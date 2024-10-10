Задержаны адвокаты, работники ТЦК и ЦНАП: СБУ разоблачила схемы для уклонистов в Киеве и Херсоне. ФОТОрепортаж

Еще две схемы уклонения от мобилизации ликвидировала Служба безопасности. В Киеве и Херсоне задержаны шесть фигурантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди задержанных - адвокаты, должностные лица ТЦК и ЦПАУ.

Так, за $7-12 тыс. они оформляли "бронь" или снимали с воинского учета на основании фиктивных медзаключений.

В Киеве задержали двух адвокатов, которые предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации через незаконное трудоустройство на одно из госпредприятий оборонного значения.

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"Сначала фигуранты организовывали для своих клиентов формальное прохождение военно-врачебной комиссии и "сопровождали" документы в ТЦК во избежание процедуры вручения повестки. Для этого адвокаты использовали личные связи в ВВК и военкоматах столицы. Затем они направляли документы своих клиентов для назначения на должности в ряде госпредприятий с последующим бронированием от мобилизации", - говорится в сообщении.

В Киеве задержали одного из фигурантов во время получения им денег от уклониста. В то же время в Черкасской области был задержан его сообщник.

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В Херсоне на схеме для уклонистов были разоблачены 3 должностных лица ТЦК и их сообщница - работница ЦПАУ, которая отвечала за работу с военнообязанными.

"Задокументировано как женщина обновляла данные мужчин призывного возраста и предлагала им помощь во избежание мобилизации. Затем фигурантка передавала персональные данные клиентов своим сообщникам в ТЦК, где они снимали уклонистов с воинского учета из-за "плохого" здоровья", - добавили в СБУ.

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Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору лиц).

Действия фигурантов из Херсона квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Всем грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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