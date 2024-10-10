Аэродром "Ханская" атаковали дроны СБУ, ГУР и ССО. Там базировались самолеты и вертолеты, - источник

СБУ, ГУР и ССО осуществили дроновую атаку на аэродром "Ханская", где находились российские самолеты и вертолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, в момент атаки на аэродроме находились сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, в частности Су-34, Су-35 и Ми-8.

Сейчас количество поврежденных или уничтоженных бортов устанавливается.

Также читайте: Спутниковые снимки военного аэродрома "Борисоглебск" после удара украинских дронов. ФОТО

Известно, что на аэродроме после атаки возник масштабный пожар и детонация. Российские власти объявили об эвакуации.

Российские захватчики используют аэродром "Ханск" (450 км от линии фронта) для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

Напомним, ранее сообщалось, ночью 10 октября беспилотники атаковали российский военный аэродром вблизи станицы Ханская в Республике Адыгея.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили атаку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне наблюдают за взрывами на военном аэродроме вблизи Майкопа: "У#бывать надо, бл#дь. Ошалеть! У меня все тело трясется". ВИДЕО