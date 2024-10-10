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Новини Війна
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Аеродром "Ханская" атакували дрони СБУ, ГУР та ССО. Там базувалися літаки та гелікоптери, - джерело

Атака на аеродром

СБУ, ГУР та ССО здійснили дронову атаку на аеродром "Ханская", де перебували російські літаки та гелікоптери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, в момент атаки не аеродромі перебували одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, зокрема Су-34, Су-35 та Мі-8.

Наразі кількість пошкоджених чи знищених бортів встановлюється.

Також читайте: Супутникові знімки військового аеродрому "Борисоглєбськ" після удару українських дронів. ФОТО

Відомо, що на аеродромі після атаки виникла масштабна пожежа та детонація. Російська влада оголосила про евакуацію.

Російські загарбники використовують аеродром "Ханська" (450 км від лінії фронту) для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, вночі 10 жовтня безпілотники атакували російський військовий аеродром поблизу станиці Ханська в Республіці Адигея.

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни спостерігають за вибухами на військовому аеродромі поблизу Майкопа: "У#бывать надо, бл#дь. Ошалеть! У меня все тело трясется". ВIДЕО

Автор: 

росія (65856) СБУ (12915) аеродром (302) ССО (525) ГУР (531)


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Топ коментарі
+13
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- ******* нам по Ханску
Приземлили СУшки, *** !
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10.10.2024 14:03
+11
Дуже файно.Гарні новини.
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10.10.2024 14:09
+8
Років 15 тому, будучи у відрядженні, пив цю рідину. Таке собі...
Але назавжди запам'ятав, як двоє місцевих (Татарстан) вибирали горілку:
"Бєрі украінскую, она тут самая лучшая".
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10.10.2024 14:05
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аеродром "Ханская"

Аеродрома, аднака!
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10.10.2024 13:54 Відповісти
"Ханская" - то татарська водка
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10.10.2024 13:59 Відповісти
Шмурдяк черговий.
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10.10.2024 14:00 Відповісти
Років 15 тому, будучи у відрядженні, пив цю рідину. Таке собі...
Але назавжди запам'ятав, як двоє місцевих (Татарстан) вибирали горілку:
"Бєрі украінскую, она тут самая лучшая".
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10.10.2024 14:05 Відповісти
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- ******* нам по Ханску
Приземлили СУшки, *** !
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10.10.2024 14:03 Відповісти
Дуже файно.Гарні новини.
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10.10.2024 14:09 Відповісти
бляха, літаків у рашистів як у дурня фантиків
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10.10.2024 14:22 Відповісти
Якби в них літаків було "як у дурня фантиків" (наприклад, стільки, скільки є у США), то держави Україна вже не було б - вже б засипали нас мегатоннами чугунія (читай - ковровими бомбардуваннями знищили б більшу частину інфраструктури, звичаними бомбами, без будь-яких УМПК).

Але правда в тому, що в них дуже обмежена кількість "робочих" бойових літаків, якими вони вимушені "жонглювати" в досить інтенсивному режимі, аби хоч якось підтримувати півмільйонний контингент експедиційних військ. А кількість і якість високоточних засобів повітряного базування настільки низька, що вони відмовились фактично від масованого знищення військових цілей в стратегічному тилу (завдання на знищення радарів та ЗРК - епізодичні, бо в них є тільки агентурна розвідка, РЕР і фактично немає супутникової), а зосередились на терористичних цілях - мирняк кошмарять.

Це не означає "переможеньку" ЗСУ завтра, це означає, що авіація кацапів не здатна "вирішити війну".
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10.10.2024 15:23 Відповісти
А американці говорили що в України є своя зброя, щоб бити по аеродромах. Коли-небудь клоун-шантажист дограється.
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10.10.2024 15:55 Відповісти
Зброя є, але зеленський заборонив її виробляти ще в серпні 2019. Могли постраждати россійські нацисти. Цого бубочка допустити не міг.
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10.10.2024 16:29 Відповісти
 
 