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Обіцяв за $10 тис. працевлаштування заради бронювання від призову: У Києві затримано викладача вишу. ФОТОрепортаж

У Києві викрили кандидата наук одного з вищих навчальних закладів, який налагодив схему неправомірного отримання коштів. Чоловік мав посприяти в оформленні на роботу до організації, яка займається розмінуванням. Це б надавало змогу отримати бронь та уникнути мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва. 

За даними слідства, фігурант обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за 10 000 доларів працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування.

Її учасникам надається бронювання від мобілізації до лав ЗСУ та можливість службових відряджень за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації: серед затриманих посадовці МСЕК. ФОТОрепортаж 

У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання

За ці гроші, користуючись своїми зв’язками, він обіцяв спочатку допомогти у позитивному проходженні іспитів, а далі сприяти в отриманні посади вибухотехніка.

На цій посаді чоловіку обіцяли зарплату понад 60 тис. грн, бронювання, а також відрядження за кордон, повідомила Київська прокуратура. 

У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання

У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання

Під час зустрічей із чоловіком фігурант повідомляв, що документи для працевлаштування та гроші потрібно передавати саме зараз, оскільки вже набирається група з 20 осіб і лишилось лише одне вільне місце.

У нього, з його слів, є "своя людина" в одному з державних органів, яка допоможе працевлаштуватись вибухотехніком.

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8 жовтня поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України кандидата технічних наук одразу після одержання неправомірної вигоди - 10 000 доларів.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання
У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання
У Києві затримали викладача приватного вишу, який обіцяв працевлаштувати чоловіка заради бронювання

Автор: 

Київ (19632) Нацполіція (15260) бронювання (342) ухилянти (983)


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Топ коментарі
+2
У викладача ВИШу тесла? Гм... Непогано він наколядував...
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10.10.2024 14:02
+1
Капєц. В Україні повно вишколів з розмінування. І подальшим працевлаштуванням.
Йди, вчися, працюй.
Курси безкоштовно. Єдине - армійська дисципліна та серйозні екзамени при випуску.
В чому проблема?

Не хочеш служити в ЗСУ - йди на розмінування. Максимально достойна професія. І платять теж зовсім непогано. Аби здоров'я було та більш однієї звилини в голові (життєвих прикладів як підривалися здуру більш ніж достатньо).
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10.10.2024 14:09
+1
ооооо, таки ПОВЫСЫЛИ ЗАР.ПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ!!!))) держут слово, вон уже преподы на Теслах ездиют)))
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10.10.2024 14:19
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10.10.2024 13:56 Відповісти
Увуювати будуть всі! У-у-у-у!!!
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10.10.2024 13:58 Відповісти
У викладача ВИШу тесла? Гм... Непогано він наколядував...
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10.10.2024 14:02 Відповісти
Капєц. В Україні повно вишколів з розмінування. І подальшим працевлаштуванням.
Йди, вчися, працюй.
Курси безкоштовно. Єдине - армійська дисципліна та серйозні екзамени при випуску.
В чому проблема?

Не хочеш служити в ЗСУ - йди на розмінування. Максимально достойна професія. І платять теж зовсім непогано. Аби здоров'я було та більш однієї звилини в голові (життєвих прикладів як підривалися здуру більш ніж достатньо).
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10.10.2024 14:09 Відповісти
Ще там потрібна максимальна зосередженність та уважність. Розсіяним там не місце.
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10.10.2024 14:27 Відповісти
ооооо, таки ПОВЫСЫЛИ ЗАР.ПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ!!!))) держут слово, вон уже преподы на Теслах ездиют)))
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10.10.2024 14:19 Відповісти
Та скільки тих броней в вузі може бути, ну відсили ще 2-3 можуть влаштувати викладачем на весь вуз.

От продажа аспірантів цього року ото був бізнес від 10 до 15, причому таких що реально йшли навіть не брали, цікаво хто тим проплаченим неукам буде аспірантські писати.
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10.10.2024 14:50 Відповісти
нормально так.... и через Тісу пліть не нужно)))
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10.10.2024 14:20 Відповісти
Было 3 органиации, которые занимались разминированием. Теперь 63, еще и командировки за границу. А что такое вишу?
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10.10.2024 14:53 Відповісти
Так и знал, что что-то индуистское Вишу (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BC малаял. വിഷു) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0 индуистский праздник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 Нового года , первый день https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BC малаяламского календаря, отмечаемый в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F южноиндийских штатах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0 Керала и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83 Тамил-Наду , а также в регионе https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83-%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1 Тулу-Наду . В переводе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82 санскрита вишу означает «равный»,
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10.10.2024 14:55 Відповісти
Здається трохи меньше 10 тис. Десь "загубилось" пару-трійку тис. під час обшуку

_______________
Зєля встановив тариф для ухилянтів - $10 тис. Цікаво, скільки з них капає зєлє на кишеню
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10.10.2024 15:03 Відповісти
Справа праффессара корупційних та хабарницьких наук Одарченка живе та процвітає!
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10.10.2024 15:09 Відповісти
 
 