всю продажну ненаситну ********, + ліниву мусарню, + суддів - це ж можна фронт закрити капітально.
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10.10.2024 17:34 Відповісти
от якби.....
вже було!!!!
в криму на сторону рф перейшли 80%силовиків
от якби ті підари які нагинають воєнних за бризовик, підсвітку номера, та за зморений стан везуть на експкртизу пішли на фронт, то булоб захоплено не 20 а 40% нашої землі
і вони нех...й дєлать перейшлиб на сторону *****.
бо нормальні пацани не витримують, а ці........
це ж мразота, трутні, чмошники...вони ще до передової позвонять щоб здатися
то як тобі твоє якби??
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10.10.2024 19:37 Відповісти
... і тепер затримані, замість ухилянтів, поїдуть боронити країну?
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10.10.2024 17:34 Відповісти
Підуть у гіршому випадку у тюрьму, де ми їх будемо кормити своїми податками.
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10.10.2024 17:38 Відповісти
Ні. Трохи потримають під домашнім арештом, потім умовний термін.
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10.10.2024 17:52 Відповісти
Так, цеж не кляті ухилянти. Вкрасти гроші- це наразі не злочин.
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10.10.2024 18:32 Відповісти
Біда у тому, що саме СБУ кришує ухилянтів за хабарі і нікому більше не дозволяє.
Одним пострілом двох зайців, так би мовити - і план по затриманню виконали, і грошики до себе завернули, і "розцінки" можна підняти.
Адже СБУ вже "затримати" нікому.
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10.10.2024 17:43 Відповісти
В країні залишились "какая разніца" і ждуни. Патріоти або ще воюють, або вже загинули. Для ухилянтів та утікантів немає ніякої мотивації захищати неньку, це - люді міра. От тільки дурні - кацапи їх без усіляких умовлять поставлять під ружжо, і погонять на наші окопи. Ну, або на польські, румунські, прибалтійські, це вже як піде.
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10.10.2024 17:43 Відповісти
От що Ви таке кажете!! Тобто лікарі та інший медперсонал, МЧС - наприклад - то ждуни, какаяразніца та ухилянти??
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10.10.2024 17:59 Відповісти
Ще більше цікаво за якими кошиками визначать понад мільйон таких видатних борців за свободу України як депутати, митники, прокурори, судді, чиновники, військові та поліцейські пенсіонери до 55 років, а також самі вельмишановні поліція і ТЦК...
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13.10.2024 00:28 Відповісти
А ти до якої групи себе відносиш? До "какая разніца", чи ждунів?
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10.10.2024 18:44 Відповісти
Інтернетний воїн-просвітитель
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13.10.2024 00:21 Відповісти
Границы откройте и никто никого не погонит. А раз принудительно заставляете воевать то ничем не лучше загранотрдяов чеченцев в рашке
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11.10.2024 00:35 Відповісти
як можна, незаконно працевлаштуватися до одного з держпідприємств оборонного значення?
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10.10.2024 17:44 Відповісти
Незаконно навіть "президентом" в Україні можна влаштуватись...
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10.10.2024 17:45 Відповісти
нєнє.
на жаль, всі вибори в україні визнані законними. навіть януковоща.
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10.10.2024 17:46 Відповісти
Подати недостовірні відомості, щось приховати.
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10.10.2024 18:00 Відповісти
Я теж не розумію, вони на роботу не виходили чи що?
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10.10.2024 18:33 Відповісти
Не зупиняйтесь, вичищайте країну від цієї нечисті. Бо корупція в нас, одна з основних причин, чому партнери гальмують допомогу нам
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10.10.2024 17:46 Відповісти
прудько подолякоскот глибше лижи а не примітивні висери штампуєш... Тіньову економіку якраз ніхто не чіпає
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10.10.2024 18:23 Відповісти
Сиди мовчки, цапоботе
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10.10.2024 18:30 Відповісти
так адвокати виконували свою роботу. Що в цьому незаконного
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10.10.2024 17:51 Відповісти
Бабосики в СБУ и опу не заносили
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11.10.2024 00:33 Відповісти
тепер головне не вийти на Обуреногопрокурора
Бо його обурення може невитримати-забіжить до Монако
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10.10.2024 17:55 Відповісти
А насправді, за два дні можна все змінити...
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10.10.2024 18:00 Відповісти
Так, а потім це всеи компенсують побілізацією інвалідів, туберкульозників або багатодітних батьків
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10.10.2024 18:03 Відповісти
А коли будуть викривати схеми відправки на фронт непридатних, які там лише проблеми створюють?
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10.10.2024 18:08 Відповісти
Ита другое. Вы нипанимаити. Ниначаси🤣
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11.10.2024 00:37 Відповісти
Ухилянти в погонах забули за тіньову економіку... Ригоанальна кварталівщина знайшла їм інше шоу для насєлєнія
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10.10.2024 18:21 Відповісти
ТЦК? Та ну, не... Там же сплошь Герои Украины..
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10.10.2024 18:23 Відповісти
злочинне озу ухилянтів в погонах знищує конкурентів...
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10.10.2024 18:24 Відповісти
Адвокатів одразу на передову. Не буду приховувати - щоб одразу вбили. Державі вигідніше заплатити раз 15 мільйонів, ніж довгі роки нести втрати від їхньої діяльності.
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10.10.2024 18:30 Відповісти
Виведіть на вулицю та розстріляйте. Україна має очиститися від такого лайна.
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10.10.2024 18:45 Відповісти
Звичайно, нащо нам адвокати, ми вже давно не правова, демократична держава. Будемо жити як дикуни, хто сильніший той і правий. Мені цікаво, ви справді думаєте, що щось розумне написали?
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10.10.2024 18:49 Відповісти
А ви з чого взяли, що вони адвокати? З того, що їх прийняли у колегію і видали посвідчення? Вони насправді рішали, заносчики хабарів, але ніяк не адвокати.
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10.10.2024 18:58 Відповісти
Ну якщо маєте докази їх протиправної діяльності, то надайте слідству і вони будуть покарані (сподіваюсь). Але поки виглядає, що вони просто робили свою роботу, подобається вам вона, чи ні це вже не має значення.
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10.10.2024 19:01 Відповісти
Частный случай! Старший офицер запаса, 58 лет. Пенсия. 2014-15 год служба по мобилизации. Первый инсульт. ( «Иди нафик, тут раненых много!» хорошо, пошел нафиг.) 2022 год. «Иди сюда, пошли служить». У меня инсульт. « Чего ты в 2015 году не добивался инвалидности?» Я пожимаю плечами, что ответить, когда я в госпитале видел … в 2015! Потом областная ВЛК- «обмежено придатный». Помурыжил ТЦК и оставил в покое, не «стрелок», командиру части такие не нужны, своих инвалидов хватает. Сейчас проходить ВЛК. Без проблем(. Уже есть второй инсульт, и других «подвигов» на ст. «а» 402 приказа. Но после истерии! Все бояться принять решение! А закон требует пройти ВЛК до февраля 2025 года! И что потом? Я «ухилянт»?
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10.10.2024 18:51 Відповісти
"Незаконне працевлаштування"? Це як? Тобто, існує закон, який обмежує працевлаштування для окремих категорій громадян? А на якій підставі, дозвольте запитати? Чи якісь посади призначені лише для привілейованих ?
А можна дізнатися, що це за закон, і список посад "для обраних"?

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10.10.2024 18:53 Відповісти
Ну теорія ЗЕ в дії: воювати мають терпіли і лохи. НЕЛОХ -не воюэ!
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10.10.2024 19:11 Відповісти
корупція в тцк під час війни - це зрив і саботаж обороноздатності країни,зрада національних інтересів і підігрування ворогу.розстріл на місці сук.
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10.10.2024 20:19 Відповісти
Та не може бути! ЦНАП? Так вся ж країна знає, що у нас сволота тільки у ТЦК, МСЕК та ВЛК позбиралася, а решта - святі люди!
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10.10.2024 21:49 Відповісти
Надеюсь спасли много жизней!
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11.10.2024 00:32 Відповісти
А де ухилянт баканов?
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12.10.2024 13:18 Відповісти
ПОРА В ООН ПОДАВАТЬ ЖАЛОБУ О ТОМ ЧТО ЛЮДЕЙ В УКРАИНЕ ДЕРЖАТ В ЗАЛОЖНИКАХ МАССОВО И УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ !!!
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14.10.2024 07:53 Відповісти
Нужно делать показательные суды со сроком от 10 лет строгого для таких упырей.
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17.10.2024 07:25 Відповісти
 
 