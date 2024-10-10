Затримано адвокатів, працівників ТЦК та ЦНАП: СБУ викрила схеми для ухилянтів у Києві та Херсоні. ФОТОрепортаж

Ще дві схеми ухилення від мобілізації ліквідувала Служба безпеки. У Києві та Херсоні затримано шістьох фігурантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Серед затриманих - адвокати, посадовці ТЦК та ЦНАП.

Так, за $7-12 тис. вони оформлювали "бронь" або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медвисновків.

У Києві затримали двох адвокатів, які пропонували військовозобов’язаним сховатися від мобілізації через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення.

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"Спочатку фігуранти організовували для своїх клієнтів формальне проходження військово-лікарської комісії та "супроводжували" документи в ТЦК для уникнення процедури вручення повістки. Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці. Потім вони направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади у лавах держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації", - йдеться в повідомленні.

У Києві затримали одного з фігурантів під час отримання ним грошей від ухилянта. Водночас на Черкащині було затримано його спільника.

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У Херсоні на схемі для ухилянтів було викрито 3 посадовців ТЦК та їхню спільницю - працівницю ЦНАП, яка відповідала за роботу з військовозобов’язаними.

"Задокументовано як жінка оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації. Потім фігурантка передавала персональні дані клієнтів своїм спільникам у ТЦК, де вони знімали ухилянтів з військового обліку через "погане" здоров’я", - додали в СБУ.

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Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою осіб).

Дії фігурантів з Херсону кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Всім загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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