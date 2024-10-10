Аеродром "Ханская" атакували дрони СБУ, ГУР та ССО. Там базувалися літаки та гелікоптери, - джерело
СБУ, ГУР та ССО здійснили дронову атаку на аеродром "Ханская", де перебували російські літаки та гелікоптери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Так, в момент атаки не аеродромі перебували одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, зокрема Су-34, Су-35 та Мі-8.
Наразі кількість пошкоджених чи знищених бортів встановлюється.
Відомо, що на аеродромі після атаки виникла масштабна пожежа та детонація. Російська влада оголосила про евакуацію.
Російські загарбники використовують аеродром "Ханська" (450 км від лінії фронту) для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, вночі 10 жовтня безпілотники атакували російський військовий аеродром поблизу станиці Ханська в Республіці Адигея.
Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку.
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Аеродрома, аднака!
Але назавжди запам'ятав, як двоє місцевих (Татарстан) вибирали горілку:
"Бєрі украінскую, она тут самая лучшая".
Второпях зовут отца:
- ******* нам по Ханску
Приземлили СУшки, *** !
Але правда в тому, що в них дуже обмежена кількість "робочих" бойових літаків, якими вони вимушені "жонглювати" в досить інтенсивному режимі, аби хоч якось підтримувати півмільйонний контингент експедиційних військ. А кількість і якість високоточних засобів повітряного базування настільки низька, що вони відмовились фактично від масованого знищення військових цілей в стратегічному тилу (завдання на знищення радарів та ЗРК - епізодичні, бо в них є тільки агентурна розвідка, РЕР і фактично немає супутникової), а зосередились на терористичних цілях - мирняк кошмарять.
Це не означає "переможеньку" ЗСУ завтра, це означає, що авіація кацапів не здатна "вирішити війну".