Задержаны адвокаты, работники ТЦК и ЦНАП: СБУ разоблачила схемы для уклонистов в Киеве и Херсоне. ФОТОрепортаж
Еще две схемы уклонения от мобилизации ликвидировала Служба безопасности. В Киеве и Херсоне задержаны шесть фигурантов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Среди задержанных - адвокаты, должностные лица ТЦК и ЦПАУ.
Так, за $7-12 тыс. они оформляли "бронь" или снимали с воинского учета на основании фиктивных медзаключений.
В Киеве задержали двух адвокатов, которые предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации через незаконное трудоустройство на одно из госпредприятий оборонного значения.
"Сначала фигуранты организовывали для своих клиентов формальное прохождение военно-врачебной комиссии и "сопровождали" документы в ТЦК во избежание процедуры вручения повестки. Для этого адвокаты использовали личные связи в ВВК и военкоматах столицы. Затем они направляли документы своих клиентов для назначения на должности в ряде госпредприятий с последующим бронированием от мобилизации", - говорится в сообщении.
В Киеве задержали одного из фигурантов во время получения им денег от уклониста. В то же время в Черкасской области был задержан его сообщник.
В Херсоне на схеме для уклонистов были разоблачены 3 должностных лица ТЦК и их сообщница - работница ЦПАУ, которая отвечала за работу с военнообязанными.
"Задокументировано как женщина обновляла данные мужчин призывного возраста и предлагала им помощь во избежание мобилизации. Затем фигурантка передавала персональные данные клиентов своим сообщникам в ТЦК, где они снимали уклонистов с воинского учета из-за "плохого" здоровья", - добавили в СБУ.
Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору лиц).
Действия фигурантов из Херсона квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Всем грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Молодці - це коли натикали б їм по диням, коли тільки "справи" починалися. При першому сигналі.
вже було!!!!
в криму на сторону рф перейшли 80%силовиків
от якби ті підари які нагинають воєнних за бризовик, підсвітку номера, та за зморений стан везуть на експкртизу пішли на фронт, то булоб захоплено не 20 а 40% нашої землі
і вони нех...й дєлать перейшлиб на сторону *****.
бо нормальні пацани не витримують, а ці........
це ж мразота, трутні, чмошники...вони ще до передової позвонять щоб здатися
то як тобі твоє якби??
Одним пострілом двох зайців, так би мовити - і план по затриманню виконали, і грошики до себе завернули, і "розцінки" можна підняти.
Адже СБУ вже "затримати" нікому.
на жаль, всі вибори в україні визнані законними. навіть януковоща.
Бо його обурення може невитримати-забіжить до Монако
А можна дізнатися, що це за закон, і список посад "для обраних"?