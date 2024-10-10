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Обещал за $10 тыс. трудоустройство ради бронирования от призыва: В Киеве задержан преподаватель вуза. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили кандидата наук одного из высших учебных заведений, который наладил схему неправомерного получения средств. Мужчина должен был посодействовать в оформлении на работу в организацию, которая занимается разминированием. Это бы давало возможность получить бронь и избежать мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

По данным следствия, фигурант обещал мужчине мобилизационного возраста за 10 000 долларов трудоустроить его в организацию, которая специализируется в сфере разминирования.

Ее участникам предоставляется бронирование от мобилизации в ряды ВСУ и возможность служебных командировок за границу.

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У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання

За эти деньги, пользуясь своими связями, он обещал сначала помочь в положительном прохождении экзаменов, а дальше способствовать в получении должности взрывотехника.

На этой должности мужчине обещали зарплату более 60 тыс. грн, бронирование, а также командировки за границу, сообщила Киевская прокуратура.

У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання

У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання

Во время встреч с мужчиной фигурант сообщал, что документы для трудоустройства и деньги нужно передавать именно сейчас, поскольку уже набирается группа из 20 человек и осталось только одно свободное место.

У него, по его словам, есть "свой человек" в одном из государственных органов, который поможет трудоустроиться взрывотехником.

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8 октября полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины кандидата технических наук сразу после получения неправомерной выгоды - 10 000 долларов.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання
У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання
У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання

Автор: 

Киев (25649) Нацполиция (16543) бронирование (156) уклонисты (907)


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Топ комментарии
+2
У викладача ВИШу тесла? Гм... Непогано він наколядував...
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10.10.2024 14:02
+1
Капєц. В Україні повно вишколів з розмінування. І подальшим працевлаштуванням.
Йди, вчися, працюй.
Курси безкоштовно. Єдине - армійська дисципліна та серйозні екзамени при випуску.
В чому проблема?

Не хочеш служити в ЗСУ - йди на розмінування. Максимально достойна професія. І платять теж зовсім непогано. Аби здоров'я було та більш однієї звилини в голові (життєвих прикладів як підривалися здуру більш ніж достатньо).
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10.10.2024 14:09
+1
ооооо, таки ПОВЫСЫЛИ ЗАР.ПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ!!!))) держут слово, вон уже преподы на Теслах ездиют)))
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10.10.2024 14:19
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10.10.2024 13:56 Ответить
Увуювати будуть всі! У-у-у-у!!!
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10.10.2024 13:58 Ответить
У викладача ВИШу тесла? Гм... Непогано він наколядував...
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10.10.2024 14:02 Ответить
Капєц. В Україні повно вишколів з розмінування. І подальшим працевлаштуванням.
Йди, вчися, працюй.
Курси безкоштовно. Єдине - армійська дисципліна та серйозні екзамени при випуску.
В чому проблема?

Не хочеш служити в ЗСУ - йди на розмінування. Максимально достойна професія. І платять теж зовсім непогано. Аби здоров'я було та більш однієї звилини в голові (життєвих прикладів як підривалися здуру більш ніж достатньо).
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10.10.2024 14:09 Ответить
Ще там потрібна максимальна зосередженність та уважність. Розсіяним там не місце.
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10.10.2024 14:27 Ответить
ооооо, таки ПОВЫСЫЛИ ЗАР.ПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ!!!))) держут слово, вон уже преподы на Теслах ездиют)))
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10.10.2024 14:19 Ответить
Та скільки тих броней в вузі може бути, ну відсили ще 2-3 можуть влаштувати викладачем на весь вуз.

От продажа аспірантів цього року ото був бізнес від 10 до 15, причому таких що реально йшли навіть не брали, цікаво хто тим проплаченим неукам буде аспірантські писати.
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10.10.2024 14:50 Ответить
нормально так.... и через Тісу пліть не нужно)))
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10.10.2024 14:20 Ответить
Было 3 органиации, которые занимались разминированием. Теперь 63, еще и командировки за границу. А что такое вишу?
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10.10.2024 14:53 Ответить
Так и знал, что что-то индуистское Вишу (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BC малаял. വിഷു) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0 индуистский праздник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 Нового года , первый день https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BC малаяламского календаря, отмечаемый в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F южноиндийских штатах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0 Керала и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83 Тамил-Наду , а также в регионе https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83-%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1 Тулу-Наду . В переводе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82 санскрита вишу означает «равный»,
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10.10.2024 14:55 Ответить
Здається трохи меньше 10 тис. Десь "загубилось" пару-трійку тис. під час обшуку

_______________
Зєля встановив тариф для ухилянтів - $10 тис. Цікаво, скільки з них капає зєлє на кишеню
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10.10.2024 15:03 Ответить
Справа праффессара корупційних та хабарницьких наук Одарченка живе та процвітає!
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10.10.2024 15:09 Ответить
 
 