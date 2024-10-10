Пятеро поджигателей военных авто и объектов "Укрзализныци" задержаны в Одессе и Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Еще пятерых злоумышленников, которые по заказу РФ поджигали авто Сил обороны и объекты "Укрзализныци", задержали в Одессе и Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что они искали "легких денег", их завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы. Обещанных средств они не дождались.

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Задержание на Киевщине

В Киевской области задержали двух мужчин, которые подожгли релейный шкаф "Укрзализныци".

"Один из них - рецидивист с Луганщины, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю и хулиганство. К подрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек 16-летнего сообщника - студента технического училища. В дальнейшем они готовились продолжить серию поджогов на железнодорожных объектах, чтобы нарушить логистику Сил обороны", - говорится в сообщении.

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Задержание в Одессе

Задержаны трое местных, которые подожгли военный микроавтобус и сигнальное оборудование на железнодорожном пути в районе областного центра. Они были задержаны во время подготовки к совершению следующего поджога.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Преступные действия двух одесских поджигателей дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Поджоги военных авто

Ранее сообщалось, что в Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.

Известно, что около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года.

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