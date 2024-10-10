Затримано адвокатів, працівників ТЦК та ЦНАП: СБУ викрила схеми для ухилянтів у Києві та Херсоні. ФОТОрепортаж
Ще дві схеми ухилення від мобілізації ліквідувала Служба безпеки. У Києві та Херсоні затримано шістьох фігурантів.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Серед затриманих - адвокати, посадовці ТЦК та ЦНАП.
Так, за $7-12 тис. вони оформлювали "бронь" або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медвисновків.
У Києві затримали двох адвокатів, які пропонували військовозобов’язаним сховатися від мобілізації через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення.
"Спочатку фігуранти організовували для своїх клієнтів формальне проходження військово-лікарської комісії та "супроводжували" документи в ТЦК для уникнення процедури вручення повістки. Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці. Потім вони направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади у лавах держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації", - йдеться в повідомленні.
У Києві затримали одного з фігурантів під час отримання ним грошей від ухилянта. Водночас на Черкащині було затримано його спільника.
У Херсоні на схемі для ухилянтів було викрито 3 посадовців ТЦК та їхню спільницю - працівницю ЦНАП, яка відповідала за роботу з військовозобов’язаними.
"Задокументовано як жінка оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації. Потім фігурантка передавала персональні дані клієнтів своїм спільникам у ТЦК, де вони знімали ухилянтів з військового обліку через "погане" здоров’я", - додали в СБУ.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою осіб).
Дії фігурантів з Херсону кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Всім загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Молодці - це коли натикали б їм по диням, коли тільки "справи" починалися. При першому сигналі.
вже було!!!!
в криму на сторону рф перейшли 80%силовиків
от якби ті підари які нагинають воєнних за бризовик, підсвітку номера, та за зморений стан везуть на експкртизу пішли на фронт, то булоб захоплено не 20 а 40% нашої землі
і вони нех...й дєлать перейшлиб на сторону *****.
бо нормальні пацани не витримують, а ці........
це ж мразота, трутні, чмошники...вони ще до передової позвонять щоб здатися
то як тобі твоє якби??
Одним пострілом двох зайців, так би мовити - і план по затриманню виконали, і грошики до себе завернули, і "розцінки" можна підняти.
Адже СБУ вже "затримати" нікому.
на жаль, всі вибори в україні визнані законними. навіть януковоща.
Бо його обурення може невитримати-забіжить до Монако
А можна дізнатися, що це за закон, і список посад "для обраних"?