Обещал за $10 тыс. трудоустройство ради бронирования от призыва: В Киеве задержан преподаватель вуза. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили кандидата наук одного из высших учебных заведений, который наладил схему неправомерного получения средств. Мужчина должен был посодействовать в оформлении на работу в организацию, которая занимается разминированием. Это бы давало возможность получить бронь и избежать мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

По данным следствия, фигурант обещал мужчине мобилизационного возраста за 10 000 долларов трудоустроить его в организацию, которая специализируется в сфере разминирования.

Ее участникам предоставляется бронирование от мобилизации в ряды ВСУ и возможность служебных командировок за границу.

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За эти деньги, пользуясь своими связями, он обещал сначала помочь в положительном прохождении экзаменов, а дальше способствовать в получении должности взрывотехника.

На этой должности мужчине обещали зарплату более 60 тыс. грн, бронирование, а также командировки за границу, сообщила Киевская прокуратура.

Во время встреч с мужчиной фигурант сообщал, что документы для трудоустройства и деньги нужно передавать именно сейчас, поскольку уже набирается группа из 20 человек и осталось только одно свободное место.

У него, по его словам, есть "свой человек" в одном из государственных органов, который поможет трудоустроиться взрывотехником.

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8 октября полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины кандидата технических наук сразу после получения неправомерной выгоды - 10 000 долларов.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.





