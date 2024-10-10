Аэродром "Ханская" атаковали дроны СБУ, ГУР и ССО. Там базировались самолеты и вертолеты, - источник
СБУ, ГУР и ССО осуществили дроновую атаку на аэродром "Ханская", где находились российские самолеты и вертолеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Так, в момент атаки на аэродроме находились сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, в частности Су-34, Су-35 и Ми-8.
Сейчас количество поврежденных или уничтоженных бортов устанавливается.
Известно, что на аэродроме после атаки возник масштабный пожар и детонация. Российские власти объявили об эвакуации.
Российские захватчики используют аэродром "Ханск" (450 км от линии фронта) для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.
Напомним, ранее сообщалось, ночью 10 октября беспилотники атаковали российский военный аэродром вблизи станицы Ханская в Республике Адыгея.
Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили атаку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аеродрома, аднака!
Але назавжди запам'ятав, як двоє місцевих (Татарстан) вибирали горілку:
"Бєрі украінскую, она тут самая лучшая".
Второпях зовут отца:
- ******* нам по Ханску
Приземлили СУшки, *** !
Але правда в тому, що в них дуже обмежена кількість "робочих" бойових літаків, якими вони вимушені "жонглювати" в досить інтенсивному режимі, аби хоч якось підтримувати півмільйонний контингент експедиційних військ. А кількість і якість високоточних засобів повітряного базування настільки низька, що вони відмовились фактично від масованого знищення військових цілей в стратегічному тилу (завдання на знищення радарів та ЗРК - епізодичні, бо в них є тільки агентурна розвідка, РЕР і фактично немає супутникової), а зосередились на терористичних цілях - мирняк кошмарять.
Це не означає "переможеньку" ЗСУ завтра, це означає, що авіація кацапів не здатна "вирішити війну".