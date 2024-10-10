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Новини
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У Міноборони підтвердили рішення Кабміну переглянути списки заброньованих від мобілізації

зеленський,сирський

Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.  

Відповідний протокол ухвалено на засіданні уряду, яке відбулося 8 жовтня, пише видання The Page. Достовірність та ухвалення документа підтвердили джерела ЕП в уряді. 

Згодом перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який ініціював рішення уряду, підтвердив це у коментарі Суспільному.

За його словами, до 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії, яка проводитиме перевірку, мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі", – сказав Гаврилюк.

За словами джерел ЕП, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб.

"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона", – сказав співрозмовник ЕП.

Відтак, згідно із документом, Кабмін за пропозицією Міноборони доручив заборонити всім органам влади (крім міністерств) надавати підприємствам та організаціям статус критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також для забезпечення потреб ЗСУ. 

При цьому обласним адміністраціям доручено включити до складу комісій, які ухвалюють такі рішення, представників ТЦК. Крім того, Мінекономіки разом з Міноборони мають підготувати та внести зміни до процедури бронювання працівників і підготувати процедуру перевірки вже ухвалених рішень. У разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання, отримані відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації доручено анулювати.

Кабмін доручив переглянути бронювання від мобілізації

Кабмін доручив переглянути бронювання від мобілізації

Нагадаємо, що раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину вересня понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд, за його словами, допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Автор: 

Зеленський Володимир (2520) Кабмін (7788) бронювання (202) мобілізація (475)


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Топ коментарі
+3
списки кварталу перегляньте...
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10.10.2024 10:10
+2
Гарна світлина - Сирський в бронежилдеті та Військовий Вождь без броніка та каски, бо він знає , що доки поруч Єрмак - до нього нічого від московитів не прилетить !

Нащо московитам бити по Резиденту та його Даху?!
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10.10.2024 10:22
+1
а хтось вже стілько грошей "кашлянув"... Тепер по-новому
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10.10.2024 11:03
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списки кварталу перегляньте...
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10.10.2024 10:10 Відповісти
переглянут и еще больше забронируют
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10.10.2024 11:51 Відповісти
Гарна світлина - Сирський в бронежилдеті та Військовий Вождь без броніка та каски, бо він знає , що доки поруч Єрмак - до нього нічого від московитів не прилетить !

Нащо московитам бити по Резиденту та його Даху?!
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10.10.2024 10:22 Відповісти
Моніторингові центри,проаналізують коментар та будуть рекомендувати Сирському не використовувати броника щоб не компроментувати найвеличнішого лідора **********.
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10.10.2024 20:35 Відповісти
а хтось вже стілько грошей "кашлянув"... Тепер по-новому
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10.10.2024 11:03 Відповісти
Це буде найбільша за останні 2,5 року мобілізація.
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10.10.2024 12:19 Відповісти
Ні,це буде остання мобілізація.
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10.10.2024 15:13 Відповісти
не засмучуйте МО, в них ще великі "економічні планування"
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10.10.2024 17:01 Відповісти
у каждого маломальского депутата своя строительная фирма с критически важными сотрудниками и совершенно срочными выигранными подрядами
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10.10.2024 12:23 Відповісти
Треба вже просто внести проект з назвою Оплата в дві шкури.
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10.10.2024 20:31 Відповісти
Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона",сказав що в нас не може бути стільки цирків Шапіто,артистів Ханумаків,ведучих телеграмафонів?
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10.10.2024 20:38 Відповісти

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