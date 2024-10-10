Обіцяв за $10 тис. працевлаштування заради бронювання від призову: У Києві затримано викладача вишу. ФОТОрепортаж
У Києві викрили кандидата наук одного з вищих навчальних закладів, який налагодив схему неправомірного отримання коштів. Чоловік мав посприяти в оформленні на роботу до організації, яка займається розмінуванням. Це б надавало змогу отримати бронь та уникнути мобілізації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.
За даними слідства, фігурант обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за 10 000 доларів працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування.
Її учасникам надається бронювання від мобілізації до лав ЗСУ та можливість службових відряджень за кордон.
За ці гроші, користуючись своїми зв’язками, він обіцяв спочатку допомогти у позитивному проходженні іспитів, а далі сприяти в отриманні посади вибухотехніка.
На цій посаді чоловіку обіцяли зарплату понад 60 тис. грн, бронювання, а також відрядження за кордон, повідомила Київська прокуратура.
Під час зустрічей із чоловіком фігурант повідомляв, що документи для працевлаштування та гроші потрібно передавати саме зараз, оскільки вже набирається група з 20 осіб і лишилось лише одне вільне місце.
У нього, з його слів, є "своя людина" в одному з державних органів, яка допоможе працевлаштуватись вибухотехніком.
8 жовтня поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України кандидата технічних наук одразу після одержання неправомірної вигоди - 10 000 доларів.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
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Йди, вчися, працюй.
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В чому проблема?
Не хочеш служити в ЗСУ - йди на розмінування. Максимально достойна професія. І платять теж зовсім непогано. Аби здоров'я було та більш однієї звилини в голові (життєвих прикладів як підривалися здуру більш ніж достатньо).
От продажа аспірантів цього року ото був бізнес від 10 до 15, причому таких що реально йшли навіть не брали, цікаво хто тим проплаченим неукам буде аспірантські писати.
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Зєля встановив тариф для ухилянтів - $10 тис. Цікаво, скільки з них капає зєлє на кишеню