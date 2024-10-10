Пятеро поджигателей военных авто и объектов "Укрзализныци" задержаны в Одессе и Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Еще пятерых злоумышленников, которые по заказу РФ поджигали авто Сил обороны и объекты "Укрзализныци", задержали в Одессе и Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что они искали "легких денег", их завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы. Обещанных средств они не дождались.
Задержание на Киевщине
В Киевской области задержали двух мужчин, которые подожгли релейный шкаф "Укрзализныци".
"Один из них - рецидивист с Луганщины, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю и хулиганство. К подрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек 16-летнего сообщника - студента технического училища. В дальнейшем они готовились продолжить серию поджогов на железнодорожных объектах, чтобы нарушить логистику Сил обороны", - говорится в сообщении.
Задержание в Одессе
Задержаны трое местных, которые подожгли военный микроавтобус и сигнальное оборудование на железнодорожном пути в районе областного центра. Они были задержаны во время подготовки к совершению следующего поджога.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Преступные действия двух одесских поджигателей дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Поджоги военных авто
Ранее сообщалось, что в Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.
Известно, что около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года.
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Вони ж хотіли бути ближче до залізниці? І кацапська "культура" їм близька...
С нашими детьми и внуками?
Мы как умудрились вырастить РУССКИЙ ГИТЛЕРЮГЕНД?
И только не пишите мне про мои русские буквы
Украинские дети учатся в украинских школах
Пишут и говорят по - украински
Только вот я с моими русскими буквами прошла два Майдана
Голосовала за Черновола
Мои русские буквы не сделали меня предателем Украины
Так может - дело не в буквах?
А в чем- то более глубинном?
У христиан есть десять заповедей
Они не про буквы
Они про поступки
Фарион долго возмущалась буквами
А тот,кто ее убил - говорит по - украински
А среди тех, кто ее защищал в окопах - много русскоговорящих
И эти русскоговорящие готовы порвать за Украину...
Но хочу задать вопрос
А кто будет РАССТРЕЛИВАТЬ?
Особенно подростков
Вы будете?
Или вы хотите ,чтобы ДРУГИЕ расстреливали?
Чужими руками легко расстреливать
Легко чужими руками ВОЕВАТЬ
Чужими руками ВОЛОНТЕРИТЬ
Своими руками легко только писать в чате..