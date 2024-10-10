Обещал за $10 тыс. трудоустройство ради бронирования от призыва: В Киеве задержан преподаватель вуза. ФОТОрепортаж
В Киеве разоблачили кандидата наук одного из высших учебных заведений, который наладил схему неправомерного получения средств. Мужчина должен был посодействовать в оформлении на работу в организацию, которая занимается разминированием. Это бы давало возможность получить бронь и избежать мобилизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
По данным следствия, фигурант обещал мужчине мобилизационного возраста за 10 000 долларов трудоустроить его в организацию, которая специализируется в сфере разминирования.
Ее участникам предоставляется бронирование от мобилизации в ряды ВСУ и возможность служебных командировок за границу.
За эти деньги, пользуясь своими связями, он обещал сначала помочь в положительном прохождении экзаменов, а дальше способствовать в получении должности взрывотехника.
На этой должности мужчине обещали зарплату более 60 тыс. грн, бронирование, а также командировки за границу, сообщила Киевская прокуратура.
Во время встреч с мужчиной фигурант сообщал, что документы для трудоустройства и деньги нужно передавать именно сейчас, поскольку уже набирается группа из 20 человек и осталось только одно свободное место.
У него, по его словам, есть "свой человек" в одном из государственных органов, который поможет трудоустроиться взрывотехником.
8 октября полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины кандидата технических наук сразу после получения неправомерной выгоды - 10 000 долларов.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
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Йди, вчися, працюй.
Курси безкоштовно. Єдине - армійська дисципліна та серйозні екзамени при випуску.
В чому проблема?
Не хочеш служити в ЗСУ - йди на розмінування. Максимально достойна професія. І платять теж зовсім непогано. Аби здоров'я було та більш однієї звилини в голові (життєвих прикладів як підривалися здуру більш ніж достатньо).
От продажа аспірантів цього року ото був бізнес від 10 до 15, причому таких що реально йшли навіть не брали, цікаво хто тим проплаченим неукам буде аспірантські писати.
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Зєля встановив тариф для ухилянтів - $10 тис. Цікаво, скільки з них капає зєлє на кишеню