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Пятеро поджигателей военных авто и объектов "Укрзализныци" задержаны в Одессе и Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Еще пятерых злоумышленников, которые по заказу РФ поджигали авто Сил обороны и объекты "Укрзализныци", задержали в Одессе и Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что они искали "легких денег", их завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы. Обещанных средств они не дождались.

Читайте: Сообщено о подозрении двум жителям Ивано-Франковска, которые на заказ сожгли военный бус, - Офис генпрокурора. ФОТО

Задержание на Киевщине

В Киевской области задержали двух мужчин, которые подожгли релейный шкаф "Укрзализныци".

"Один из них - рецидивист с Луганщины, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю и хулиганство. К подрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек 16-летнего сообщника - студента технического училища. В дальнейшем они готовились продолжить серию поджогов на железнодорожных объектах, чтобы нарушить логистику Сил обороны", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Сумах задержали мужчину, который на заказ поджег автомобиль военнослужащего ВСУ. ФОТОрепортаж

Задержание в Одессе

Задержаны трое местных, которые подожгли военный микроавтобус и сигнальное оборудование на железнодорожном пути в районе областного центра. Они были задержаны во время подготовки к совершению следующего поджога.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Преступные действия двух одесских поджигателей дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Кировоградщине женщину приговорили к шести годам заключения за поджог авто нацгвардейца по заказу РФ

СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
СБУ затримала 5 підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці

Поджоги военных авто

Ранее сообщалось, что в Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.

Известно, что около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года.

Читайте: Перед судом предстанет председатель межрайонной МСЭК на Киевщине, который способствовал уклонистам в получении группы инвалидности. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4185) Одесса (7915) поджог (1091) СБУ (19980)


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Топ комментарии
+9
Гарне виховання,бездоганне,у тюрму разом з батьками,,, ,
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10.10.2024 13:14
+7
Что с нами не так?
С нашими детьми и внуками?
Мы как умудрились вырастить РУССКИЙ ГИТЛЕРЮГЕНД?
И только не пишите мне про мои русские буквы
Украинские дети учатся в украинских школах
Пишут и говорят по - украински
Только вот я с моими русскими буквами прошла два Майдана
Голосовала за Черновола
Мои русские буквы не сделали меня предателем Украины
Так может - дело не в буквах?
А в чем- то более глубинном?
У христиан есть десять заповедей
Они не про буквы
Они про поступки
Фарион долго возмущалась буквами
А тот,кто ее убил - говорит по - украински
А среди тех, кто ее защищал в окопах - много русскоговорящих
И эти русскоговорящие готовы порвать за Украину...
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10.10.2024 13:32
+3
Нафіга? Краще організувати постановку характерної сцени з роману "Анна Карєніна".
Вони ж хотіли бути ближче до залізниці? І кацапська "культура" їм близька...
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10.10.2024 13:38
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Н фронт цих підарів! там їм підпалять їх дупи!
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10.10.2024 13:10 Ответить
Та скільки ж таких іродів? молоді, накачані , спротивні. Але такі потрібні в тилу машини ЗУ палити.
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10.10.2024 13:17 Ответить
Ну развешо под дулами атоматчиков окопы копать.
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10.10.2024 13:19 Ответить
Правильно! Зробити їм подарунок, щоб вони змогли перебігти до своїх господарів, прихвативши інформацію про підрозділ ЗСУ.
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10.10.2024 13:21 Ответить
Нафіга? Краще організувати постановку характерної сцени з роману "Анна Карєніна".
Вони ж хотіли бути ближче до залізниці? І кацапська "культура" їм близька...
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10.10.2024 13:38 Ответить
це цвіт нації, майбутнє України ....
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10.10.2024 14:41 Ответить
Гарне виховання,бездоганне,у тюрму разом з батьками,,, ,
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10.10.2024 13:14 Ответить
Лишать гражданства и депортировать в Донбабве.
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10.10.2024 13:20 Ответить
Одне з облич "русскава міра" в Україні. Друге - захисники конституційних прав на "радной ізик". Але намальовані вони на тому самому аркуші паперу: recto-verso.
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10.10.2024 13:21 Ответить
если СБУ начнет действовать также то на кацапии начнется катастрофа
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10.10.2024 13:24 Ответить
підпали бобіків підаростками - це не наша тєма. СБУ праює з дорослими, які знають в якому ангарі лежать "шахєди".
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10.10.2024 13:37 Ответить
Что с нами не так?
С нашими детьми и внуками?
Мы как умудрились вырастить РУССКИЙ ГИТЛЕРЮГЕНД?
И только не пишите мне про мои русские буквы
Украинские дети учатся в украинских школах
Пишут и говорят по - украински
Только вот я с моими русскими буквами прошла два Майдана
Голосовала за Черновола
Мои русские буквы не сделали меня предателем Украины
Так может - дело не в буквах?
А в чем- то более глубинном?
У христиан есть десять заповедей
Они не про буквы
Они про поступки
Фарион долго возмущалась буквами
А тот,кто ее убил - говорит по - украински
А среди тех, кто ее защищал в окопах - много русскоговорящих
И эти русскоговорящие готовы порвать за Украину...
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10.10.2024 13:32 Ответить
А можно без лозунгов, Дмитре? Якісь у вас збочені погляди. Лікуйтеся.
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10.10.2024 13:42 Ответить
Начебто в основному бігають від ТЦК, і знаходять цьому виправдання якраз не російськомовні, а?
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10.10.2024 14:07 Ответить
З букв все починається. І не треба зараз рекламувати русифікацію України, тим більше мова в цій новині йде не про це.
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10.10.2024 15:28 Ответить
на будівництво фортифікацій відправляти
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10.10.2024 13:37 Ответить
Потрібно щоб спочатку цих паскуд затримували якісь невідомі люди а вже потім з відрубаними руками їх може знайти поліція .Впевнений що паліїв відразу поменшає .
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10.10.2024 13:40 Ответить
все стандартно телеграмчік московське нарєчіє , тепер розумієте чому ми не в нато і єс , такого лайна у нас пів країни і вони пообиралися в парламент і т д
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10.10.2024 13:41 Ответить
копати окопи, ближче до 0...
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10.10.2024 13:46 Ответить
И этих тварей тоже надо поджечь, случайно..
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10.10.2024 13:58 Ответить
Во время войны в Украине от таких умышленных диверсий против человечества Украины и ненависти нужны расстрелы . тогда ни одного провокатора не будет, проверено временем жизни...
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10.10.2024 14:01 Ответить
Я понимаю ваши эмоции
Но хочу задать вопрос
А кто будет РАССТРЕЛИВАТЬ?
Особенно подростков
Вы будете?
Или вы хотите ,чтобы ДРУГИЕ расстреливали?
Чужими руками легко расстреливать
Легко чужими руками ВОЕВАТЬ
Чужими руками ВОЛОНТЕРИТЬ
Своими руками легко только писать в чате..
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10.10.2024 15:18 Ответить
Я написал образно , нет наказания и понимания , палят и будут палить, только какого куя ссылаться на меня лично на счет расстрела , не куй мне писать , это мое мнение, я не ищу кого здесь троллить.... Видно вы нашли.
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10.10.2024 19:33 Ответить
Таке враження що влада не дуже зацікавлекна боротись з колоборантами і виродками яких рашисти завербували інакше давно закрили всі анонімні телеграм канали які використовують рашисти ,покарання мало б бути таким що б що б десятому ця мерзота заказувала на розмінування з конфіксацією майна та і під час війни відсутнє будь яке патріотичне виховання молоді ,ми тільки чуєм про план перемоги "найвеличнішого",а хтож здав Південь ?
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10.10.2024 15:27 Ответить
Пісюки!!!! Рити окопи!!!
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10.10.2024 17:11 Ответить
Во времена Второй мировой войны диверсантов прямо на месте преступления расстреливали. Сейчас в Украине идёт такая же война. Но диверсантов почему-то называют "поджигателями" наподобие хулиганов и таскают по судам. И дают какие-то "сроки". А вместо арестованных приходят другие так как они знают что никто их наказывать не будет.
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10.10.2024 17:31 Ответить
Може то вони палять машини ТЦК,то вони гірше фашистів!
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11.10.2024 08:41 Ответить
 
 