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Новости Война
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Аэродром "Ханская" атаковали дроны СБУ, ГУР и ССО. Там базировались самолеты и вертолеты, - источник

Атака на аеродром

СБУ, ГУР и ССО осуществили дроновую атаку на аэродром "Ханская", где находились российские самолеты и вертолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, в момент атаки на аэродроме находились сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, в частности Су-34, Су-35 и Ми-8.

Сейчас количество поврежденных или уничтоженных бортов устанавливается.

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Известно, что на аэродроме после атаки возник масштабный пожар и детонация. Российские власти объявили об эвакуации.

Российские захватчики используют аэродром "Ханск" (450 км от линии фронта) для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

Напомним, ранее сообщалось, ночью 10 октября беспилотники атаковали российский военный аэродром вблизи станицы Ханская в Республике Адыгея.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили атаку.

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Автор: 

россия (96001) СБУ (19980) аэродром (295) ССО (530) ГУР (455)


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Топ комментарии
+13
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- ******* нам по Ханску
Приземлили СУшки, *** !
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10.10.2024 14:03
+11
Дуже файно.Гарні новини.
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10.10.2024 14:09
+8
Років 15 тому, будучи у відрядженні, пив цю рідину. Таке собі...
Але назавжди запам'ятав, як двоє місцевих (Татарстан) вибирали горілку:
"Бєрі украінскую, она тут самая лучшая".
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10.10.2024 14:05
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аеродром "Ханская"

Аеродрома, аднака!
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10.10.2024 13:54 Ответить
"Ханская" - то татарська водка
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10.10.2024 13:59 Ответить
Шмурдяк черговий.
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10.10.2024 14:00 Ответить
Років 15 тому, будучи у відрядженні, пив цю рідину. Таке собі...
Але назавжди запам'ятав, як двоє місцевих (Татарстан) вибирали горілку:
"Бєрі украінскую, она тут самая лучшая".
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10.10.2024 14:05 Ответить
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- ******* нам по Ханску
Приземлили СУшки, *** !
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10.10.2024 14:03 Ответить
Дуже файно.Гарні новини.
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10.10.2024 14:09 Ответить
бляха, літаків у рашистів як у дурня фантиків
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10.10.2024 14:22 Ответить
Якби в них літаків було "як у дурня фантиків" (наприклад, стільки, скільки є у США), то держави Україна вже не було б - вже б засипали нас мегатоннами чугунія (читай - ковровими бомбардуваннями знищили б більшу частину інфраструктури, звичаними бомбами, без будь-яких УМПК).

Але правда в тому, що в них дуже обмежена кількість "робочих" бойових літаків, якими вони вимушені "жонглювати" в досить інтенсивному режимі, аби хоч якось підтримувати півмільйонний контингент експедиційних військ. А кількість і якість високоточних засобів повітряного базування настільки низька, що вони відмовились фактично від масованого знищення військових цілей в стратегічному тилу (завдання на знищення радарів та ЗРК - епізодичні, бо в них є тільки агентурна розвідка, РЕР і фактично немає супутникової), а зосередились на терористичних цілях - мирняк кошмарять.

Це не означає "переможеньку" ЗСУ завтра, це означає, що авіація кацапів не здатна "вирішити війну".
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10.10.2024 15:23 Ответить
А американці говорили що в України є своя зброя, щоб бити по аеродромах. Коли-небудь клоун-шантажист дограється.
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10.10.2024 15:55 Ответить
Зброя є, але зеленський заборонив її виробляти ще в серпні 2019. Могли постраждати россійські нацисти. Цого бубочка допустити не міг.
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10.10.2024 16:29 Ответить
 
 