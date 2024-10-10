У Міноборони підтвердили рішення Кабміну переглянути списки заброньованих від мобілізації

Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Відповідний протокол ухвалено на засіданні уряду, яке відбулося 8 жовтня, пише видання The Page. Достовірність та ухвалення документа підтвердили джерела ЕП в уряді.

Згодом перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який ініціював рішення уряду, підтвердив це у коментарі Суспільному.

За його словами, до 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії, яка проводитиме перевірку, мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі", – сказав Гаврилюк.

За словами джерел ЕП, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб.

"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона", – сказав співрозмовник ЕП.

Відтак, згідно із документом, Кабмін за пропозицією Міноборони доручив заборонити всім органам влади (крім міністерств) надавати підприємствам та організаціям статус критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також для забезпечення потреб ЗСУ.

При цьому обласним адміністраціям доручено включити до складу комісій, які ухвалюють такі рішення, представників ТЦК. Крім того, Мінекономіки разом з Міноборони мають підготувати та внести зміни до процедури бронювання працівників і підготувати процедуру перевірки вже ухвалених рішень. У разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання, отримані відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації доручено анулювати.

Нагадаємо, що раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину вересня понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд, за його словами, допускає можливість збільшення обсягів бронювання.