Аеродром "Ханская" атакували дрони СБУ, ГУР та ССО. Там базувалися літаки та гелікоптери, - джерело

СБУ, ГУР та ССО здійснили дронову атаку на аеродром "Ханская", де перебували російські літаки та гелікоптери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, в момент атаки не аеродромі перебували одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, зокрема Су-34, Су-35 та Мі-8.

Наразі кількість пошкоджених чи знищених бортів встановлюється.

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Відомо, що на аеродромі після атаки виникла масштабна пожежа та детонація. Російська влада оголосила про евакуацію.

Російські загарбники використовують аеродром "Ханська" (450 км від лінії фронту) для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, вночі 10 жовтня безпілотники атакували російський військовий аеродром поблизу станиці Ханська в Республіці Адигея.

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку.

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