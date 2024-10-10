РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9523 посетителя онлайн
Новости Фото
12 495 51

Задержаны адвокаты, работники ТЦК и ЦНАП: СБУ разоблачила схемы для уклонистов в Киеве и Херсоне. ФОТОрепортаж

Еще две схемы уклонения от мобилизации ликвидировала Служба безопасности. В Киеве и Херсоне задержаны шесть фигурантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди задержанных - адвокаты, должностные лица ТЦК и ЦПАУ.

Так, за $7-12 тыс. они оформляли "бронь" или снимали с воинского учета на основании фиктивных медзаключений.

В Киеве задержали двух адвокатов, которые предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации через незаконное трудоустройство на одно из госпредприятий оборонного значения.

Также читайте: Продавал поддельные удостоверения волонтеров и организовывал выезд уклонистов из Украины: в Сумах задержан директор благотворительного фонда. ФОТОрепортаж

"Сначала фигуранты организовывали для своих клиентов формальное прохождение военно-врачебной комиссии и "сопровождали" документы в ТЦК во избежание процедуры вручения повестки. Для этого адвокаты использовали личные связи в ВВК и военкоматах столицы. Затем они направляли документы своих клиентов для назначения на должности в ряде госпредприятий с последующим бронированием от мобилизации", - говорится в сообщении.

В Киеве задержали одного из фигурантов во время получения им денег от уклониста. В то же время в Черкасской области был задержан его сообщник.

Также читайте: Обещал за $10 тыс. трудоустройство ради бронирования от призыва: В Киеве задержан преподаватель вуза. ФОТОрепортаж

В Херсоне на схеме для уклонистов были разоблачены 3 должностных лица ТЦК и их сообщница - работница ЦПАУ, которая отвечала за работу с военнообязанными.

"Задокументировано как женщина обновляла данные мужчин призывного возраста и предлагала им помощь во избежание мобилизации. Затем фигурантка передавала персональные данные клиентов своим сообщникам в ТЦК, где они снимали уклонистов с воинского учета из-за "плохого" здоровья", - добавили в СБУ.

Читайте также: Пятеро поджигателей военных авто и объектов "Укрзализныци" задержаны в Одессе и на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору лиц).

Действия фигурантов из Херсона квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Всем грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аэродром "Ханская" атаковали дроны СБУ, ГУР и ССО. Там базировались самолеты и вертолеты, - источник

СБУ викрила схеми для ухилянтів у Херсоні та Києві
СБУ викрила схеми для ухилянтів у Херсоні та Києві
СБУ викрила схеми для ухилянтів у Херсоні та Києві
СБУ викрила схеми для ухилянтів у Херсоні та Києві

Автор: 

Киев (25649) СБУ (19980) Херсон (2868) уклонисты (907)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Які молодці? Молодці, що зараз на показуху "ловлять" продажну підарню?
Молодці - це коли натикали б їм по диням, коли тільки "справи" починалися. При першому сигналі.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:35
+16
Я от думаю - аби зібрати докупи оту всю продажну ненаситну ********, + ліниву мусарню, + суддів - це ж можна фронт закрити капітально.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:34
+9
В країні залишились "какая разніца" і ждуни. Патріоти або ще воюють, або вже загинули. Для ухилянтів та утікантів немає ніякої мотивації захищати неньку, це - люді міра. От тільки дурні - кацапи їх без усіляких умовлять поставлять під ружжо, і погонять на наші окопи. Ну, або на польські, румунські, прибалтійські, це вже як піде.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СБУ - молодці.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:31 Ответить
Які молодці? Молодці, що зараз на показуху "ловлять" продажну підарню?
Молодці - це коли натикали б їм по диням, коли тільки "справи" починалися. При першому сигналі.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:35 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 17:59 Ответить
... і хрен хто сяде !
показать весь комментарий
12.10.2024 12:24 Ответить
В Херсоні ще провірьте їх на співпрацю з кідарами коли вони заходили до міста.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:33 Ответить
Я от думаю - аби зібрати докупи оту всю продажну ненаситну ********, + ліниву мусарню, + суддів - це ж можна фронт закрити капітально.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:34 Ответить
от якби.....
вже було!!!!
в криму на сторону рф перейшли 80%силовиків
от якби ті підари які нагинають воєнних за бризовик, підсвітку номера, та за зморений стан везуть на експкртизу пішли на фронт, то булоб захоплено не 20 а 40% нашої землі
і вони нех...й дєлать перейшлиб на сторону *****.
бо нормальні пацани не витримують, а ці........
це ж мразота, трутні, чмошники...вони ще до передової позвонять щоб здатися
то як тобі твоє якби??
показать весь комментарий
10.10.2024 19:37 Ответить
... і тепер затримані, замість ухилянтів, поїдуть боронити країну?
показать весь комментарий
10.10.2024 17:34 Ответить
Підуть у гіршому випадку у тюрьму, де ми їх будемо кормити своїми податками.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:38 Ответить
Ні. Трохи потримають під домашнім арештом, потім умовний термін.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:52 Ответить
Так, цеж не кляті ухилянти. Вкрасти гроші- це наразі не злочин.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:32 Ответить
Біда у тому, що саме СБУ кришує ухилянтів за хабарі і нікому більше не дозволяє.
Одним пострілом двох зайців, так би мовити - і план по затриманню виконали, і грошики до себе завернули, і "розцінки" можна підняти.
Адже СБУ вже "затримати" нікому.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:43 Ответить
В країні залишились "какая разніца" і ждуни. Патріоти або ще воюють, або вже загинули. Для ухилянтів та утікантів немає ніякої мотивації захищати неньку, це - люді міра. От тільки дурні - кацапи їх без усіляких умовлять поставлять під ружжо, і погонять на наші окопи. Ну, або на польські, румунські, прибалтійські, це вже як піде.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:43 Ответить
От що Ви таке кажете!! Тобто лікарі та інший медперсонал, МЧС - наприклад - то ждуни, какаяразніца та ухилянти??
показать весь комментарий
10.10.2024 17:59 Ответить
Ще більше цікаво за якими кошиками визначать понад мільйон таких видатних борців за свободу України як депутати, митники, прокурори, судді, чиновники, військові та поліцейські пенсіонери до 55 років, а також самі вельмишановні поліція і ТЦК...
показать весь комментарий
13.10.2024 00:28 Ответить
А ти до якої групи себе відносиш? До "какая разніца", чи ждунів?
показать весь комментарий
10.10.2024 18:44 Ответить
Інтернетний воїн-просвітитель
показать весь комментарий
13.10.2024 00:21 Ответить
Границы откройте и никто никого не погонит. А раз принудительно заставляете воевать то ничем не лучше загранотрдяов чеченцев в рашке
показать весь комментарий
11.10.2024 00:35 Ответить
як можна, незаконно працевлаштуватися до одного з держпідприємств оборонного значення?
показать весь комментарий
10.10.2024 17:44 Ответить
Незаконно навіть "президентом" в Україні можна влаштуватись...
показать весь комментарий
10.10.2024 17:45 Ответить
нєнє.
на жаль, всі вибори в україні визнані законними. навіть януковоща.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:46 Ответить
Подати недостовірні відомості, щось приховати.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:00 Ответить
Я теж не розумію, вони на роботу не виходили чи що?
показать весь комментарий
10.10.2024 18:33 Ответить
Не зупиняйтесь, вичищайте країну від цієї нечисті. Бо корупція в нас, одна з основних причин, чому партнери гальмують допомогу нам
показать весь комментарий
10.10.2024 17:46 Ответить
прудько подолякоскот глибше лижи а не примітивні висери штампуєш... Тіньову економіку якраз ніхто не чіпає
показать весь комментарий
10.10.2024 18:23 Ответить
Сиди мовчки, цапоботе
показать весь комментарий
10.10.2024 18:30 Ответить
так адвокати виконували свою роботу. Що в цьому незаконного
показать весь комментарий
10.10.2024 17:51 Ответить
Бабосики в СБУ и опу не заносили
показать весь комментарий
11.10.2024 00:33 Ответить
тепер головне не вийти на Обуреногопрокурора
Бо його обурення може невитримати-забіжить до Монако
показать весь комментарий
10.10.2024 17:55 Ответить
А насправді, за два дні можна все змінити...
показать весь комментарий
10.10.2024 18:00 Ответить
Так, а потім це всеи компенсують побілізацією інвалідів, туберкульозників або багатодітних батьків
показать весь комментарий
10.10.2024 18:03 Ответить
А коли будуть викривати схеми відправки на фронт непридатних, які там лише проблеми створюють?
показать весь комментарий
10.10.2024 18:08 Ответить
Ита другое. Вы нипанимаити. Ниначаси🤣
показать весь комментарий
11.10.2024 00:37 Ответить
Ухилянти в погонах забули за тіньову економіку... Ригоанальна кварталівщина знайшла їм інше шоу для насєлєнія
показать весь комментарий
10.10.2024 18:21 Ответить
ТЦК? Та ну, не... Там же сплошь Герои Украины..
показать весь комментарий
10.10.2024 18:23 Ответить
злочинне озу ухилянтів в погонах знищує конкурентів...
показать весь комментарий
10.10.2024 18:24 Ответить
Адвокатів одразу на передову. Не буду приховувати - щоб одразу вбили. Державі вигідніше заплатити раз 15 мільйонів, ніж довгі роки нести втрати від їхньої діяльності.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:30 Ответить
Виведіть на вулицю та розстріляйте. Україна має очиститися від такого лайна.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:45 Ответить
Звичайно, нащо нам адвокати, ми вже давно не правова, демократична держава. Будемо жити як дикуни, хто сильніший той і правий. Мені цікаво, ви справді думаєте, що щось розумне написали?
показать весь комментарий
10.10.2024 18:49 Ответить
А ви з чого взяли, що вони адвокати? З того, що їх прийняли у колегію і видали посвідчення? Вони насправді рішали, заносчики хабарів, але ніяк не адвокати.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:58 Ответить
Ну якщо маєте докази їх протиправної діяльності, то надайте слідству і вони будуть покарані (сподіваюсь). Але поки виглядає, що вони просто робили свою роботу, подобається вам вона, чи ні це вже не має значення.
показать весь комментарий
10.10.2024 19:01 Ответить
Частный случай! Старший офицер запаса, 58 лет. Пенсия. 2014-15 год служба по мобилизации. Первый инсульт. ( «Иди нафик, тут раненых много!» хорошо, пошел нафиг.) 2022 год. «Иди сюда, пошли служить». У меня инсульт. « Чего ты в 2015 году не добивался инвалидности?» Я пожимаю плечами, что ответить, когда я в госпитале видел … в 2015! Потом областная ВЛК- «обмежено придатный». Помурыжил ТЦК и оставил в покое, не «стрелок», командиру части такие не нужны, своих инвалидов хватает. Сейчас проходить ВЛК. Без проблем(. Уже есть второй инсульт, и других «подвигов» на ст. «а» 402 приказа. Но после истерии! Все бояться принять решение! А закон требует пройти ВЛК до февраля 2025 года! И что потом? Я «ухилянт»?
показать весь комментарий
10.10.2024 18:51 Ответить
"Незаконне працевлаштування"? Це як? Тобто, існує закон, який обмежує працевлаштування для окремих категорій громадян? А на якій підставі, дозвольте запитати? Чи якісь посади призначені лише для привілейованих ?
А можна дізнатися, що це за закон, і список посад "для обраних"?

показать весь комментарий
10.10.2024 18:53 Ответить
Ну теорія ЗЕ в дії: воювати мають терпіли і лохи. НЕЛОХ -не воюэ!
показать весь комментарий
10.10.2024 19:11 Ответить
корупція в тцк під час війни - це зрив і саботаж обороноздатності країни,зрада національних інтересів і підігрування ворогу.розстріл на місці сук.
показать весь комментарий
10.10.2024 20:19 Ответить
Та не може бути! ЦНАП? Так вся ж країна знає, що у нас сволота тільки у ТЦК, МСЕК та ВЛК позбиралася, а решта - святі люди!
показать весь комментарий
10.10.2024 21:49 Ответить
Надеюсь спасли много жизней!
показать весь комментарий
11.10.2024 00:32 Ответить
А де ухилянт баканов?
показать весь комментарий
12.10.2024 13:18 Ответить
ПОРА В ООН ПОДАВАТЬ ЖАЛОБУ О ТОМ ЧТО ЛЮДЕЙ В УКРАИНЕ ДЕРЖАТ В ЗАЛОЖНИКАХ МАССОВО И УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ !!!
показать весь комментарий
14.10.2024 07:53 Ответить
Нужно делать показательные суды со сроком от 10 лет строгого для таких упырей.
показать весь комментарий
17.10.2024 07:25 Ответить
 
 